الرياض، المملكة العربية السعودية : حصلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، الرائدة عالميًا في مجالات الخدمات اللوجستية والنقل البحري، على جائزة التميز التشغيلي ضمن منتدى شركاء صندوق الاستثمارات العامة 2026.

وتُسلّط جوائز منتدى شركاء صندوق الاستثمارات العامة الضوء على الإنجازات المتميزة للشركات ضمن محفظة الصندوق، والتي تسهم في تحقيق أثر ملموس وتعزيز التميز وخلق القيمة عبر قطاعات استراتيجية متعددة. وتكرّم فئة التميز التشغيلي الجهات التي تُظهر أداءً استثنائيًا وكفاءة عالية وابتكارًا مستمرًا، إلى جانب تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في عملياتها التشغيلية.

ويعزز هذا التكريم مكانة البحري كمزود رائد للحلول البحرية واللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويدعم دورها في دعم قطاع النقل البحري على المستوى العالمي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد الحمّاد، رئيس قطاع البحري لإدارة السفن:"نعتز بحصولنا على هذه الجائزة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تعكس التزام فريق عملنا بمواصلة تحقيق التميز التشغيلي عبر مختلف قطاعات أعمالنا. ويؤكد هذا التكريم مرونة عملياتنا وقدرتنا على تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة لعملائنا وشركائنا حول العالم، حتى في ظل فترات التحديات والتغيرات العالمية."

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها البحري مؤخرًا، والتي تعكس الأداء القوي للشركة عبر مختلف مجالات عملياتها. حيث حصلت خلال الأشهر الماضية على جائزة شركة ناقلات الكيماويات للعام 2026 في لندن، وجائزة "مدير السفن" ضمن حفل الجوائز البحرية السعودية لعام 2026 في جدة، إضافة إلى جائزة العمل بمسار التوطين لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يؤكد التزام الشركة بالريادة التشغيلية.

