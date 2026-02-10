أبوظبي- وقّع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ممثلاً بالمدير العام بالإنابة الدكتور عبدالله حمد الغفلي، عددًا من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع نخبة من الشركاء المحليين والدوليين في القطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات معرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2026، التي عُقدت مؤخراً.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات، تحت مظلة مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، في إطار التزام المركز بدعم منظومة النقل الذكي والذاتي، وتسريع الابتكار وتبنّي التقنيات المستقبلية في قطاعات التنقل الجوي والبري والبحري، بما ينسجم مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء منظومة نقل آمنة وذكية ومستدامة.

تسريع التنقل الجوي المتقدم وتقنيات الطائرات المستقبلية

شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتسريع التنقل الجوي المتقدم بين مركز النقل المتكامل وكل من شركة "مانتا إنترناشونال" وشركة "ألتير للاستشارات"، وتهدف إلى وضع إطار متكامل للتعاون في مجالات التنقل الجوي المتقدم وتقنيات الطائرات المتطورة، ودعم أنشطة الاختبار وإجراءات الاعتماد والتصديق، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ مبادرات الابتكار والمشاريع التجريبية، ودعم توطين تصنيع وتسويق منصات مانتا الجوية داخل إمارة أبوظبي. وتُعد هذه المذكرة إطارًا مرجعيًا يدعم الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تطوير منظومة تنقل مستقبلية قائمة على السلامة والاستدامة.

الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية لإدارة الحركة المرورية

كما وقّع المركز مذكرة تفاهم مع شركة "نوتا " للذكاء الاصطناعي للتعاون في البحث والتطوير في مجالات تأسيس وتطوير منظومة إدارة الحوادث المرورية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي القائم على دمج الرؤية الحاسوبية ونماذج لغوية ضخمة (LLM)، وأنظمة النقل الذكية التعاونية وذلك ضمن إطار مؤسسي يدعم تنفيذ التجارب الميدانية وتقييمها وتوسيع نطاقها في إمارة أبوظبي. وتركّز المذكرة على تطوير حلول ذكية لإدارة الحركة المرورية، وتحليلات الرؤية الحاسوبية، وأنظمة التواصل بين المركبات والبنية التحتية، إلى جانب ترسيخ معايير الحوكمة وحماية الخصوصية وتعزيز الأمن السيبراني. وتشمل مجالات التعاون تنفيذ مشاريع تجريبية، وتطوير الأطر والمعايير التنظيمية، وتكامل الحلول التقنية مع مراكز التحكم المروري والمنصات الذكية التابعة للمركز، إضافةً إلى التدريب وبناء القدرات وتوثيق الدروس المستفادة.

تطوير وتشغيل النقل المائي ذاتي القيادة لنقل الركاب

وفي قطاع النقل البحري، وقّع مركز النقل المتكامل مذكرة تفاهم مع شركة "في درايف" للتعاون في تطوير وتشغيل النقل المائي ذاتي القيادة لنقل الركاب عبر الممرات المائية في إمارة أبوظبي. وتهدف المذكرة إلى تصميم وتطوير وتنفيذ نموذج تجريبي أولي لتشغيل القوارب ذاتية القيادة، وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة وتقييم الأداء التشغيلي، إلى جانب مراقبة وإدارة العمليات اليومية عبر أنظمة التحكم، وتشغيل القوارب بين المراسي وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة والموثوقية التشغيلية.

وتعكس هذه الاتفاقيات الدور المحوري لمركز النقل المتكامل كشريك تشريعي واستراتيجي في تمكين الابتكار وبناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص، ودعم التحول نحو منظومة نقل ذكية ومتكاملة تعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي رائد في تقنيات التنقل المستقبلية.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

-انتهى-

#بياناتحكومية