الشارقة: اختُتمت في مركز إكسبو الشارقة يوم أمس الخميس فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2026"، الحدث الأضخم والأبرز في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشهد مشاركة واسعة النطاق تجاوزت 600 علامة تجارية محلية وعالمية و350 عارضاً قدموا من 35 دولة رائدة في مجال الصناعة، حيث امتدت العروض على مساحة إجمالية بلغت 25 ألف متر مربع.

ونجح الحدث في استقطاب آلاف الزوار من التجار والمستثمرين والمهنيين المهتمين بمستقبل الصناعات المعدنية وتحولاتها التقنية المتسارعة، وشهدت مشاركة دولية واسعة تجسدت في أجنحة وطنية احتضنت كبريات الشركات العالمية من دولة الإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وتركيا والهند وتايوان وتايلاند وجمهورية مصر العربية.

وعزز المعرض مكانته كحدث تجاري إقليمي يربط بين المصنعين والمستثمرين، وبرزت أجنحة عدد من الشركات العالمية التي تصدر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة، وساهم الحضور النوعي لكبرى الشركات المنتجة لأحدث معدات صناعة الحديد والصلب في فتح قنوات جديدة للشراكات الاستراتيجية وتوسيع شبكات التوزيع بين الشركات المحلية والعالمية، وتعزيز فرص التصدير الصناعي إلى أسواق المنطقة والعالم.

سبق تقني هو الأول من نوعه

وسجل الحدث ريادة استثنائية بوصفه أول معرض في دولة الإمارات والمنطقة يتبنى تقنيات المعارض الرقمية الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة وقدرته على استقطاب كبرى الاستثمارات والابتكارات العالمية، حيث تفردت هذه النسخة بإطلاق منصة "إيثر إكس" (AetherEx) المتخصصة في إنشاء توأم رقمي (Digital Twin) للحدث مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشكّل إطلاق المنصة التي ستواصل إتاحة عرض المنتجات التي قدمها المعرض بعد اختتامه، نقلة نوعية في مسيرة المعارض المتخصصة تعزز الاستدامة، كما تتيح هذه التقنية المتطورة للشركات العارضة فرصة الحفاظ على تواجدها الرقمي والتواصل المستمر مع الجمهور العالمي، حيث توفر المنصة إمكانية بناء وإدارة أجنحة افتراضية متكاملة لعرض المنتجات والخدمات والحلول التقنية بأساليب تفاعلية مبتكرة.

التنمية الصناعية والاقتصادية

وأعرب سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بالنجاح الاستثنائي الذي حققه "ستيل فاب 2026" مؤكداً أن المعرض يرسخ مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي رائد للابتكار ومنصة استراتيجية للنفاذ إلى أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن إطلاق منصة "إيثر إكس" يمثل التزاماً راسخاً بتبني حلول المستقبل وفتح آفاق جديدة للتفاعل التجاري المستدام، مشيراً إلى أن نجاح المعرض يتماشى تماماً مع التوجهات الوطنية والأجندة الصناعية لدولة الإمارات، لاسيما مبادرة "اصنع في الإمارات" ومشروع ثلاثمائة مليار، حيث يسهم المعرض بشكل مباشر في تمكين القطاع الصناعي الوطني وربط المصنعين المحليين بسلاسل الإمداد الدولية لتعزيز تنافسيتهم العالمية، ولفت إلى أهمية المعارض الصناعية في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وضمان استدامة النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، بما يلبي متطلبات سوق الإمارات وقدرته العالية على استيعاب المشاريع الصناعية الكبرى.

ابتكارات تقنية

وقدم الحدث عروضاً حية لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، حيث استعرضت الشركات أنظمة ليزر منخفضة التكلفة لقطع المعادن بدقة متناهية، إلى جانب الروبوتات المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام تصنيع الصلب المعقدة. كما برزت ماكينات التحكم الرقمي للمهام الثقيلة التي تستهدف قطاعات النفط والغاز والطيران، إضافة إلى معدات تشكيل المعادن وماكينات الثني وتقنيات اللحام والوسم بالليزر.

وشملت منصات العرض منظومات الأتمتة فضلاً عن معدات الطلاء بالمساحيق اليدوية والمؤتمتة المناسبة لقطع الفولاذ والألمنيوم والتي تضمنت أنفاق المعالجة المسبقة وأفران التجفيف، وفي إطار السعي نحو تعزيز الجودة، تم استعراض حلول الرقابة عبر أنظمة القياس التي تعمل في بيئة ورش الإنتاج، إلى جانب حلول متخصصة لتصنيع الخزائن الكهربائية وأنظمة التكييف، مما جعل المعرض منصة تقنية متكاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات وفق أعلى معايير الاستدامة.

فعاليات وورش ومسابقات متخصصة

وعلى هامش العروض التقنية، شهد المعرض تنظيم العديد من الفعاليات المتخصصة، حيث تواصلت مسابقة اللحام السنوية التي استقطبت نخبة من المهنيين للتنافس في مهارات التصنيع الدقيق، وشكل المعرض منصة لعقد اجتماعات ثنائية أثمرت توقيع صفقات تجارية كبرى وشراكات استراتيجية واعدة تهدف لتوسيع شبكات التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

وأشاد المشاركون في المعرض بدوره في فتح قنوات تواصل مباشرة، مؤكدين أهمية مشاركاتهم السنوية في الحدث لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وتمكينها من مواكبة التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، حيث تضمن برنامج المعرض سلسلة من الندوات التي شارك فيها الخبراء لمناقشة آليات تحول الصناعات نحو الأتمتة الكاملة، واستعراض المستجدات في قطاع الحديد والصلب، مما عزز من أهمية المعرض كمنصة معرفية وتجارية تتيح للمشاركين اكتساب الخبرات وتبادل الرؤى حول آفاق التطور المستقبلي.

