الشارقة: تشهد إمارة الشارقة انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض "لآلئ الشارقة" الذي يقام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من معرض جواهر الإمارات المزمع عقده في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير 2026، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى دعم وتنمية قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي ودولي رائد في هذا المجال الحيوي.

ويمثل المعرض الذي تنظمه شركة لآلئ السويدي "الرائدة في مجال إحياء بريق اللؤلؤ الإماراتي"، منصة متخصصة تُعنى بإبراز قيمة اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، وتسليط الضوء على البعد التاريخي والثقافي والتجاري لهذا القطاع، الذي شكّل عبر عقود طويلة جزءاً أصيلاً من الهوية الاقتصادية والتراث البحري لدولة الإمارات.

قطع لؤلؤ نادرة

وسيشهد المعرض في نسخته الثانية تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية المتخصصة بثقافة اللؤلؤ، إلى جانب عرضاً لأفخم وأندر قطع اللؤلؤ الطبيعي في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى تقديم عرض خاص للمجوهرات الإماراتية التراثية القديمة التي استخدمت في الماضي، مع إعادة تقديمها برؤية معاصرة تُبرز قيمتها الجمالية والتاريخية، كما سيتم تنظيم ورشة لصياغة اللؤلؤ باستخدام معدات وأدوات تقليدية قديمة، لإتاحة الفرصة للزوار للتعرف عن قرب على هذه الحرفة التراثية العريقة.

أمسيات ثقافية

وسيضم المعرض مجلساً تراثياً لتجارة اللؤلؤ، يتم من خلاله استعراض أدوات تجارة اللؤلؤ القديمة، وشرح أساليب البيع والشراء التقليدية، مع إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على اللؤلؤ الطبيعي وشرائه بالطريقة التي كانت متبعة قديماً، كما ستشهد منصات المعرض عدداً من الأمسيات الثقافية تشمل أمسية مع غواص لؤلؤ، وأخرى مع تاجر لؤلؤ، وعالم أحجار كريمة، إضافة إلى أمسية سرد قصصي يقدمها راوٍ متخصص، يستعرض خلالها قصصاً من مواسم الغوص وتجارة اللؤلؤ قديماً، كما يتضمن البرنامج تنظيم مسابقات ترفيهية مصاحبة للجمهور، مع تقديم جوائز قيّمة، بما يعزز التفاعل المجتمعي ويجعل من المعرض تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والتراث والمعرفة والترفيه.

الحفاظ على التراث البحري

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم النسخة الثانية من معرض "لآلئ الشارقة" يعكس التزام غرفة الشارقة بدعم القطاعات الاقتصادية المتخصصة، وفي مقدمتها قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، لما له من دور مهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة نوعية تسلط الضوء على القيمة الاقتصادية والثقافية للؤلؤ الطبيعي، الذي شكّل عبر التاريخ أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي ومصدراً رئيسياً لارتباط المجتمع الإماراتي بالبحر، مؤكداً أهمية الحدث في دعم المصممين ورواد الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، بما يساهم في الحفاظ على هذا التراث البحري الأصيل وصونه للأجيال القادمة بأسلوب معاصر يجمع بين الأصالة والابتكار.

تمكين المصممين الإماراتيين

من جانبها، أكدت منى السويدي مديرة المكتب التنفيذي لغرفة الشارقة ومسؤولة منصة "صاغة الإمارات" أن معرض لآلئ الشارقة في نسخته الثانية يأتي امتداداً لنجاح النسخة الأولى، ويجسد رؤية غرفة الشارقة في دعم منظومة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، وتوفير منصات متخصصة تسهم في تمكين المصممين الإماراتيين وتعزيز حضورهم في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن المعرض لا يقتصر على عرض قطع نادرة من اللؤلؤ الطبيعي، بل يقدم تجربة ثقافية وتفاعلية متكاملة تعرّف الجمهور بتاريخ اللؤلؤ في الخليج العربي، وتسهم في نقل هذا الإرث إلى الأجيال الجديدة بأساليب مبتكرة تجمع بين المعرفة والتراث.

عرض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي

إلى ذلك، أشار عبدالله راشد السويدي، مؤسس لآلئ السويدي، إلى أن اللؤلؤ الطبيعي يُعد جزءاً أساسياً من تراثنا البحري والاقتصادي، وكان لعقود طويلة أحد أهم مصادر الدخل والتجارة، ومن خلال معرض لآلئ الشارقة نهدف إلى عرض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وتسليط الضوء على قيمته التاريخية والجمالية، بالإضافة إلى تقديم المجوهرات التراثية القديمة بأسلوب حديث يربط الماضي بالحاضر، مشيراً إلى أن المعرض يتيح للزوار فرصة التعرف على عملية صياغة اللؤلؤ باستخدام الأدوات التقليدية، كما يوفر منصة للتفاعل مع الغواصين والتجار والخبراء في الأحجار الكريمة، مما يعزز فهم الجمهور بتاريخ صناعة اللؤلؤ في الخليج العربي ودورها في الاقتصاد المحلي والاجتماعي، ويحفز المصممين ورواد الأعمال على الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

شراكة استراتيجية

ويأتي المعرض هذا العام بشراكة استراتيجية مع المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA)، في خطوة تعكس أهمية الحدث ودوره في تعزيز معايير الجودة والموثوقية والشفافية في مجالات تقييم وتصنيف الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية ورفع تنافسية السوق المحلية والإقليمية.

