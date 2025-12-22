أبوظبي: عقدت اللجنة المنظمة لفعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة يومكس والمحاكاة والتدريب سيمتكس 2026، ، اجتماعها الثالث، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير التحضيرات والاستعدادات الشاملة لتنظيم المعرضين، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وتُنظم مجموعة أدنيك فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2026 بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي بشراكة استراتيجية مع مجموعة أيدج وأبوظبي للتنقل، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب، والتقنيات المدينة والتجارية بالإضافة للقطاع الدفاعي والأمني المتقدم.

حضر الاجتماع العميد الركن محمد عبيد المرشودي رئيس اللجنة المنظمة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2026، بمشاركة رؤساء اللجان المختلفة واللجان الفرعية وفرق العمل، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية واللوجستية والفنية، إضافة إلى تقييم مستوى جاهزية جميع اللجان المختصة، بما يضمن تنظيم المعرضين والمؤتمرات المصاحبة وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في قطاع تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة.

وخلال الاجتماع جري مناقشة أهمية مواصلة العمل وفق نهج تكاملي يضمن تنسيق الجهود بين مختلف اللجان وفرق العمل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمعرضي يومكس وسيمتكس 2026، وترسيخ مكانتهما كمنصتين عالميتين رائدتين لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، والقطاع المدني ، والتجاري، والدفاعي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى ضمان التخطيط المسبق والدقيق لكافة تفاصيل المعرضين بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية واللوجستية، إلى جانب الجوانب الإعلامية والأمنية، مع التأكيد على الالتزام بأفضل الممارسات العالمية وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات الصلة، إلى جانب التأكيد على أهمية التكامل مع فرق العمل في مجموعة أدنيك، بما يضمن انسيابية العمليات التنظيمية، وتوحيد آليات العمل، ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المشاركة في تنظيم هذه الفعاليات الدولية.

كما شددت اللجنة المنظمة على ضرورة تعزيز أطر التواصل المباشر والمستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى وجه الخصوص مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، بما يسهم في دعم الصناعات الدفاعية الوطنية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية، وتمكينها من عرض قدراتها وحلولها المبتكرة على منصة عالمية تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن التخطيط المبكر والدقيق لكافة تفاصيل معرضي يومكس وسيمتكس 2026 والمؤتمرات المصاحبة يشكل ركيزة أساسية لضمان نجاح هذه الفعاليات وتحقيق مستهدفاتها، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها إمارة أبوظبي كوجهة عالمية مرموقة في مجال تنظيم وإدارة واستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة.

كما جرى التأكيد على جاهزية مركز أدنيك أبوظبي، بما يمتلكه من بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية المستوى، وقدرته على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية واللوجستية والتقنية، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للعارضين والزوار والوفود الرسمية، ويعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للفعاليات والمعارض المتخصصة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة المنظمة التزامها بمواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية، ومتابعة تنفيذ الخطط الزمنية المعتمدة، وضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2026، ومؤتمر الدفاع الدولي والمؤتمر التجاري المصاحب، بما يليق بأهمية الحدث ومكانته الإقليمية والدولية، وبما يعكس الصورة الحضارية والمهنية لأبوظبي ودولة الإمارات على الساحة العالمية.

