الدوحة - قطر : استضافت متاحف مشيرب ومركز سدرة للطب أولى ندوات "مقهى العلوم 2026"، إيذانًا ببدء العام الثالث لتعاونهما في إتاحة المعرفة العلمية والطبية للجمهور. عُقدت الجلسة الأولى من سلسلة المقهى لهذا العام تحت عنوان "الخلايا الجذعية في الطب الدقيق: من البحث إلى الواقع"، في بيت بن جلمود بمتاحف مشيرب، يوم الأربعاء الموافق 21 يناير. واستقطبت حضورّا كبيرًا تجاوز المائة شخص، ووفّرت منتدى تفاعليًا شارك فيه الجمهور، وساهم في تبسيط موضوع الخلايا الجذعية وتسليط الضوء على دورها في الطب الحديث.

تناولت الجلسة عرضًا شاملاً لموضوع الخلايا الجذعية، بداية من المفاهيم الأساسية وصولاً إلى أحدث التطبيقات السريرية. واصطحب الخبراء الحضور في رحلة نقاشية تناولت سُبل تحويل أبحاث الخلايا الجذعية من مرحلة الاكتشافات المختبرية إلى إتاحة طرق علاجية ملموسة ومنتظمة، توفّر علاجات محتملة للأمراض المزمنة والوراثية.

وحول الجلسة الافتتاحية لهذا العام، قال السيد عبدالله النعمة، المدير العام لمتاحف مشيرب: "إنه العام الثالث من تعاوننا مع سدرة للطب على مستوى سلسلة ندوات ’مقهى العلوم‘، وأنا فخور برؤية هذا التعاون يؤتي ثماره ويزدهر، ما يتيح للجمهور فرصةً فريدةً للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم. إن مثل هذه الفعّاليات تُسهّل الوصول إلى المعرفة وتُحفز الشغف لدى جميع الفئات العمرية. ونحن في متاحف مشيرب نحرص على إتاحة الفرصة لربط الأبحاث العالمية بالمجتمع، ونوفّر للجمهور إمكانية الوصول المباشر إلى النقاش العلمي مع خبرائه ومتخصصيه، والإطلاع على آخر المستجدات والتطورات العلمية التي تُؤثر على حياتنا ومستقبلنا."

بدورها، قالت الدكتورة سحر دعاس، مدير الأبحاث في سدرة للطب ومُؤسِّسة مبادرة "مقهى العلوم": "تقدّم الخلايا الجذعية آمالاً كبيرة في الطب الحديث، بدءًا من فهم آليات الأمراض، وصولاً إلى تطوير العلاجات التعويضية. وقد استهدفنا تجاوز المصطلحات العلمية المعقدة، وطرح فهم واضح وملهم حول إسهاماتنا في سدرة للطب في المجال العالمي للطب الدقيق."

وقد شملت الجلسة التي استمرت لمدة ساعتين نقاشات تفاعلية، شجعت الحضور على المشاركة والتفاعل مع المتحدثين، وتضمنت المواضيع الرئيسية للنقاش البيولوجيا الأساسية للخلايا الجذعية، والتطبيقات الحالية في الممارسات السريرية كزراعة الأعضاء، والرحلة من الأبحاث المختبرية إلى رعاية المرضى بشكل منتظم. كما تطرق النقاش إلى الاعتبارات الأخلاقية، وسلامة المرضى، والطموحات الواقعية لعلاجات الخلايا الجذعية، مما وفّر للحضور تصورات شاملة حول هذا المجال.

شارك نخبة من المتحدثين والخبراء من سدرة للطب معارفهم المتخصصة، وأجابوا على استفسارات الحضور حول الخلايا الجذعية في الطب الدقيق طوال الجلسة. تضمنت قائمة المتحدثين: الدكتورة سارة عبدالله، مديرة برنامج الأبحاث للعلوم الطبية الحيوية والصحة في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والتي أدارت النقاش؛ والدكتورة كيارا كونيو، رئيسة قسم أمراض الدم والأورام وزرع النخاع العظمي لدى الأطفال بالإنابة ومديرة مركز العلاج الخلوي المتقدم في سدرة للطب؛ والدكتور عصام محمد عبدالعليم، الباحث الرئيسي في مختبر نمذجة أمراض الخلايا الجذعية متعددة القدرات في سدرة للطب؛ والدكتور محمد غالي، أستاذ الإسلام وأخلاقيات الطب الحيوي ورئيس مركز الأبحاث للتشريع والأخلاق الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة؛ والدكتور محمد شاكر، العالم في مركز أبحاث الاضطرابات العصبية بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة.

أصبحت مبادرة سلسلة ندوات "مقهى العلوم" تشغل ركنًا أساسيًا في أجندة متاحف مشيرب، في خطوة مهمة ترمي إلى دعم الجهود المستمرة لربط العلم بالواقع. وتهدف سلسلة الندوات، من خلال إتاحة الفرصة لعرض الأبحاث العلمية بلغة سهلة الفهم، إلى تحفيز الشغف وتعزيز الفهم وإطلاع الجمهور على المستجدات التي تساهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية.