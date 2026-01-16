أعلن مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن تمديد فترة التسجيل للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين من الجائزة حتى 31 يناير الجاري، استجابةً للإقبال المتزايد من المؤسسات والشركات الراغبة في التقدم والتسجيل، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجهات المهتمة للمشاركة في الجائزة.

وتُعد الجائزة من أبرز المبادرات الوطنية التي أطلقتها غرفة أبوظبي في عام 1999 لتعزيز الأثر الإيجابي للأعمال في الاقتصاد والمجتمع. وتحمل الجائزة اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تجسيداً للقيم التي أرساها في دعم التنمية والابتكار والريادة.

وتركز الجائزة في نموذجها الحالي على قياس الأثر الفعلي الذي تحققه المؤسسات المشاركة، سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو التنمية المجتمعية، بما يشمل دعم تنافسية الشركات، وتحفيز الابتكار، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحويل هذه الإنجازات إلى فرص وصول إلى الأسواق، وثقة المستثمرين، وبناء شراكات مثمرة.

ويجري تقييم المشاركين وفق سبعة محاور رئيسية تتماشى مع أولويات أبوظبي الاقتصادية وتشمل مساهمتهم الإيجابية في بناء الكوادر البشرية، وتوظيف التكنولوجيا، وخدمة المجتمع، ودعم الامتياز في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وتوطين سلاسل الإمداد، ودعم ريادة الأعمال.

وتعتمد الجائزة آلية تسجيل رقمية متكاملة، يعقبها تقييم أولي ثم مقابلات متخصصة للجهات المدرجة ضمن القائمة القصيرة، بإشراف مقيمين ومحكمين مستقلين لضمان الشفافية والحياد. وتشمل فئات المشاركة الشركات الكبرى، والعائلية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة.

ودعا مكتب الجائزة مؤسسات القطاع الخاص إلى الاستفادة من فترة التمديد والتقدم للمشاركة، مؤكداً جاهزية فريق العمل لتقديم الدعم والإرشاد والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآلية التسجيل والمتطلبات.

ولمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجائزة:

www.skea.ae

-انتهى-

#بياناتشركات