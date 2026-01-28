دبي / نيروبي: أعلنت "جلفود"، المنصة العالمية الأبرز لتوريد الأغذية والمشروبات، عن توسّعها إلى القارة الأفريقية عبر إطلاق "جلفود360 أفريقيا/كينيا"، الذي سيُقام في نيروبي خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2027. وجاء الإعلان خلال فعاليات "جلفود 2026" في دبي، ليؤكد اختيار كينيا الدولة المضيفة الرسمية للمعرض في أفريقيا، ويعزّز مكانتها كبوابة رئيسية للقارة، تفتح آفاقًا واسعة نحو المنظومات الغذائية والأعمال الزراعية والخدمات اللوجستية والابتكار على مستوى العالم.

ويأتي إطلاق الحدث بدعم من وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في كينيا، ووزارة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، وشريكنا الحكومي الرئيسي – هيئة الزراعة والغذاء (AFA) ومكتب المبعوث الخاص للتكنولوجيا. ويمثّل "جلفود360 أفريقيا/كينيا" شراكة استراتيجية محورية بين كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تستند إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، وتهدف إلى تسريع التدفقات التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، مرسّخةً المكانة الريادية للقارة الأفريقية في الأسواق الغذائية العالمية.

كما يجسّد هذا الإعلان محطة رئيسية في مساعي فخامة الرئيس وليام روتو لتحويل كينيا إلى اقتصاد متقدّم، وهو ما يأتي ضمن أجندة التحوّل الاقتصادي التصاعدي (BETA) التي ترتكز على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. وسيعمل معرض "جلفود360 أفريقيا/كينيا" كمنصة محفّزة لتعزيز القيمة المضافة في القطاع الزراعي، ورفع تنافسية الصادرات، ودعم التصنيع الزراعي، وتوسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع النمو الصناعي، مرسّخًا الدور المحوري لجمهورية كينيا كبوابة تجارية وغذائية رائدة في أفريقيا.

ويأتي اختيار كينيا مدفوعًا باستثمارات استراتيجية واسعة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتقدمة، تشمل توسعة مطار جومو كينياتا الدولي، وتطوير المطارات الإقليمية، وتحديث ميناء مومباسا، وإنشاء ممرات تجارية متعددة الوسائط تربط شرق ووسط أفريقيا. وتندرج هذه المشاريع ضمن صندوق البنية التحتية الذي أطلقه الرئيس روتو لتمويل مشاريع النقل والخدمات اللوجستية، والمدن الصناعية، وأنظمة سلاسل التبريد، والتصنيع الموجّه للتصدير، وهي عناصر أساسية ترسي دعائم منظومة غذائية عالمية تنافسية.

وفي سياق متصّل، تُعدّ ريادة كينيا في الطاقة الخضراء والتنمية المناخية الذكية ركيزة محورية في تنافسيتها، حيث يشكّل البرنامج التنموي الذي أطلقه الرئيس الكيني روتو لتوفير الطاقة النظيفة بقدرة 10,000 ميغاواط محطّة فارقة في مسيرة كينيا نحو توسيع قدراتها في الطاقة الحرارية الجوفية والرياح والطاقة الشمسية والمائية، ما يعزّز مكانتها كإحدى أبرز اقتصادات الطاقة المتجددة في العالم. وتُولّد كينيا اليوم أكثر من 90% من كهربائها من مصادر نظيفة، ما يوفّر للمستثمرين في الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية مصادر طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات، في وقت تتزايد فيه أهمية الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالميًا.

علاوة على ذلك، تمثل كينيا محورًا رئيسيًا في مشهد الفرص الغذائية المتنامية في أفريقيا، إذ تمتلك منطقة أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة عالميًا، فيما تُعدّ كينيا بوابة استراتيجية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) التي تضم سوقًا يحتضن أكثر من 1.4 مليار نسمة. كما تحرص كينيا على الاستفادة من خدماتها ودورها كمنتج ومصدّر رئيسيّ للشاي والقهوة والبستنة والثروة الحيوانية والأغذية المُصنّعة، حيث تشكّل نقطة دخول للشركات العالمية الباحثة عن التوسّع والتنويع وبناء سلاسل توريد مرنة ضمن اقتصاد غذائي أفريقي يُتوقع أن يصل إلى 567.31 مليار دولار بحلول عام 2032.

وعلى صعيد الابتكار، تُعرف كينيا عالميًا باسم "وادي السيليكون الأفريقي"، حيث تقود حلولًا متقدمة في المدفوعات الرقمية، وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية، والزراعة الذكية مناخيًا، والذكاء الاصطناعي، ورقمنة سلاسل التوريد. ويعكس شبابها المتمرس رقميًا ديناميكية عالية وروحًا ريادية لافتة. وانطلاقًا من هذه الوقائع، سيُبرز معرض "جلفود360 أفريقيا/كينيا" دور التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومنصات التجارة الرقمية، والخدمات اللوجستية الذكية، وتحليلات المناخ في تطوير منظومات الغذاء، وتعزيز تتبع سلاسل التوريد، والحدّ من فقد الغذاء، وزيادة دخل المزارعين، وبناء سلاسل توريد ذكية وشاملة ومرنة وجاهزة للمستقبل.

ويأتي الإعلان بعد اختيار كينيا لاستضافة الحدث التقني الأكبر من نوعه في شرق أفريقيا “AI Everything x GITEX Kenya”، الذي سيقام من 19 إلى 21 مايو 2026، ما يعزّز مكانتها كمركز محوري في أفريقيا لاستقبال الفعاليات العالمية في مجالات التجارة والتكنولوجيا والابتكار. ويسلّط الحدثان الضوء على استراتيجية الدولة في توظيف الفعاليات الدولية الكبرى لتعزيز الاستثمارات والشراكات والتطوير الصناعي والحضور الجيوسياسي.

وقال معالي لي كينياجوي، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة: "يمثّل إطلاق "جلفود360 أفريقيا/كينيا" محطة مفصلية في مسار كينيا التجاري والاستثماري. وانطلاقًا من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، وما يصاحبها من إصلاحات هيكلية واسعة، يعكس هذا الحدث دولةً تحشد منظومتها الإنتاجية بكامل طاقتها للانخراط في التجارة العالمية، وتُرسّخ موقعها كبوابة أفريقيا إلى العالم، تربط مزارعها ومصانعها وممرّاتها اللوجستية بالأسواق الدولية".

وأكّد السناتور موتاهي كاغوي، وزير مجلس الوزراء لوزارة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، أن القطاع الزراعي يشكّل ركيزة أساسية لاقتصاد كينيا، إذ يساهم بأكثر من ربع الناتج المحلي ويدعم ملايين الأسر. ويعكس "جلفود360 أفريقيا/كينيا" التزام الدولة بتحويل هذه القوة الزراعية إلى فرص عالمية، وربط المنتجين في كينيا وأفريقيا بالأسواق الدولية.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، المنظِّمة العالمية لمعرض "جلفود": "تتمتع كينيا بمقومات تنافسية بارزة على المستوى العالمي، فيما تقف أفريقيا اليوم عند لحظة تحوّل حقيقية. ويأتي "جلفود360 أفريقيا/كينيا" ليعزّز دور كينيا كجسر محوري لعبور المنتجات والابتكارات الأفريقية إلى الأسواق الدولية. ويحمل هذا التوسّع رسالة واضحة مفادها أن اقتصاد الغذاء في أفريقيا يدخل مرحلة جديدة من النمو والتنفيذ والتنافسية، تقودها كينيا بثقة ورؤية واضحة".

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق "جلفود360 أفريقيا/كينيا" يشكّل نقطة تحوّل تمنح المشترين العالميين منفذًا مباشرًا إلى أسرع مراكز الإمداد الغذائي نموًا في القارة، عبر بوابة تجارية موثوقة وموحّدة. ومن نيروبي، ستُبرم الصفقات، وتُحرَّك رؤوس الأموال، وتُفعَّل سلاسل القيمة العابرة للحدود، بما يحوّل الطلب العالمي إلى فرص تنموية مستدامة تمتد عبر أفريقيا بأكملها.

نبذة عن جلفود360 أفريقيا/كينيا

يقام معرض "جلفود360 أفريقيا/كينيا" من 4 إلى 6 مايو 2027 في نيروبي، ليُوسّع حضور المنصة العالمية الرائدة لتوريد الأغذية والمشروبات إلى أفريقيا. ويجمع الحدث المشترين والشركاء الدوليين باقتصاد غذائي يُتوقع أن يصل إلى 567.31 مليار دولار بحلول 2032، ما يعزّز دور كينيا كجسر يربط الإنتاج الأفريقي بالطلب العالمي. ويهدف الحدث إلى تسريع مسارات التصدير، وفتح شراكات في التصنيع والمعالجة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الزراعة والخدمات اللوجستية عبر سلسلة القيمة من المزرعة إلى المصنع فالمستقبل. نعيد تصور مستقبل الغذاء في أفريقيا.

#بياناتشركات