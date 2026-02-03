أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك وفد من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في أعمال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية الذي انعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير 2026، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين وصناع القرار لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث التطورات في علوم الغلاف الجوي والمحيطات والهيدرولوجيا.

وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المؤسسات العلمية والبحثية المعنية، كما قام بزيارات ميدانية لجامعات مرموقة في ولاية تكساس، من بينها قسم علوم الغلاف الجوي في جامعة تكساس الزراعية والميكانيكية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية في مجال علوم المناخ وأبحاث الاستمطار.

وشهد المؤتمر مشاركة الباحثين الحاصلين على منح البرنامج، ومن بينهم الدكتور لولين تشويه الحاصل على منحة الدورة الثالثة، والبروفيسور ويل كانتريل، والبروفيسور دانييل روزنفلد، الحاصلان على منحة الدورة الخامسة، إلى جانب فرقهم البحثية، في جلسات المؤتمر المختلفة لتقديم أوراق علمية وعروض متخصصة لاستعراض نتائج مشاريعهم البحثية، ودورها في تطوير المعرفة المتعلقة بفيزياء السحب الدقيقة، وتفاعلات الهباء الجوي والسحب، وآلية تعزيز هطول الأمطار.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومدير عام المركز الوطني للأرصاد: "يواصل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أداء دوره كمنصة دولية رائدة تجمع أبرز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، بهدف دعم الجهود العلمية الرامية إلى تطوير وتطبيق تقنيات تعديل الطقس وتعزيز الأمن المائي العالمي. وتأتي مشاركتنا في اجتماع الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية ضمن التزام البرنامج بتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية الدولية، وتبادل المعرفة، وتسليط الضوء على التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في بحوث الاستمطار."

ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ومديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس في المركز الوطني للأرصاد: "أتاحت مشاركتنا في هذا الاجتماع فرصة متميزة لعرض مخرجات المشاريع البحثية التي يدعمها البرنامج، وتعريف المجتمع العلمي بمبادراتنا المقبلة ومن بينها الدورة السابعة من منحة البرنامج والملتقى الدولي للاستمطار بدورته الثامنة. كما شكل هذا الحدث الرائد منصة فاعلة لتبادل الرؤى، والاطلاع على أحدث الاتجاهات البحثية الإقليمية والدولية، بما يعزز دور البرنامج كمرجع عالمي في علوم الاستمطار، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون وبناء الشراكات البحثية المستقبلية."

وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع ممثلو البرنامج مع الدكتور إحسان عرفاني، أستاذ أبحاث علوم الغلاف الجوي في معهد أبحاث الصحراء، لمناقشة آخر المستجدات في مجال فيزياء السحب الدقيقة وتفاعلات الهباء الجوي مع السحب، فضلاً عن بحث فرص التعاون لتحسين القدرة على التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة ونمذجة المناخ في البيئات الجافة وشبه الجافة.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع الدكتور غريغ ماكفاركار، مدير معهد التعاون لأبحاث الظواهر الجوية الشديدة في جامعة أوكلاهوما، لمناقشة العمليات الدقيقة في تكوين السحب وتأثيرات الهباء الجوي على محتوى الماء وتوزيع الطاقة داخل السحب، فضلاً عن استعراض فرص التعاون في دمج أدوات القياس المتطورة والفيزياء الدقيقة في نماذج تعزيز هطول الأمطار في البيئات الجافة.

وفي السياق نفسه، التقى الوفد بالبروفيسور يوتونغ تشينغ من قسم علوم الأرض والغلاف الجوي في جامعة هيوستن، لتبادل الرؤى حول آخر التطورات في نمذجة فيزياء السحب ودورها في تحسين التنبؤ والتكيّف مع التغيّر المناخي، إضافة إلى استكشاف مبادرات بحثية مشتركة لتعميق الفهم العلمي للعلاقة بين السحب والمناخ وتأثيراتها على الطقس الإقليمي.

