دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، في معرض جلفود 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير، في دورته الحادية والثلاثين، باعتباره أكبر معرض عالمي لصناعة الأغذية والمشروبات. ويُقام الحدث هذا العام في موقعين هما مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بما يعكس التوسع المستمر وتطوّر صناعة الأغذية عالميًا.

وسيشارك 22 شركة إيطالية ضمن مختبر الغذاء الإيطالي، إلى جانب 311 عارضًا ضمن الجناح الإيطالي، ما يعكس الحضور القوي والمتنوع لإيطاليا في جلفود 2026.

وتستند مشاركة إيطاليا إلى الاعتراف الأخير من منظمة اليونسكو بالمطبخ الإيطالي، حيث أُدرجت التقاليد الطهوية الإيطالية تحت العنوان الرسمي “الطبخ الإيطالي بين الاستدامة والتنوع البيولوجي الثقافي”، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وبذلك تصبح إيطاليا أول دولة في العالم يُعترف بمطبخها الوطني كتراث ثقافي حي، متجذر في التقاليد، المشاهد الزراعية، التنوع البيولوجي، المنتجات الموسمية، وانتقال المعرفة بين الأجيال، مما يعزز مكانة الإرث الغذائي الإيطالي على الساحة الثقافية العالمية.

وانطلاقًا من هذا الاعتراف، ستركز مشاركة إيطاليا في جلفود 2026 على إبراز الأبعاد الثقافية والزراعية والمستدامة لمنتجات "صُنع في إيطاليا" الغذائية. ويشكّل مختبر الغذاء الإيطالي محور هذه المشاركة، باعتباره مساحة تفاعلية مخصصة تستضيف عروض طهي مباشرة وورش عمل تذوق متخصصة طوال فترة المعرض، يقودها طهاة إيطاليون مقيمون في الإمارات وآخرون على المستوى الدولي، لعرض التنوع الإقليمي، جودة المواد الخام، وممارسات الإنتاج المستدامة والتقليدية.

وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، بلغت صادرات الأغذية والمشروبات الإيطالية إلى الإمارات 416.9 مليون يورو، مقابل إجمالي صادرات بلغ 447 مليون يورو في 2024، وهو ما يعكس سوقًا مستقرة وتنافسية، حيث يرتكز تموضع إيطاليا على القيمة المستدامة للجودة، الإرث، والأصالة أكثر من النمو السريع في الحجم.

وحتى أكتوبر 2025، تصدرت فئات المشروبات قائمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بقيمة 76.5 مليون يورو، تلتها منتجات الحبوب والدقيق والمشتقات النشوية بقيمة 55.8 مليون يورو، ثم منتجات الألبان بقيمة 32 مليون يورو، مما يؤكد استمرار الطلب على الفئات الأساسية الإيطالية في قطاعات التجزئة والضيافة وخدمات الطعام.

وقال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات: "المطبخ الإيطالي يتجاوز مجرد الطعم، فهو يعكس علاقة قوية بين الناس، التقاليد، والاستدامة. ويُشكّل معرض جلفود منصة رئيسية لمشاركة هذا الإرث المعترف به من قبل اليونسكو مع الشركاء والمستهلكين في جميع أنحاء الإمارات."

وأضاف فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الإمارات وسلطنة عمان: "تعكس صادرات الأغذية والمشروبات الإيطالية إلى الإمارات سوقًا ناضجة وذات ذائقة عالية. مع صادرات بقيمة 416.9 مليون يورو خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2025، والأداء القوي في فئات المشروبات والحبوب ومنتجات الألبان، لا يتركز الاهتمام اليوم على الحجم فقط، بل على تعزيز القيمة الكامنة وراء منتجات "صُنع في إيطاليا". يوفر معرض جلفود 2026 فرصة لترجمة هذه القيمة إلى تجربة حقيقية من خلال مختبر الغذاء الإيطالي، ورش العمل، والتفاعل المباشر، بما يبرز العمق الثقافي، التنوع، والاستدامة المعترف بها رسميًا على أعلى المستويات الدولية."

ويُدعى زوّار معرض جلفود 2026 إلى زيارة مختبر الغذاء الإيطالي والمشاركة في برنامج ورش العمل المتخصصة المقام طوال أيام المعرض، لتجربة الإرث الغذائي والزراعي الاستثنائي لإيطاليا بشكل أصيل.

حول الوكالة التجارة الإيطالية – ITA

وكالة التجارة الإيطالية (ITA) هي الجهة الحكومية المعنية بدعم تطوير أعمال الشركات الإيطالية في الأسواق الخارجية، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى إيطاليا. وتوفر الوكالة، من خلال شبكة واسعة من المكاتب الخارجية، خدمات المعلومات والاستشارات والترويج والتدريب للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، مستخدمة أحدث أدوات الترويج والاتصال متعددة القنوات لتعزيز حضور وتميّز علامة «صُنع في إيطاليا» عالمياً.

https://www.ice.it/en/markets/united-arab-emirates

