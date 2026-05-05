الدمام: افتتح المهندس عبد المحسن بن محمد الجماز، الوكيل المساعد لوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة البلديات والاسكان، يوم الاثنين، أعمال وفعاليات المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري "سيريدو 2026" بقاعة الدارة بمدينة الدمام، بحضور المهندس فارس آل عريج، وكيل الأمين لشؤون الإسكان والتنمية بأمانة المنطقة الشرقية.

وتجوّل الجماز عقب الافتتاح، في أروقة المعرض مطلعاً على تفاصيل المشاريع والعروض المطروحة، والتي تغطي مختلف القطاعات العقارية، السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب المجمعات السكنية العصرية والمستدامة، التي يطرح عدد كبير منها للمرة الأولى في المنطقة الشرقية.

وزار الوكيل المساعد لوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة البلديات والإسكان خلال جولته عدداً من المنصات للجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث استمع إلى ما تقدمه المؤسسات من خدماتٍ في مجال القطاع العقاري، كما اطلع على عدد من المشروعات الجديدة في المنطقة الشرقية.

ويُعد المعرض، في نسخته الرابعة، أحد أبرز الفعاليات العقارية في المملكة، حيث يُمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وعرض أحدث مشاريع التطوير العقاري في السعودية والمنطقة الشرقية.

وأكد بندر الغامدي، المدير العام للمعرض في كلمته، أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال عام 2026 واصل تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، وتوسّع قاعدة المستثمرين، وتنوّع المشاريع، مدعوماً بمنظومة تشريعية مرنة، وإجراءات تنظيمية واضحة، وخدمات رقمية متقدمة أسهمت في رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية.

وتخلل افتتاح "سيريدو 2026" تكريم راعي الحفل للشركاء الاستراتيجيين، والرعاة، والداعمين للمعرض بحضور رئيس وأعضاء لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية.

وينظم معرض " سيريدو 2026"، لأول مرة في المنطقة الشرقية، تحت رعاية ومشاركة وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للعقار "راعي تشريعي"، والشركة الوطنية للإسكان " الراعي الرئيسي"، بالإضافة لمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب نخبة من المطورين العقاريين، والجهات التمويلية، والخبراء والمختصين في مجالات التطوير والاستثمار العقاري.

ويستضيف المعرض فعاليات توعوية وتثقيفية متميزة خلال اليومين القادمين، تشمل جلسات نقاشية وورش عمل يتحدث خلالها خبراء ومتخصصين، وتتناول كافة جوانب القطاع العقاري من تحولات السوق واتجاهات العرض والطلب، إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري، المرأة والوساطة العقارية، فرص التطوير العقاري قي قطاع الأوقاف، تأثير التقنيات العقارية على السوق العقاري، ومميزات الوسيط العقاري الناجح بالسوق