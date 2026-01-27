وفقًا لشركة GSIQ ، الشريك البحثي لمعرض سوق السفر العربي، يُساهم حضور الجماهير في الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز أسواق السياحة الترفيهية، مما يُتيح فرصًا هائلة للوجهات السياحية والفنادق والجهات المعنية في هذا القطاع.

، الشريك البحثي لمعرض سوق السفر العربي، يُساهم حضور الجماهير في الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز أسواق السياحة الترفيهية، مما يُتيح فرصًا هائلة للوجهات السياحية والفنادق والجهات المعنية في هذا القطاع. رؤى حصرية حول السياحة الرياضية والفعاليات الكبرى واتجاهات سياحة المؤتمرات والمعارض، مُتاحة على منصات مؤتمر سوق السفر العربي 2026.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيسلط معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 7 مايو، الضوء على أهمية السياحة الرياضية، حيث تكشف الأبحاث الجديدة أن المسافرين الذين يسافرون لحضور الأحداث الرياضية والذين يُعرفون بأنهم الأشخاص الذين يسافرون طوال الليل لحضور حدث رياضي مباشر، حيث ينفقون مبالغ أكبر بكثير في كل رحلة، حيث ينفق السياح الرياضيون المتكررون ما يصل إلى ضعف ما ينفقه المسافر العادي في كل رحلة.

ووفقًا لتقرير "السياح الرياضيون: السفر بشغف"، الصادر عن شركة GSIQ، وهي وكالة عالمية متخصصة في رؤى السياحة الرياضية وشريك بحثي لمعرض سوق السفر العربي 2026، فإن المسافرين الذين يحضرون الفعاليات الرياضية بانتظام لا يتفوقون على السياح التقليديين في الإنفاق فحسب، بل يسعون أيضًا بشكل متزايد إلى تجارب مميزة وعالية الجودة.

وتسلط الدراسة الضوء على حجم الفرصة، إذ تتوقع أيضاً أن يمثل قطاع السياحة الرياضية زيادة محتملة بنسبة 63% في عدد الأشخاص الذين يعتزمون القيام برحلة متعلقة بالرياضة في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى انتعاش كبير في السياحة الرياضية في الشرق الأوسط، والتي تقدر قيمتها من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز بحوالي 600 مليار دولار أمريكي، بينما من المتوقع أن يصل حجم السوق عالمياً إلى أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعيد تعريف شكل صناعة السفر والسياحة العالمية.

وبهذه المناسبة صرحت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، قائلةً: "من خلال فهم آليات السياحة الرياضية، تستطيع الوجهات السياحية ومنظمو الرحلات تطوير استراتيجيات لتشجيع الزيارات المتكررة واستقطاب جماهير جديدة، حيث ستحدد معرفة دوافع مشجعي الرياضة للسفر كيفية تلبية الجهات المعنية لتوقعات المستهلكين المتغيرة، لضمان استمرار التفاعل والنمو في هذا السوق الواعد".

كما يُعدّ شغف الرياضة الدافع الرئيسي للسياح الرياضيين، إلا أن قرارات سفرهم تتأثر بشكل كبير بسهولة الوصول، والتكلفة المعقولة، والجودة، والقيمة الإجمالية، حيث تُشير الورقة البحثية إلى أن القيمة لا تزال عاملاً حاسماً، حيث يُعطي 63% من المشاركين في الاستطلاع الأولوية لأسعار التذاكر والباقات السياحية العادلة، لا سيما بين المسافرين الرياضيين الجدد.

والجدير بالذكر أنه في حين أن 36% فقط يقولون إن الوجهة يجب أن تكون جذابة لهم مسبقاً، فإن 41% منهم منفتحون على تحويل رحلة رياضية إلى عطلة ترفيهية أطول.

ونتيجة لذلك، تُعدّ الأحداث الرياضية الكبرى حافزاً لنمو الوجهات السياحية، إذ تُشجع على استكشافها بشكل أعمق، والإقامات الأطول، والترويج لها بقوة من خلال التوصيات الشفهية. في الواقع، يعود حوالي 80% من حضور الفعاليات الرياضية إما كسياح ترفيهيين إلى الوجهات التي زاروها في البداية لممارسة الرياضة، أو يوصون بها للآخرين، مع إبداء انطباع إيجابي أكبر عنها.

وفي إطار تسليط الضوء على الأثر الإيجابي للسياحة الترفيهية، سيقدم خبراء من GSIQ ورقة بحثية حصرية على المنصة العالمية خلال معرض ومؤتمر سوق السفر العربي 2026، ضمن جلسة بعنوان: "قوة السياحة الرياضية: جماهير جديدة وإيرادات جديدة"، لاستكشاف كيفية تحويل الوجهات السياحية وشركات السفر لهذا النمو المتنامي إلى إيرادات سياحية كبيرة ومستدامة.

وأضافت إيفا ستيوارت، الشريك الإداري العالمي لدى شركة GSIQ قائلة: "لم تعد السياحة الرياضية قطاعًا متخصصًا فحسب، بل أصبحت من أسرع محركات الطلب العالمي على السفر نموًا، حيث تُظهر أبحاثنا أن المسافرين الرياضيين ينفقون أكثر، ويقيمون لفترات أطول، ويعودون بشكل متكرر، مما يجعلهم من أهم شرائح الجمهور للوجهات السياحية حول العالم، ومع التوسع السريع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في بنيتها التحتية الرياضية عالمية المستوى، تتمتع المنطقة بموقع استثنائي للاستفادة من هذا النمو، وهو اتجاه نتطلع إلى استكشافه بشكل أعمق في معرض سوق السفر العربي 2026".

وبحسب تقرير اتجاهات سوق السفر في الشرق الأوسط لعام 2025، الذي أُعدّ بالتعاون مع شركة "توريزم إيكونوميكس" التابعة لمجموعة "أكسفورد إيكونوميكس"، تستفيد الوجهات السياحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط من الطلب المتزايد على الفعاليات الحية، بدءًا من البطولات الرياضية العالمية وصولًا إلى الحفلات الموسيقية والمهرجانات. وبعد النجاح الذي حققته فعاليات ضخمة مثل إكسبو 2020 دبي وكأس العالم قطر 2022، يتسارع هذا الزخم مع استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

هذا ويلعب معرض سوق السفر العربي دورًا حيويًا في تحديد الاتجاهات التي تُشكّل السياحة العالمية، وقلما نجد اليوم ما هو أهم من قطاعات الرياضة والفعاليات وسياحة المؤتمرات والمعارض. فمن البطولات الرياضية الكبرى إلى الفعاليات الثقافية العالمية، تُسهم هذه التجارب في مساعدة الوجهات السياحية على الوصول إلى جماهير جديدة، وإطالة مدة الإقامة، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف النمو السياحي طويلة الأجل، ويُعزز عودة فعالية (IBTM @ ATM) بشكل موسع في نسخة عام 2026 من الحدث، والذي يُعد مركزًا متخصصًا لقطاعات فعاليات الأعمال وسفر الشركات والتصميم التجريبي، ويضم أيضًا منصة التجارب التي تستضيف متحدثين بارزين، التزام معرض سوق السفر العربي بتطوير منظومة الفعاليات العالمية.

وأضافت كورتيس قائلة: "تعكس هذه المنصة المُعززة النفوذ المتزايد للمنطقة، وتؤكد بروز الشرق الأوسط كواحد من أكثر أسواق الاجتماعات والفعاليات ديناميكية ونموًا في العالم".

وتشمل الجلسات الأخرى التي ستُعقد خلال معرض سوق السفر العربي جلسة بعنوان: "اقتصاد التجارب الجديد: ما الذي سيجعل الفعاليات جذابة للغاية في عام 2030؟"، حيث ستُعقد هذه الجلسة على مسرح التجارب، وستُسلط الضوء على مستقبل الفعاليات في المنطقة، مع التركيز على الفعاليات والإبداع والتكنولوجيا التفاعلية. أما على المسرح العالمي، فستُعقد جلسة نقاش بعنوان "فك شفرة النمو: كيف يتكيف قطاع الضيافة مع احتياجات المسافرين الجديدة؟"، والتي ستتناول الاحتياجات المتعددة للمسافرين.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 33 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن IBTM في سوق السفر العربي

يُعد IBTM في سوق السفر العربي منصةً متخصصةً لفعاليات الأعمال ضمن سوق السفر العربي (ATM)، حيث يربط مجتمع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) العالمي بقطاع الاجتماعات والفعاليات الكبرى المتنامي بسرعة في الشرق الأوسط.

يجمع هذا الحدث بين منظمي الجمعيات، ومنظمي المؤتمرات، والمشترين من الشركات، ووكالات الحوافز، والوجهات، والمواقع، وشركات إدارة الوجهات السياحية، وموردي فعاليات الأعمال المتخصصين في فعاليات عالمية المستوى. بفضل برنامج شامل لاستضافة المشترين، وشبكات تواصل مُستهدفة، ومواعيد مُجدولة مُسبقًا، ومنصة مُخصصة لفعاليات الأعمال تضم جلسات يُديرها خبراء، يُمثل IBTM في سوق السفر العربي منصةً أساسيةً لدفع عجلة الابتكار والتعاون والنمو في قطاع الاجتماعات العالمي.

نبذة عن معرض ATM Travel Tech

يُعدّ معرض ATM Travel Tech الحدث التكنولوجي الرائد المصاحب لمعرض سوق السفر العربي (ATM)، حيث يهدف إلى عرض أحدث الابتكارات التكنولوجية التي من شأنها تغيير مستقبل صناعة السفر بحلول عام 2040. سيضم المعرض أكثر من 180 عارضًا من 30 دولة في قاعتين مخصصتين، ليُشكّل بذلك منصة ديناميكية لعرض التقنيات والشركات الناشئة والأفكار المبتكرة التي تُساهم في تشكيل مستقبل السفر.

ويشمل المعرض مركزًا متكاملًا للتكنولوجيا والابتكار يمتد على مساحة 850 مترًا مربعًا، حيث يقدم عروضًا تفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتات، والتقنيات المالية، والتقنيات الخضراء. كما سيجمع "منصة المستقبل" قادة التكنولوجيا على مستوى العالم ورواد الأعمال وأصحاب رؤى المستقبل لمناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية المتقدمة وأمن الإنترنت والاستدامة، بالإضافة إلى فعاليات عرض المشاريع للشركات الناشئة. انطلاقًا من القطاع الأسرع نموًا في معرض سوق السفر العربي، يُعدّ معرض ATM Travel Tech منصة ديناميكية تُسهم في تطوير مستقبل تقنيات السفر.

سيُعقد معرض سوق السفر العربي القادم في دبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026

https://www.wtm.com/atm/en-gb.html

WTM Global Hub:

هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 13 ولغاية 15 أبريل عام 2026 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

-انتهى-

#بياناتحكومية