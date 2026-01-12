قدّم معالي رئيس جامعة الخليج العربي، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مكتب التربية العربي لدول الخليج بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه، مشيدًا بالدور الريادي الذي اضطلع به المكتب منذ انطلاقته في عام 1975 في دعم مسيرة العمل التربوي الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجالي التربية والتعليم، متمنيًا للمكتب مواصلة الريادة والتميز في خدمة التعليم والعمل التربوي المشترك، بما يلبي تطلعات دول الخليج وشعوبها نحو مستقبل تعليمي أكثر إشراقًا.

وأكد الدكتور آل فهيد أن احتفاء المكتب بهذه المناسبة يشكل محطة تاريخية مهمة لاستحضار مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، أسهمت في ترسيخ مكانته بوصفه بيت خبرة خليجيًا رائدًا، ومنصة فاعلة لصناعة القرار التربوي، وتبادل الخبرات، وتطوير السياسات والمناهج التعليمية، بما انعكس إيجابًا على مسيرة التعليم في دول الخليج. وأعرب عن اعتزازه بما حققه المكتب على مدى خمسة عقود من إنجازات نوعية وبرامج ومبادرات مؤثرة، أسهمت في تمكين القيادات التربوية، وتعزيز الهوية والقيم الخليجية المشتركة، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية استمرار هذا الدور المحوري في استشراف مستقبل التعليم الخليجي، ووضع الإنسان في قلب الرؤية التنموية.

يشار إلى أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسه تحت شعار «خمسون عامًا من الريادة والتميز في العمل التربوي المشترك»، تأكيدًا على مسيرة تربوية خليجية ممتدة، شكّل خلالها المكتب البذرة الأولى للعمل التربوي الخليجي المشترك، ودعامة أساسية لتطوير التعليم، وتعزيز التكامل التربوي، واستدامة الشراكات التعليمية بين دول الخليج. وستقام احتفالية رسمية يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري في العاصمة الرياض، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب.