سينعقد معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي في مركز دبي للمعارض في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2026، حيث سيشهد الحدث مشاركة أكثر من 235,000 زائر متخصص و4,300 عارض.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيجمع معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي، المعروف سابقًا باسم معرض الصحة العربي، هيئات الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة والجهات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك عند انطلاق دورته الأولى في مركز دبي للمعارض في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2026.

وتشمل قائمة الجهات الحكومية التي أكدت مشاركتها في الحدث كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بالشارقة، بالإضافة إلى هيئة الصحة بدبي، وهيئة مدينة دبي الطبية، وخدمات الإمارات الصحية، ومجلس الإمارات للطب التكاملي، ومؤسسة الإمارات للأدوية، مما يعزز دور المعرض كمنصة مثالية للحوار حول السياسات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بنظام الرعاية الصحية.

واستجابةً لزيادة مشاركة الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة، وتلبيةً لطلب العارضين، شهد معرض الصحة العالمي في دبي زيادةً في مساحة العرض بنسبة 15% مقارنةً بالعام الماضي، حيث من المتوقع أن يستضيف الحدث 4300 عارض و235 ألف زائر متخصص، يمثلون أكثر من 180 دولة.

وتأكيدًا على النطاق العالمي للمعرض، فقد تم تأكيد مشاركة 32 جناحًا دولياً، بما في ذلك مشاركة كل من: سلوفاكيا وتايلاند وكرواتيا لأول مرة. وستنضم هذه الأجنحة إلى الأجنحة الوطنية التي تعود للمشاركة من أسواق الرعاية الصحية الرئيسية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكيتين، كما أكدت الصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية حضورًا أكبر هذا العام، بأجنحة وطنية أوسع من جناح عام 2025.

هذا وسيضم معرض الصحة العالمي في دبي (دبليو إتش إكس) بعضًا من أكبر وأبرز الأجنحة في تاريخ المعرض، بما في ذلك أجنحة رواد الرعاية الصحية العالميين والإقليميين مثل: جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، ويونايتد إيميجينج، والمستشفى الأمريكي، والمستشفى السعودي الألماني الصحي، وكانون، وسيمنز، وفيليبس، ومجموعة الموسى الصحية، والخياط للاستثمارات، حيث يعكس هذا الحضور أهمية معرض دبي العالمي للرعاية الصحية كمنصة رائدة للابتكار والمشتريات والشراكات واسعة النطاق.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، من شركة إنفورما ماركتس: "إن مستوى التفاعل الذي نشهده من السلطات الصحية الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد دور مؤتمر ومعرض الصحة العالمي في دبي (دبليو إتش إكس) كمنصة حيوية للقيادة في مجال الرعاية الصحية، والحوار حول السياسات، والتعاون على مستوى النظام الصحي، حيث يُبرز جمع هذه الجهات معًا الأهمية الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض الصحة العالمي في دبي (دبليو إتش إكس) كملتقى عالمي يجمع أبرز قادة القطاعين العام والخاص لتحديد التوجه المستقبلي لقطاع الرعاية الصحية".

وأضاف ويليامز قائلاً: "بينما تواصل الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إعطاء الأولوية للابتكار والمرونة وأنظمة الرعاية الصحية المستدامة، فإننا نوفر منصة عالمية لدعم هذا الطموح، حيث يتيح لنا الانتقال إلى مركز دبي للمعارض من استضافة هذا المستوى غير المسبوق من المشاركة على نطاق واسع، مما يخلق بيئة مثالية تتضافر فيها السياسات والاستثمارات والابتكارات لتحقيق تأثير ملموس على أنظمة الرعاية الصحية محلياً ودولياً".

إلى جانب توسيع مساحة العرض، سيركز معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي بشكل أكبر على برنامج محتوى استشرافي، بقيادة ثلاث منصات رئيسية تُعنى بتحويل قطاع الرعاية الصحية.

وستكون منصة فيوتشر إكس، المعروفة سابقًا باسم منطقة التحول، مخصّصة للأفكار الثورية والابتكار القابل للتوسّع. وستستضيف مؤسسي الشركات الناشئة المليارية (يونيكورن)، وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة، والمستثمرين الملائكيين، وروّاد الصحة الرقمية، إلى جانب كبرى الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية.

وستسلط منصة "فرونتيرز" الضوء على الإنجازات العلمية والسريرية التي تُشكّل مستقبل الرعاية الصحية. وعلى مدار أربعة أيام حافلة بالفعاليات، سيستكشف رواد عالميون أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وعلم الأورام، وصحة المرأة، والرفاهية وطول العمر، بدءًا من الطب الدقيق والعلاجات التجديدية وصولًا إلى التشخيصات المتطورة ونماذج الرعاية الاستباقية.

كما ستجمع منصة الرؤية كبار المديرين التنفيذيين وصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة القيادة ورأس المال والتحول المنهجي. ويتضمن جدول الأعمال، الذي يغطي خمس مسارات متخصصة، مناقشات حول الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية على نطاق واسع، والاستثمار في الرعاية الصحية، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودور المرأة في القيادة، وحوكمة الأنظمة الصحية الكبيرة، مما يربط بسلاسة بين استراتيجية مجالس الإدارة والتأثير الملموس على أرض الواقع.

كما سيشهد المعرض أيضاً إطلاق سلسلة WHX Deep Dive، وهي صيغة تعليمية جديدة تجمع بين ورش عمل تطبيقية مكثفة ودورات تدريبية متقدمة على مستوى الإدارة التنفيذية، حيث تقدم هذه السلسلة، التي يقودها نخبة من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة وخبراء عالميون، تجربة تعليمية عملية ومركزة، بدءاً من التدريب السريري القائم على المهارات وصولاً إلى رؤى استراتيجية للقادة الذين يقودون التحول الرقمي والاستدامة والتغيير الشامل في الأنظمة الصحية.

وتُكمّل المؤتمرات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر (CME) برنامج تبادل المعرفة، حيث تغطي مجالات الجراحة العامة، وأمراض النساء والتوليد، والمسالك البولية، والتصوير الإشعاعي الشامل، والصحة العامة، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، وفي الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير، سيُقدّم متحدثون بارزون من جميع التخصصات الطبية الرئيسية أحدث الرؤى، مما يُمكّن العاملين في مجال الرعاية الصحية من تطوير مساراتهم المهنية.

وسيقام معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي بالتزامن مع معرض (دبليو إتش إكس لابز دبي) المعروف سابقًا باسم (ميدلاب الشرق الأوسط)، الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات الطبية والتشخيص، وبينما تنتقل فعاليات معرض (دبليو إتش إكس) إلى مدينة إكسبو دبي، سيستمر انعقاد معرض (دبليو إتش إكس لابز دبي) في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير 2026، مما يوفر تجربة شاملة على مستوى المدينة في موقعين بارزين، حيث سيستقطب هذان الحدثان معًا أكثر من 270,000 زائر من متخصصي الرعاية الصحية و 4,800 عارض، ليشكلا بذلك أكبر حدث عالمي في مجال الرعاية الصحية.

هذا وسيقام معرضا (دبليو إتش إكس) و(دبليو إتش إكس لابز دبي) تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن معرض الصحة العالمي

يُوحّد معرض الصحة العالمي (WHX) فعاليات إنفورما للرعاية الصحية عالميًا لتعزيز التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة. ومن خلال دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية، يسعى WHX إلى تعزيز تأثيره، وتشجيع المزيد من الابتكار، وتوطيد العلاقات، وإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية.

معرض دبليو إتش إكس لابز دبي هي المنصة الرائدة في المنطقة للابتكار المختبري، والتشخيص، والاكتشافات العلمية. يجمع المعرض خبراء عالميين، وموردين، ومتخصصين في الرعاية الصحية، ويمثل منصةً لتسريع وتيرة مستقبل تكنولوجيا المختبرات، ونقطة انطلاقٍ للتطورات الجديدة في رعاية المرضى.

سيُقام معرض WHX دبي في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي. كما سيُقام معرض WHX لابز دبي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

