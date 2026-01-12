تستضيف بلدية رأس الخيمة القمة بالشراكة مع "الاتحاد للماء والكهرباء"، لتكون منصة إقليمية للحوار والتعاون بشأن أبرز الأولويات التي تشكّل مستقبل قطاع الطاقة المستدامة

رأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت حكومة رأس الخيمة عن انعقاد النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة من 25 إلى 27 نوفمبر 2026، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وتنظم القمة من قبل بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء، وتستمر على مدار ثلاثة أيام في مركز رأس الخيمة للمعارض.

وتعقد القمة تحت شعار «إنشاء أهداف لمستقبل الطاقة المستدامة والمشاركة فيها»، حيث تجمع نخبة من القادة الإقليميين والمبتكرين وصنّاع القرار لمناقشة الأولويات الرئيسة والسياسات والشراكات الداعمة لأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي.

وقال سعادة منذر محمد بن شكر، المدير العام ل "بلدية رأس الخيمة": «نعلن بكل فخر عن إطلاق النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة، استمرارًا على الوتيرة ذاتها التي حققتها النقاشات المثمرة والأهداف الطموحة في النسخ السابقة. ومع مواصلة إمارة رأس الخيمة مسيرة نموها، أصبحت الطاقة المستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط لمواجهة تحديات التغير المناخي، بل أيضًا لتعزيز جودة الحياة ودعم التنافسية الاقتصادية. ومن خلال التعاون الوثيق مع الاتحاد للماء والكهرباء، والجهات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، ستواصل القمة دورها كمحفّز للحوار البنّاء بين قادة القطاع، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة تدفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة في إمارة رأس الخيمة، وعلى مستوى دولة الإمارات وخارجها».

من جهته، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء": «يعكس تعاوننا مع بلدية رأس الخيمة دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء كشريك تنفيذي داعم لمسيرة النمو المستدام في الإمارة. نواصل تنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات طويلة الأمد في رأس الخيمة، تُركز على تطوير الشبكات، وتسريع التحول الرقمي، ودعم حلول التنقل الكهربائي، وتعزيز جاهزية منظومة الطاقة لتكون أكثر كفاءة ومرونة واستدامة».

وأضاف: «تُشكِّل قمة رأس الخيمة للطاقة منصة إقليمية فاعلة لترسيخ التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحويل استراتيجيات الاستدامة إلى نتائج ملموسة، ودعم الأهداف المناخية، وتجهيز بنية تحتية قادرة على تلبية متطلبات المستقبل».

وتقدّم قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 برنامجًا حافلًا يستعرض أبرز التوجهات الناشئة في مسيرة التحول في قطاع الطاقة، إلى جانب الحلول العملية الداعمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي. وتشمل المحاور الرئيسة للقمة الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وشبكات الطاقة المستقبلية، وخفض الانبعاثات في القطاعات صعبة المعالجة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والمجتمعات والمباني المستدامة، وحلول التنقل عالية الكفاءة.

ويقود نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من القطاعين الحكومي والخاص عروضًا تقديمية متخصصة وجلسات نقاشية تسلط الضوء على المبادرات الرائدة الداعمة للأهداف البيئية والمناخية. وإلى جانب الجلسات الحوارية، ستُسهم فعاليات التواصل المهني والعروض الحية في تعميق النقاش حول أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي.

وتنعقد القمة في مرحلة تشهد فيها إمارة رأس الخيمة نموًا متسارعًا، حيث تسلط الضوء على الفرص الواعدة التي تشهدها الإمارة، في إطار تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستدامة والابتكار. وتندرج العديد من مشاريع وتطورات الطاقة المستدامة في رأس الخيمة ضمن «استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة»، وهي إطار يدعمه مكتب ريم - قطاع الطاقة المستدامة في بلدية رأس الخيمة.

لمعرفة المزيد حول القمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.rakenergysummit.rak.ae

نبذة عن مكتب ريم

يدعم مكتب ريم، قطاع الطاقة المستدامة في بلدية رأس الخيمة، تنفيذ وتطوير «استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050»، التي أُطلقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة. ومن خلال تعزيز سوق محلية لحلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، يهدف مكتب ريم إلى بناء مجتمع مرن وواعٍ بيئيًا.

وتُعد بلدية رأس الخيمة، التي تأسست عام 1959 بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، جهة محورية تواصل التزامها بتوفير بيئة مريحة ومستدامة تُمكّن الأفراد من العيش والعمل في الإمارة.

نبذة عن الاتحاد للماء والكهرباء

الاتحاد للماء والكهرباء هي شركة مرافق عامة مملوكة بالكامل لـ"جهاز الإمارات للاستثمار"، يُوكل إليها تلبية احتياجات شمال الإمارات من المياه المحلاة والطاقة الكهربائية. تلعب الشركة دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، من خلال بنيةٍ تحتيةٍ موثوقة، وتوظيفٍ لأحدث التقنيات، والتزامٍ راسخ بالاستدامة البيئية.

تخدم "الاتحاد للماء والكهرباء" أكثر من 2 مليون نسمة من خلال أكثر من نصف مليون حساب نشط، مع شبكة إمدادات مياه وخطوط كهرباء يتجاوز طولها الإجمالي 23,000 كم، وسعةٍ تخزينية من المياه تزيد على 600 مليون جالون.

نبذة عن إمارة رأس الخيمة

تُعدّ إمارة رأس الخيمة رابع أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتاز بطبيعتها المتنوعة، وتاريخها العريق الممتدّ لأكثر من سبعة آلاف عام، وبرؤيتها المستقبلية بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة. وانطلاقاً من التزامها بالتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والابتكار، أصبحت رأس الخيمة وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وتتمتع الإمارة بموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى ثلث سكان العالم خلال أربع ساعات طيران، ما يجعلها بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم. ويتميّز اقتصادها بالتنوّع، إذ لا تتجاوز مساهمة أي قطاع رئيسي نسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً ببيئة أعمال جاذبة، وتكاليف تشغيل تنافسية، وإتاحة التملّك الأجنبي بنسبة 100%، وانعدام ضريبة الدخل على الأفراد، فضلاً عن تصنيفات ائتمانية قوية ضمن الفئة "A" منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.

ويبلغ عدد سكان الإمارة نحو 0.4 مليون نسمة من أكثر من 150 جنسية، ينعمون بجودة حياة عالية وتكلفة معيشة تنافسية. وتضم رأس الخيمة أكثر من 50 ألف شركة من 100 دولة، إلى جانب مشروعات كبرى تقودها علامات عالمية مرموقة مثل «وين»، و«فورسيزونز»، و«نوبو»، و«والدورف أستوريا»، و«ريتز كارلتون». وتُعدّ المشاريع المستقبلية مثل «راك سنترال» إضافة نوعية إلى مشهدها الحضري المتجدّد، بينما تعزّز طبيعتها الخلابة وتراثها العريق مكانتها كوجهة واعدة تزخر بفرصٍ لا حدود لها.

-انتهى-

#بياناتحكومية