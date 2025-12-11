دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تبني الهيئة منهج الشفافية والحوكمة الرشيدة يعزز ثقة المتعاملين والشركاء والمستثمرين، ويضمن استدامة التطوير والريادة والتحسين المستمر. جاء ذلك خلال تسلم معاليه تجديد اعتماد شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة (37001:2016ISO) من قبل "بيرو فيريتاس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقييم المطابقة ومنح الشهادات، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، الشهادة في مقر الهيئة الرئيسي، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز؛ والدكتور علي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة؛ وأحمد جمعه السويدي مدير أول ادارة المطابقة المؤسسية؛ وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة في الهيئة.

وأضاف معالي الطاير: "نعتمد نظاماً قوياً لإدارة أخلاقيات العمل والامتثال، مدعوماً بمجموعة شاملة من السياسات والإجراءات المتعلقة بميثاق أخلاقيات العمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومكافحة الرشوة والفساد والاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات. ونلتزم بترسيخ ريادتنا العالمية في مجالات الحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي من خلال الارتقاء بثقافة التميز والمساءلة في مختلف عملياتنا وممارساتنا وعملياتنا التشغيلية، وتوظيف أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق."

وقال المهندس وليد بن سلمان: "نلتزم بممارسة أعمالنا وعملياتنا بطريقة نزيهة وشفافة وأخلاقية ووفقاً للقوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشريعات إمارة دبي، وكذلك التوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي، والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير، وغير ذلك من مؤسسات عالمية. ويعكس هذا الالتزام نهجاً مؤسسياً راسخاً يضمن تعزيز الثقة وترسيخ بيئة عمل قائمة على المصداقية والمسؤولية."

وتؤكد الهيئة متانة منظومتها في الامتثال ومكافحة الرشوة من خلال تطبيق المعيار العالمي لنظام إدارة مكافحة الرشوة (ISO 37001:2016)، واعتماد مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تعزز الحوكمة الرشيدة تشمل نهجاً استباقياً لإدارة المخاطر، وآليات دقيقة للرقابة الداخلية، وقنوات آمنة للإبلاغ عن المخالفات، إضافة إلى التدريب المستمر لضمان أعلى مستويات الوعي والالتزام بين الموظفين. ويعكس هذا النهج التزام الهيئة بترسيخ بيئة عمل خالية من أية ممارسات غير أخلاقية، وتعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والمساءلة والشفافية والعدالة.

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي فازت بجائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025 - فئة التحول الرقمي، وذلك ضمن "جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية" التي تقدمها مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه" المالية في المملكة المتحدة. وجددت الهيئة خلال العام الجاري أيضاً اعتماد شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة (BS 13500) للعام التاسع على التوالي، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير (BSI). كما حصلت إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة على تصنيف "مطابق بشكل عام" في التقييم الذي أجرته جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد أعلى تصنيف للامتثال للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن الجمعية.

-انتهى-

#بياناتحكومية