العلا، المملكة العربية السعودية : في خطوة تؤكد مكانتها الرائدة في دعم قطاع الأعمال وتوفير حلول التنقل المُخصصة التي تلبّي متطلبات الفعاليات الكبرى وتُسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، تشارك مناهل العالمية، الموزع المعتمد لعلامة نيسان لقطاع الأعمال (B2B) في المملكة العربية السعودية، وإحدى شركات محمد يوسف ناغي، بصفتها الشريك الرئيسي لطواف العلا 2026.

ويُعد طواف العلا أحد أبرز الأحداث الرياضية الدولية التي تستضيفها المملكة، حيث يجمع نخبة من الدراجين والفرق العالمية وسط طبيعة العلا الفريدة، مسلطًا الضوء على مكانتها كوجهة عالمية للرياضة والسياحة. وتحمل نسخة 2026 أهمية خاصة مع مشاركة فرق دولية إلى جانب فريق سعودي، في مشهد يعكس تطور رياضة الدراجات في المملكة وحضورها المتنامي على الساحة الدولية.

وبصفتها الشريك الرئيسي، تتولى مناهل العالمية دورًا محوريًا في دعم الجوانب التشغيلية واللوجستية للطواف، من خلال توفير أسطول من مركبات نيسان لخدمة فرق الدراجات والجهات التنظيمية الميدانية وكبار المنظمين. وتشمل المركبات المقدّمة Nissan Patrol و Nissan X-Trail، بما يضمن تنقلًا موثوقًا وسلسًا في مختلف مواقع الطواف.

ويبرز ضمن هذا الدعم تجهيز عدد من مركبات Nissan X-Trail بملحقات المخصصة لحمل الدراجات الهوائية، في مثال عملي على مرونة المركبة وإمكانية تجهيزها بملحقات تخدم الاستخدامات الرياضية والتشغيلية، ويعكس خبرة مناهل العالمية في تقديم حلول تنقل قابلة للتخصيص وفق احتياجات الفعاليات وقطاع الأعمال.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لدور مناهل العالمية في تمكين الفعاليات الكبرى داخل المملكة، من خلال الجمع بين الكفاءة التشغيلية، والاعتمادية، والحضور المؤسسي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الرياضة، والسياحة، وتعزيز استضافة الأحداث الدولية.

نبذة عن مناهل العالمية:

تعد شركة مناهل العالمية إحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة العربية السعودية، وهي إحدى شركات محمد يوسف ناغي التي تمتلك إرثًا عريقًا وخبرة ممتدة في السوق المحلي. وعلى مدى سنوات عملها، قدمت مناهل العالمية خدمات متميزة لعملائها ما أكسبها ثقتهم ورسّخ مكانتها كأحد الأسماء البارزة في مجال بيع السيارات. وتحرص الشركة باستمرار على تحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع جوانب عملها، سواء داخليًا عبر تطوير كوادرها وكفاءاتها، أو خارجيًا من خلال تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم بأعلى معايير التميز.#مناهل_نيسان

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة

https://www.nissan-manahil.com /

إنستغرام | اكس | فيسبوك | لينكد إن

التواصل معنا عبر8001240175

للتواصل الإعلامي، يرجى الاتصال مع

محمد قرانوح – بي أر أرابيا

هاتف: +966 56 130 9046

m.karanouh@prarabia.me

-انتهى-

#بياناتشركات