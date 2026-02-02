رفع القيمة المقدّمة وتوفير تغطية أوسع، وضمان تجربة تسوق سلس خلال الشهر الفضيل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت أدكووب، العلامة الوطنية الرائدة في قطاع التجزئة، حملتها الخاصة بشهر رمضان 2026، مؤكدة التزامها بدعم الأسر، وتعزيز رفاهية المجتمع، وضمان توفير المنتجات الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل، وذلك تماشيًا مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عامًا للأسرة.

وتأتي حملة رمضان 2026 باستثمار إجمالي يبلغ 20 مليون درهم، لتوفّر خصومات تصل إلى 60% على أكثر من 4,000 سلعة أساسية. كما تشمل الحملة تخفيضات رمضانية خاصة على 1,500 سلعة رئيسية، إلى جانب مجموعة واسعة من العروض عبر منافذ بيع أدكووب ومنصّاتها الإلكترونية، لتلبية احتياجات الأسر خلال ذروة الطلب.

وانطلاقًا من قيم العطاء والتكافل التي يجسدها شهر رمضان، ستقوم أدكووب بتوزيع 30 ألف وجبة إفطار مجانية، إلى جانب توفير 12 ألف صندوق رمضان بأسعار 99 درهم و149 درهم عبر منافذ البيع ومنصّاتها الإلكترونية، ضمن مبادرات تعكس دورها المجتمعي ودعمها المباشر للأسر في مختلف مناطق الإمارة.

كما تدعم أدكووب برنامج السلع الغذائية لمواطني أبوظبي، بصفتها شريكًا مجتمعيًا في قطاع التجزئة، من خلال إتاحة السلع الغذائية الأساسية عبر منافذ البيع التابعة لها خلال شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الغذائية وسهولة وصولها إلى المواطنين. كما تواصل أدكووب دعم مؤسسة خليفة الإنسانية عبر المساهمة في المبادرات الإنسانية المحلية وتسهيل الوصول إلى المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارة.

هذا وتواصل أدكووب ترسيخ دورها المجتمعي من خلال دعم سيدات الأعمال الإماراتيات عبر سوق رمضان في الشامخة، الذي يشكّل منصة حيوية لعرض المنتجات المحلية، والاحتفاء بالتراث والحرف الإماراتية، وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي. كما يمثّل دعم الانتاج المحلي محورًا رئيسيًا في الحملة، حيث تركز العلامات التجارية التابعة لـ أدكووب على المنتجات المزروعة والمصنوعة في الإمارات، بما يعزّز استدامة القطاع الزراعي الوطني ويضمن توفير منتجات طازجة وعالية الجودة بأسعار تنافسية طوال شهر رمضان.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن إطلاق الحملة، قال السيد برتراند لومي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في أدكووب: "يتخطى دور أدكووب حدود التجارة ليشمل مسؤولية اجتماعية أوسع، تتمثّل في ضمان الاستقرار الغذائي، وتوفير سلع أساسية يمكن للأسر الاعتماد عليها، بجودة عالية وأسعار مدروسة خصوصًا خلال ذروة الطلب مثل شهر رمضان. تتميز هذه الحملة بنطاقها الواسع وكفاءتها التشغيلية العالية وغايتها النبيلة، لتوفير قيمة مضافة ودعم المبادرات الوطنية بما يعزّز منظومة الأمن الغذائي في الإمارة."

وأضاف: "تسعى أدكووب إلى تسهيل تجربة التسوّق من خلال خدمات التوصيل السريع عبر كلّ من تطبيق أدكووب و"إنستاشوب"، و"طلبات"، لتوفير تشكيلة واسعة من المنتجات المحلية عبر الانترنت لتلبية الطلب الرمضاني الكبير."

لمحة عن أدكووب

تُعد أدكووب وجهة مجتمعية رائدة للتسوّق في دولة الإمارات، حيث تقدّم تجربة تسوق تجمع بين الابتكار وجودة الخدمة، ولمسة مستوحاة من الثقافة الإماراتية لتلبية احتياجات الأسر العربية وكافة المقيمين في الدولة. وتُعد أدكووب علامة مملوكة بالكامل لـمجموعة مير ش.م.ع.، وتلعب دورًا محوريًا في بناء منصات متكاملة تقودها المجتمعات المحلية ضمن قطاعات استراتيجية عالية النمو.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.adcoop.com

جهات الاتصال:

ت. شامير

البريد الالكتروني: marketing@adcoop.com

-انتهى-

#بياناتشركات