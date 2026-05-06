القاهرة – للعام الثاني على التوالي، اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط المهندس/ أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، ضمن قائمة قادة القطاع العقاري الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2026، في تأكيد على استمرارية الحضور القيادي ودوره في قيادة أحد أبرز الكيانات العقارية في مصر.

ويعكس هذا الاختيار مسار التحول الاستراتيجي الذي قاده المهندس/ أمين سراج داخل الشركة، حيث انتقلت تحت قيادته من مطور بمشروع واحد إلى كيان عقاري متكامل يمتلك محفظة تضم 8 مشروعات موزعة في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، بما عزز من قدراتها التوسعية ورسّخ موقعها في السوق.

وخلال السنوات الأخيرة، واصلت الشركة تعزيز محفظتها التي تمتد على مساحة 2200 فدان، عبر إطلاق مشروعات جديدة، كان أحدثها مشروع Hyde Park Terraces في يناير 2026، إلى جانب تسجيل مبيعات كاملة لمشروع Hyde Park Views في نوفمبر 2025، بما يعكس قوة الطلب على منتجات الشركة وثقة السوق في مشروعاتها.

وتواصل الشركة، تحت قيادته، تحقيق إنجازات نوعية تعكس ثقة السوق وقوة الطلب، مدعومة باستراتيجية ترتكز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في رسم مستقبل القطاع العقاري في مصر والمنطقة.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير في السوق المصري عام 2007، ونجحت في تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة تركز على جودة الحياة الحديثة. تمتد مشروعاتها على مساحة 2200 فدان، وتُعد من الشركات القوية المدعومة من جهات حكومية وبنوك كبرى، مما يعزز دورها كشريك استراتيجي في التنمية العمرانية. وساهمت الشركة في تحقيق توازن عمراني بين شرق وغرب القاهرة من خلال تطوير مشروعات بارزة مثل هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، وجاردن ليكس، إلى جانب مشروع سي شور بالساحل الشمالي، مما يعكس رؤيتها في إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تضع معايير جديدة للتطوير العقاري في السوق المصري.

