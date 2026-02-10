عودة قمة فوربس السنوية 30/50 إلى أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فوربس ومنصة Know Your Value اليوم عن عودة قمة فوربس السنوية 30/50 إلى أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس 2026، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وستجمع فوربس نخبة من أهم الشخصيات القيادية النسائية العالمية، بمن في ذلك عدد من الشخصيات النسائية من قوائم فوربس لأهم ثلاثين شخصية تحت عمر الثلاثين، وأهم خمسين شخصية فوق عمر الخمسين، في عامها الخامس. وذلك بالشراكة مع ميكا بريجنسكي، مؤسسة منصة Know Your Value، والمشاركة في تقديم البرنامج الشهير Morning Joe، ورئيسة قمة 30/50، إلى جانب هوما عابدين، المؤلفة الشهيرة ونائبة رئيس قمة 30/50، والمساهمة في منصة MS NOW.

وتضم قائمة المتحدثات كلاً من:

ديان فون فورستنبرغ، مصممة أزياء، ومؤلفة وناشطة في الأعمال الخيرية

جوردان تشايلز، لاعبة جمباز، شاركت مرتين في الألعاب الأولمبية وتحمل تصنيفاً وطنياً

جورجينا تشابمان، الشريكة المؤسسة والمديرة الإبداعية لدار Marchesa

أوليّي كرافالهو، ممثلة ومنتجة

سالي كريستيسون، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Argent

ديانا فلوريس، قائدة ولاعبة وسط منتخب المكسيك الوطني لكرة القدم، بطل العالم

صوفيا بوش، ممثلة ومنتجة وناشطة ورائدة أعمال

شايستا آصف، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، PureHealth Group

دانيسا مايريكس، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Danessa Myricks Beauty

وانديا غيتشورو، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة Vivo Fashion

كريستيل بيريرا، طاهية، مؤلفة ومقدمة برامج

إلين فان دير فيلدن، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Particle6

جيني وانغ، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Alta

تشنغ لي، مقدمة برامج في Sky News Australia

مايسي أندروز، نائبة الرئيس لشؤون الأفراد والسياسات والغرض المؤسسي، Cisco

أوليفيا يوكوبونيس، خبيرة الرفاه الرقمي، Opal ، ومؤسسة منصة Olivia Unplugged

، ومؤسسة منصة جيني مولن، مؤلفة وممثلة وشخصية إعلامية

زهرة نادر، رئيسة التحرير، Zan Times

وتعليقاً على انطلاق الدول الخامسة للقمة، قالت ماغي ماكغراث، محررة Forbes Women: "مع انطلاق قمة فوربس 30/50، نجدد التزامنا للعام الخامس على بناء علاقات دولية فاعلة وتعزيز أصوات القيادات النسائية. ولن تكتفي قمة هذا العام بتسليط الضوء على إنجازات النساء حول العالم، بل ستوفر أيضاً منصة استثنائية للإرشاد والتبادل الثقافي تسهم في توجيه وإلهام الجيل القادم من الرائدات".

وسيسلط برنامج القمة هذا العام الضوء على الرؤى والخبرات من خلال سلسلة تفاعلية من الجلسات الحوارية، كما يتضمن منتديات الأفكار، وهي جلسات وورش عمل تتيح للمشاركات تبادل وجهات النظر والمعارف والخبرات في مواضيع القيادة المؤسسية، وريادة الأعمال، والاستثمار، والاقتصاد الإبداعي، والأثر المجتمعي.

كما ستتضمن القمة تجارب ثقافية مميزة تشمل جولات في المعالم التاريخية في أبوظبي، وأمسية مميزة في صحراء الوثبة، وحفل توزيع جوائز اليوم العالمي للمرأة في متحف اللوفر أبوظبي.

وترأس القمة مؤسِّسة منصة Know Your Value، والمشاركة في تقديم برنامج Morning Joe على MS NOW، ورئيسة قمة فوربس 30/50 ميكا بريجنسكي، مع نائبـة الرئيسة هوما عابدين. حيث ستكون القمة بمثابة المقر لاحتفالات اليوم العالمي للمرأة للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للنساء حول العالم.

بدورها، قالت ميكا بريجنسكي، مؤسسة Know Your Value، والمشاركة في تقديم Morning Joe، ورئيسة قمة 30/50: "فخورة بالتقدم المذهل الذي حققناه في منصة Know Your Value، التي انطلقت كحوار تحول إلى منصة عالمية بفضل شراكتنا الاستثنائية مع فوربس. وسيكون لحضورنا في أبوظبي الأثر البالغ في تعزيز إنجازاتنا وتذكيرنا بالأثر الكبير الذي يمكن للنساء تحقيقه من خلال تكاتف الجهود حول العالم".

وتمثل قمة فوربس 30/50 منصةً عالميةً لطرح وجهات نظر متنوعة حول قيادة المرأة وريادة الأعمال، إلى جانب برنامج غني بالتجارب الثقافية وفرص الإرشاد العابر للأجيال، بما يتيح التوجيه والرؤى والدعم للنساء في مختلف مراحل مسيرتهن المهنية.

وتعقد قمة فوربس 30/50 برعاية Cisco، بالشراكة مع الراعي الداعم Saadiyat Rotana Resort & Villas، والشريك المضيف Experience Abu Dhabi.

