تم اختيار أكثر من 500 طالب وطالبة من بين أكثر من 2,200 طلب، بعد الخضوع لتقييمات حضورية صارمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – استكمالاً للنجاح الذي حققه إطلاق منحة "GEMS Genius" في عام 2025، نظّمت مجموعة جيمس للتعليم يوماً مفتوحاً واسع النطاق في 43 من مدارسها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. واستقبلت المدارس المشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من القائمة المختصرة برفقة عائلاتهم، تم اختيارهم من بين أكثر من 2,200 طلب مقدَّم من مختلف أنحاء الإمارات وقطر، وذلك للانتقال إلى المرحلة التالية من هذه الرحلة التنافسية المرموقة.

وتُعد منحة GEMS Genius مبادرة رائدة قائمة على الجدارة والاستحقاق، وتهدف إلى اكتشاف ورعاية ودعم الطلاب ذوي الإمكانات العالية عبر طيف واسع من المواهب والقدرات. وتركّز المبادرة على تنمية "العبقرية الكامنة" لدى كل طفل، وتطوير قدراته الفريدة، ودعمه في مسيرته ليصبح شاباً واثقاً من نفسه، قادراً، ومتوازناً. وتم فتح باب التقديم أمام الطلاب المتفوّقين في الصفين العاشر والثاني عشر، سواء من مدارس جيمس أو من خارجها في مختلف أنحاء المنطقة. وسوف يتنم تقديم المنح على شكل خصومات على الرسوم الدراسية لمدة عامين دراسيين، وتختلف قيمتها بحسب المدرسة والملف الأكاديمي لكل طالب، مع إمكانية الوصول إلى دعم يصل حتى 100% من الرسوم الدراسية. كما يمكن للطلاب الحاصلين على المنحة إعادة التقديم عليها بعد انتهاء فترة العامين.

وفي تعليق له على الأهمية الأوسع نطاقاً للمبادرة، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "تنسجم هذه المبادرة بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات تنمية المواهب، والتميّز التعليمي، وبناء مهارات المستقبل. ومن خلال اكتشاف ورعاية الطلاب ذوي الإمكانات القوية في المجالات الأكاديمية والإبداعية والقيادية وغيرها، تسهم المبادرة في إعداد جيل واثق وماهر وواعٍ بدوره ومسؤوليته المجتمعية".

هذا وتم إقامة اليوم المفتوح بشكل متزامن في جميع المدارس المشاركة، حيث خضع الطلاب المدرجون على القائمة المختصرة لمقابلات شخصية والإصدار الرابع من اختبارات القدرات المعرفية (CAT4). والجدير بالذكر أن 54% من الطلاب الذين تم اختيارهم ينتمون إلى مدارس خارج شبكة جيمس، ما يعكس الامتداد الإقليمي الواسع للمنحة. ويُعد اختبار CAT4 تقييماً عالمياً معترفاً به، ومستقلاً عن المناهج الدراسية، إذ يقيس الاستعدادات والقدرات المعرفية بدلاً من المعرفة المرتبطة بمنهاج محدد. ويضمن هذا النهج تقييماً عادلاً ومتسقاً للطلاب القادمين من مسارات تعليمية متنوعة، بما في ذلك المنهج البريطاني، والبكالوريا الدولية، والمنهج التعليمي الهندي، والأمريكي.

من جانبها، قالت ليزا كراوسبي (OBE)، الرئيسة التنفيذية للتعليم في مجموعة جيمس للتعليم: "جسّد اليوم المفتوح القيم الجوهرية التي تمثلها منحة GEMS Genius، في إتاحة الفرص، والطموح، والإيمان بإمكانات كل طفل. ويعكس التفاعل الإيجابي الكبير من الطلاب والعائلات من مختلف أنحاء دولة الإمارات عمق المواهب الموجودة في الدولة، والثقة الكبيرة التي تحظى بها مجموعة جيمس كشريك تعليمي. وتجسّد هذه المبادرة إيماننا الراسخ بتمكين الطلاب المتميّزين من تحقيق كامل إمكاناتهم، بغض النظر عن خلفياتهم أو ظروفهم".

وشهدت نسخة عام 2026 من منحة GEMS Genius، التي فُتح باب التقديم لها في نوفمبر 2025، إضافة ميزة جديدة مهمة إلى آلية التقديم، حيث أُتيح للطلاب للمرة الأولى اختيار مدرسة مفضّلة وأخرى بديلة، ما أتاح النظر في طلبات المتقدمين المتميزين عبر نطاق أوسع من مدارس جيمس، في خطوة تهدف إلى تعظيم الفرص المتاحة أمام الطلاب.

وإلى جانب التقييمات، تم تصميم اليوم المفتوح ليكون احتفالاً بالطلاب وعائلاتهم والقيم التي تقوم عليها مجموعة جيمس للتعليم. حيث جرى استقبال العائلات في المدارس المشاركة من خلال جولات تعريفية، وعروض طلابية، وأنشطة تعزّز مشاركة العائلة، ما أتاح لهم الاطلاع عن قرب على ثقافة المدرسة، وبيئات التعلّم، والمجتمع الأوسع لمدارس جيمس.

وأضافت كراوسبي: "نترقّب هذا اليوم المفتوح في كل عام، باعتباره محطة محورية في مسيرة المنح الدراسية، واحتفالاً حقيقياً بكل ما تمثله مجموعة جيمس. وقد سُعدنا جداً الإقبال الكبير على المبادرة، كما أعجبنا كثيراً بالمقابلات التي أظهرت حجم الإمكانات الواعدة التي تزخر بها مدارسنا. ونود في هذه المناسبة أن نهنئ جميع الطلاب، فمجرد الوصول إلى القائمة المختصرة يُعد إنجازاً بحد ذاته".

وعقب استكمال عملية المراجعة المركزية، سيتم الإعلان عن نتائج التقييم، بما في ذلك القائمة النهائية للطلاب الحاصلين على المنحة، في وقت لاحق من شهر فبراير 2026.

نبذة عن جيمس للتعليم:

جيمس للتعليم هي من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات. تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة). تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات. من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gemseducation.com

للتواصل الإعلامي

أمبيكا جاديجا ajadeja@webershandwick.com

-انتهى-

#بياناتشركات