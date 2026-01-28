نجامينا، تشاد: استضافت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الاثنين، فعالية «يوم البنك الإسلامي للتنمية في تشاد»، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع جمهورية تشاد. ويأتي هذا الحدث عقب الإطلاق الناجح لمبادرة «ترابط تشاد 2030» في أبوظبي قبل بضعة أشهر، والتي أكدت التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم المشاريع التنموية المتوافقة مع أولويات الخطة الوطنية للتنمية في تشاد.

وشهدت الفعالية، التي عُقدت في 26 يناير في نجامينا، مشاركة معالي رئيس وزراء جمهورية تشاد، السيد ألاماي هالينا، ونُظّمت بالشراكة مع وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي. وترأس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عيسى فاي، ممثلاً لمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر. كما حضر الحدث عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية وشركات من القطاع الخاص.

بهذه المناسبة صرح معالي رئيس الوزراء ألاماي هالينا قائلا: "تدخل تشاد مرحلة يصبح فيها تحويل الرؤية إلى مشاريع ملموسة أمراً أساسياً. وتُعد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية شريكاً موثوقاً في هذا المسار، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التنفيذ المالي، وبناء القدرات، وحشد الاستثمارات التي تُحدث أثراً ملموساً على حياة المواطنين."

من جانبه، أكد معالي السيد طاهر حامد نغولين، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، قائلاً: "تتمثل أولويتنا في تعزيز التجارة من خلال تحقيق الاتساق بين السياسات العامة، وآليات التمويل الفعالة، وتعبئة القطاع الخاص. ويؤدي البنك الإسلامي للتنمية دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، لا سيما عبر هيكلة المشاريع، وأدوات الحد من المخاطر، وحلول التمويل المدمج."

بدوره، صرّح الدكتور عيسى فاي، المدير العام للممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية ورئيس وفد البنك، قائلاً: " يركّز التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تجاه جمهورية تشاد على تقديم حلول متكاملة تجمع بين التمويل والمساعدة الفنية. وخلال حوار المشاركة القُطرية، سيعمل فريق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، على استكشاف جميع الحلول المتاحة من مصادر القطاعين العام والخاص، بما يضمن أن تكون الحلول التنموية التي يتم تصميمها بشكل مشترك شاملة ومتكاملة. ومن خلال تعزيز التنسيق مع السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة المحليين، نهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وبناء القدرة على الصمود، ودعم المبادرات عالية الأثر المتوائمة مع رؤية تشاد 2030، لا سيما في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والبنية التحتية."

وتضمّن برنامج الفعالية جلسة نقاشية حول أولويات التنمية في تشاد ودور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، هدفت إلى تحديد مسارات عملية للتعاون وبناء شراكات استراتيجية لدعم مسار تشاد نحو تنمية مستدامة وشاملة.

كما عُقدت سلسلة من الاجتماعات الثنائية (بين الشركات وبين القطاعين العام والخاص) جمعت ممثلي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع قادة الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية، لاستكشاف فرص التعاون وبناء الشراكات. وتم خلال هذه الاجتماعات عرض قصص نجاح ملهمة لمشاريع نُفذت في تشاد بالشراكة مع رواد أعمال محليين ومؤسسات وطنية ودولية.

وسلط الحدث الضوء أيضاً على أنشطة وخدمات ومبادرات مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، ومنتدى أعمال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة).

واختُتم اليوم بتجديد تأكيد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمواصلة العمل مع الحكومة التشادية والقطاع الخاص الوطني لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في تشاد.

نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية:

البنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل على تحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية حول العالم، وإحداث تأثير تنموي واسع النطاق. ومن خلال شراكات تعاونية بين المجتمعات في الدول الأعضاء الـ 57، يسعى البنك إلى تمكين هذه المجتمعات من تحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، وبناء البنية التحتية اللازمة لإطلاق إمكاناتها. ويساهم نموذج أعمال البنك الجديد «جعل الأسواق تعمل من أجل التنمية» في تعزيز تنافسية الدول الأعضاء في القطاعات الاستراتيجية، بما يعزز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية، والمنسوجات، والبتروكيماويات، والبناء، والتمويل الإسلامي. كما يروّج البنك لحلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التنموية العالمية، ويستفيد من الإمكانات العلمية في التكنولوجيا والابتكار بوصفها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

نبذة عن الخطة الوطنية للتنمية: ترابط تشاد 2030:

ترتكز الخطة الوطنية للتنمية "ترابط تشاد 2030" على أربعة محاور رئيسية للتدخل، تنفذ موزعة على 17 برنامجاً تضم 268 مشروعاً وإصلاحاً، وتهدف إلى إحداث تحول عميق ومنهجي في الاقتصاد والمجتمع التشاديين، وذلك من خلال:

تسريع تطوير البنى التحتية الاستراتيجية الحيوية، ولا سيما توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء البلاد، ورقمنة الاقتصاد، وتعزيز شبكات النقل والممرات الدولية، وتحسين قابلية الملاحة في البحيرات والأنهار الرئيسية، إلى جانب تعزيز المؤسسات بما يضمن إدارة فعالة ومستدامة للخدمات العامة؛

تعزيز السياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم، والشباب، والصحة، والتكوين المهني، والتشغيل، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي؛

توسيع التنويع الاقتصادي والترويج لمنتج «صُنع في تشاد » ، لا سيما عبر تطوير القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، والزراعة، وتربية المواشي، والصيد، والهيدروكربونات، والتعدين، والسياحة؛

التحسين المستمر لمناخ الأعمال، ونشر الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات .

وتهدف الخطة إلى تحقيق معدل نمو سنوي متوسط للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ 8% خلال الفترة 2025–2030. وسيمكن ذلك تشاد من الانضمام إلى فئة البلدان متوسطة الدخل، من خلال خلق مزيد من الثروة وفرص العمل في القطاع الخاص، ورفع نسبة الولوج إلى الكهرباء في المناطق الحضرية إلى 90% وعلى المستوى الوطني إلى 60%، وتوفير مياه الشرب الآمنة لـ 11 مليون شخص إضافي، وزيادة متوسط العمر المتوقع بما لا يقل عن 8 سنوات، وتوسيع شبكة الطرق بشكل ملحوظ، ومضاعفة الإنتاج الزراعي، ورفع نسبة انتشار الهاتف المحمول من 65% إلى 80%، وخفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة بنسبة 50%، ورفع نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي من 43% إلى 80%.

ولتحقيق هذه الطموحات، تعتزم مبادرة ترابط تشاد 2030 تعبئة 30 مليار دولار أمريكي (18,000 مليار فرنك إفريقي) من الاستثمارات العامة والخاصة، المحلية والدولية، وتهدف إلى جعل تشاد وجهة مفضلة للمستثمرين. وفي نوفمبر 2025، أعلنت تشاد في أبوظبي عن تعبئة ناجحة لما قيمته 20.5 مليار دولار أمريكي، بفضل تعبئة استثنائية بين القطاعين العام والخاص.

لمزيد من المعلومات: https://tchadconnexion2030.td/

