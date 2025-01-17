تم إطلاق ثلاث منتديات جديدة للأعمال التجارية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك EmpowHER ، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقمة الاستثمار في الرعاية الصحية؛ وتكمل أكاديمية القيادة في الرعاية الصحية المعتمدة من التعليم الطبي المستمر عروض المؤتمرات الجديدة

، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقمة الاستثمار في الرعاية الصحية؛ وتكمل أكاديمية القيادة في الرعاية الصحية المعتمدة من التعليم الطبي المستمر عروض المؤتمرات الجديدة ستستقبل المؤتمرات، التي تعد جزءًا من برنامج مؤتمر الصحة العربي 2025، 250 متحدثًا وانعقاد أكثر من 110 جلسة، ومن المتوقع أن يحضرها أكثر من 3400 مندوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الحدث والمؤتمر الأكبر والأكثر تأثيراً في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق أربع مؤتمرات جديدة، تشكل جزءاً من مؤتمر الصحة العربي 2025، وهي EmpowerHer، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وقمة الاستثمار في الرعاية الصحية، مما يؤكد التزام معرض ومؤتمر الصحة العربي بالابتكار والاستدامة والشمول في قطاع الرعاية الصحية.

منتدى EmpowerHer، الذي سيقام في 28 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، سوف يستكشف موضوعات رئيسية مثل القيادة النسائية في التحول إلى الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، والرعاية الصحية المستدامة ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونمو ريادة الأعمال النسائية في القطاع مع عرض أمثلة ملهمة للنساء المزدهرات في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب تقرير شركة ماكينزي عن "النساء في مكان العمل 2024"، فقد زاد تمثيل النساء على كل مستويات الإدارة المؤسسية. ومع ذلك، فإن التكافؤ بين الجنسين لا يزال على بعد 50 عاما تقريبا، مما يؤكد الحاجة إلى الاستثمار في تنمية القيادات النسائية.

ومن بين المشاركين المؤكدين في المنتدى سعادة مباركة مبارك إبراهيم - الإمارات العربية المتحدة؛ الدكتورة سالومي ماسويمي – جنوب أفريقيا؛ نهى حشاش- لبنان، فرانسيسكا لوسيان- الولايات المتحدة الأمريكية؛ الدكتور تارانج جيانتشانداني – الهند، من بين آخرين.

وبهذه المناسبة علقت سينثيا ماكاروتس، مديرة المؤتمر في إنفورما ماركتس، قائلة: "يعد التركيز هذا العام على التنوع دليلاً على التزام معرض الصحة العربي بتعزيز أصوات النساء في الصناعة، وتدعم النساء التقدم في رعاية المرضى، وتعزيز أماكن العمل الشاملة، وقيادة الحلول المبتكرة في جميع أنحاء القطاع من خلال الأدوار القيادية العليا، حيث يحتفل منتدى EmpowerHer بهذه الإنجازات وتخلق فرصًا للتعاون والتوجيه وتنمية القيادة".

كما ستجمع قمة الاستثمار في الرعاية الصحية، التي ستُعقد في 28 يناير، المستثمرين والاستراتيجيين وصناع السياسات تحت عنوان "الاستثمار في التأثير: إعادة تعريف الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتعاون"، وسيستكشف المنتدى اتجاهات الاستثمار العالمية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وإمكانات التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية لتحويل مشهد الرعاية الصحية.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين: الدكتور مسعد محمد الرزوقي من شركة ديرفيلد مانجمنت، وسيما كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ذا كيور ومقرها نيويورك، والدكتور محمد عادل غانم، رئيس الرعاية الصحية في هيئة الاستثمار القطرية، كما سيكتسب الحضور رؤى حول فرص الاستثمار عالية التأثير والاستراتيجيات اللازمة للتنقل في الأسواق الناشئة.

وكجزء من منتدى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، الذي سيعقد في 27 يناير، سيركز المنتدى على الدور التحويلي للتكنولوجيا في الرعاية الصحية تحت عنوان "حلول الصحة المتصلة: إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية"، كما سيستكشف المنتدى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية تعزيز رعاية المرضى وتبسيط تقديم الرعاية الصحية والتغلب على الحواجز التنظيمية.

ستتناول المناقشات مواضيع متطورة مثل دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرعاية الصحية الذكية، والطب الدقيق، والآثار الأخلاقية لحلول الصحة الرقمية الناشئة، حيث سيلقي الدكتور ديفيد رو، كبير المسؤولين الطبيين العالميين ونائب رئيس الرعاية الصحية في مايكروسوفت، إحدى الكلمات الرئيسية الافتتاحية، كما سيناقش الذكاء الاصطناعي التحويلي في الرعاية الصحية.

وتكتمل سلسلة المؤتمرات الجديدة بمؤتمر القيادة في مجال الرعاية الصحية المعتمد من التعليم الطبي المستمر: أكاديمية سامسون للقيادة العالمية، والذي سيقام أيضًا في 27 يناير، وسيسلط المؤتمر الذي يرأسه الدكتور جيمس ستولر، رئيس معهد كليفلاند كلينيك للتعليم، الضوء على كفاءات القيادة والعمل الجماعي وبناء الفريق في ثقافة واستراتيجية المنظمة الصحية، وقيادة التغيير، وإدارة الصراع في مجال الرعاية الصحية.

وبالإضافة إلى هذا المؤتمر، يضم مؤتمر الصحة العربي، الذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة والوقاية، ثماني مؤتمرات أخرى للتعليم الطبي المستمر، بما في ذلك الأشعة الشاملة، وأمراض النساء والتوليد، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، والجراحة العامة، وطب الطوارئ والرعاية الحرجة، ومكافحة العدوى، والتطهير والتعقيم، والصحة العامة.

ويحظى معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 بدعم العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة، وهيئة مدينة دبي الطبية.

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 50 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 في الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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