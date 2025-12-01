الرياض : شارك بنك التنمية الاجتماعية في النسخة الثامنة من ملتقى ومعرض “راد 25” بصفته الراعي التمويلي للحدث، الذي تنظمه غرفة الشرقية، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025م في معارض الظهران إكسبو، وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

وتأتي مشاركة البنك عبر جناح يستعرض من خلاله جهوده في تمكين رواد الأعمال وبرامجه التنموية والتمويلية المصممة لدعم المشاريع الناشئة ومتناهية الصغر. كما يضم الجناح ـمبادرة "جادة 30" لتعريف الزوار بالبرامج النوعية التي تدعم الابتكار وبناء القدرات في المراحل المبكرة للمشاريع، إلى جانب "عربة الامتياز التجاري" التي تهدف إلى رفع الوعي بالامتياز التجاري وربط رواد الأعمال بالعلامات التجارية والجهات الداعمة عبر رحلة تعريفية متنقلة في مختلف المناطق.

وامتدادًا لمشاركة البنك، يشارك مركز دلني للأعمال عبر فعالية "بوصلة دلني الشرقية"، التي تستعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات المستقبلية الواعدة بالمنطقة، وفي مقدمتها اللوجستيات والألعاب الإلكترونية، كما يقدّم المركز جلسات استشارية مباشرة لمساندة رواد ورائدات الأعمال في تطوير الأفكار وبناء النماذج التشغيلية، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية وجلسات مع خبراء تستعرض تجارب واقعية ونصائح عملية، إلى جانب استعراض أبرز قصص النجاح لمستفيدين تمكنوا من تأسيس مشاريع مستدامة بدعم برامج البنك التمويلية والتنموية.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، أن مشاركة البنك في ملتقى ومعرض "راد 25" تأتي امتدادًا لدوره في دعم البيئة الريادية وتمكين رواد ورائدات الأعمال من تطوير مشاريع مستدامة، من خلال الحلول التمويلية المتنوعة، حيث تجاوز إجمالي التمويل التاريخي في المنطقة 23 مليار ريال استفاد منها أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة، إلى جانب الخدمات غير المالية، التي يقدمها البنك من خلال "مركز دلني للأعمال"، ومساحات العمل "جادة 30" التي تمتد فروعها في 13 منطقة حول المملكة، بما يسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع قابلة للنمو والمنافسة، ويعزز مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه المشاركة حرص بنك التنمية الاجتماعية على المشاركة في المحافل الريادية على مستوى المملكة، إلى جانب دوره في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق البرامج التمويلية والتنموية، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، بما يرسّخ موقع البنك كشريك تنموي رئيسي يسهم في بناء منظومة ريادية أكثر قوة واستدامة، وخلق فرص اقتصادية واعدة في مختلف مناطق المملكة.

-انتهى-

#بياناتحكومية