مع اقتراب فعالية "إن سبوت لايت" من نهايتها، ناقش رواد القطاع كيف تُشكّل استراتيجيات التحديث، والذكاء الاصطناعي، والمعايير، وأدوات التصميم المتطورة مستقبل تصميم الإضاءة والمباني الذكية.

تُختتم اليوم فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" في مركز دبي التجاري العالمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، يمكن لاستراتيجيات التجديد الدائري أن تفتح آفاق فرصة عالمية لإزالة الكربون تُقدَّر قيمتها بنحو 3.9 تريليون دولار أمريكي، وذلك وفقاً للرؤى التي طُرحت خلال جلسة حوارية في فعالية «إن سبوت لايت» ضمن فعاليات معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست"، حيث ناقش المتحدثون كيف تُسهم إعادة الاستخدام والحفاظ على المكوّنات وكفاءة المواد في إعادة تشكيل الجدوى الاقتصادية للمباني المستدامة.

وقد استكشفت الجلسة، بعنوان "الاقتصاد الدائري في عمليات التحديث: إطلاق العنان لفرصة إزالة الكربون بقيمة 3.9 تريليون دولار أمريكي"، كيف أصبحت مبادئ التصميم الدائري بالغة الأهمية حيث يواجه قطاع البيئة المبنية تحدي الحصول على ما يقرب من 40 مليار طن من المواد بحلول عام 2050.

وخلال الجلسة، قال ريجو أبراهام، مدير تطوير المشاريع في شركة "طاقة" لخدمات الطاقة: "تُعدّ عمليات التحديث من أقوى الأدوات لتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية. فمعظم المباني التي سنعتمد عليها في عام 2050 موجودة بالفعل اليوم. وإذا ركزنا فقط على الإنشاءات الجديدة، فإننا نغفل المشكلة الحقيقية والفرصة الحقيقية".

وقد أكدت المناقشة أن عمليات التحديث تمثل فرصة هامة في أسواق مثل الشرق الأوسط، حيث يجب الموازنة بين أهداف الاستدامة وواقع البنية التحتية القائمة.

ومن خلال إطالة عمر المباني وإعطاء الأولوية لإعادة استخدامها على استبدالها، تم تقديم استراتيجيات التحديث الدائري كنهج عملي لتسريع خفض الانبعاثات مع تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.

وفي معرض تعليقه على التقنيات والأدوات القائمة على البيانات الأكثر فعالية في مشاريع التحديث، قال أبراهام: "يُعدّ الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات مفيدين بشكل متزايد في تحديد أولويات التدخلات، ونمذجة تأثيرات دورة الحياة، وتحديد المجالات التي تحقق فيها إعادة الاستخدام أكبر قيمة، كما تساعد سجلات المواد وسجلات الأصول الرقمية في تتبع المكونات طوال دورة حياة المبنى".

وقد شكلت جلسة الحوار من فعالية إن سبوت لايت الأوسع نطاقًا في معرض معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست والذي يجمع المصممين والمهندسين والمصنعين وصناع السياسات لدراسة كيفية تقارب الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة لتشكيل مستقبل البيئة المبنية.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "نجحت فعالية إن سبوت لايت في جمع أحدث المنتجات والتقنيات الناشئة ورؤى الخبراء التي تُعيد صياغة قطاع الإضاءة. وبدعمٍ من جمعيات مرموقة، حيث أسهم البرنامج في إنشاء منصة متخصصة عالية التركيز للحوار والتعاون داخل القطاع".

وفي سياقٍ آخر ضمن فعالية «إن سبوت لايت»، جرى تسليط الضوء على أهمية المعايير في المباني الذكية خلال جلسة بعنوان «تحصين المباني الذكية للمستقبل: لماذا تُعدّ المعايير أمراً أساسياً». وقد جمعت الجلسة، التي قادها تحالف دالي، نخبةً متعددة التخصصات من ممثلي مجموعة الترويج TALQ، وأتيلييه ساروفيم، وإلومينانت، وشركة أوتوماتِد لوجيك كوربوريشن، لمناقشة كيفية إسهام المعايير المشتركة في دعم قابلية التوسع والتكامل وتعزيز المرونة طويلة الأمد في مشاريع المباني الذكية.

وفي اليوم الأخير من فعالية "إن سبوت لايت"، ستقود شركة إيه إي 7 ورشة عمل تستعرض الأدوات الجديدة التي تُحدث نقلة نوعية في سير عمل تصميم الإضاءة، وتعيد تعريف كيفية عرض المشاريع وتوثيقها وتسليمها. ومع اقتراب الفعالية من نهايتها، يتحول التركيز إلى الجيل القادم من مصممي الإضاءة، حيث يدرس طلاب جامعة الشارقة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي وأدوات المحاكاة في تعليم تصميم الإضاءة.

وقد استضاف معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» هذا الأسبوع أكثر من 140 متحدثاً دولياً، بما في ذلك ممثلين عن بلدية دبي، وبلدية مدينة أبوظبي، ومجلس مدينة مدريد، واتحاد بلديات مرمرة (تركيا)، ومجلس الاقتصاد الدائري في الإمارات العربية المتحدة.

وقد استعرض أكثر من 600 علامة تجارية من 30 دولة حلول الإضاءة من الجيل التالي وحلول المباني الذكية، بمشاركة عارضين من بينهم سيغنيفاي، وهانيويل، وليدفانس، وأوبل، وكنكس، وشنايدر إلكتريك، وثيبن، وإيرزون. وتُختتم اليوم الدورة التاسعة عشرة من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست».

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يَجمع معرض معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج بين أبرز العلامات العالمية، وروّاد القطاع الإقليمي، والمبتكرين الواعدين في فعالية تمتد لثلاثة أيّام من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. ويقدّم المعرض باقة واسعة من المنتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني، وقد شكّل منذ انطلاقه عام 2006 ركيزة أساسية في دعم نمو هذا القطاع وتطويره.

ويتميّز المعرض بحضور قوي لمنتجات وعلامات دولية، إلى جانب مجموعة من المؤتمرات التعليمية، وورش العمل المعتمدة، وبرنامج جوائز رائد يسلّط الضوء على أبرز إنجازات العاملين في المجال.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2,500 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2024 أكثر من 775 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت:

www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2024-2025، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 7,450 عارضاً من أكثر من 68 دولة واستقبلت 249,500 زائراً من 164 دولة.

