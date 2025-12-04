سيجتمع مصممو الإضاءة الإقليميون والدوليون في مؤتمر "ثينك لايت" ضمن فعاليات معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست 2026 لاستكشاف كيفية تعزيز الإضاءة للإنتاجية والراحة وكفاءة الطاقة في البيئات التجارية وأماكن العمل والتعليمية.

يشهد معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست الذي سيقام في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 يناير 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، مشاركة أكثر من 450 عارضًا عالميًا و16,000 زائراً متوقعاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست، المعرض الرائد في المنطقة لقطاع الإضاءة وتكنولوجيا البناء، للانعقاد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 يناير 2026، حيث يجمع أبرز الخبراء العالميين والإقليميين لمناقشة مستقبل تصميم الإضاءة والتكنولوجيا وحلول البناء الذكي.

من أبرز فعاليات هذا المعرض هو انعقاد مؤتمر "ثينك لايت"، الذي يستكشف القوة التحويلية للإضاءة من خلال دراسات حالة إقليمية ودولية، ومحاضرات خبراء، ورؤى عملية في التصميم، حيث سيركز مؤتمر "ثينك لايت" على موضوع "من الرؤية إلى التأثير: كيف تتحوّل الأفكار الملهمة إلى بصمات خالدة"، مسلطاً الضوء على مشاريع إضاءة مميزة والخبراء الذين يقفون وراءها.

ومن أبرز فعاليات مؤتمر "ثينك لايت" انعقاد جلسة مخصصة تستكشف كيف تُسهم الإضاءة في تحسين الإنتاجية والراحة وكفاءة الطاقة في البيئات المكتبية والتجارية، وكيف يُمكنها تحويل المساحات التعليمية إلى بيئات مُلهمة وعالية الأداء مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة. وخلال المؤتمر سينضم دانيال هوديرن، مدير التصميم في لايت بيرو، و ياه لي توه، المدير الرئيسي في لايت كولاب، إلى لجنة من الخبراء لمناقشة تأثير الإضاءة على هذه المساحات.

وستدير الجلسة كارلا ويلكنز، رئيس الجمعية الدولية لمصممي الإضاءة والمدير الإبداعي العالمية لشركة ليشتفيجن ديزاين، وسيشارك فيها أيضاً توم نيفن، مدير الإضاءة في بي دي بي، و ويل وايتير، مدير استوديو دبي في كيتل كوليكتيف.

ومع توقعات بنمو عدد الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.5 مليون طالب بحلول عام 2029، وهو ما يتطلب تطوير 2800 مدرسة، فإن تصميم البيئات التعليمية سيكون محوراً رئيسياً لمحترفي ومتخصصي الإضاءة في المنطقة.

ويلاحظ دانييل هوديرن، الذي يقوم حالياً بتصميم الإضاءة لقاعة حفلات موسيقية في مدرسة في ستوكهولم، أن البيئات التعليمية تتطلب توازناً دقيقاً بين الوظيفة والأجواء.

وصرح هوديرن قائلاً: "تُلهم الطبيعة التفاعلية للموسيقى والإضاءة في قاعة الحفلات الموسيقية بالمدرسة الإبداع وتشجعه، كما يتوفر تبادل ثنائي الاتجاه، حيث يُمكن للطلاب تصميم الإضاءة المحيطة بالحفلات أو اختيار حفلات بناءً على الإضاءة. كما تُعلّم الإضاءة الطلاب كيفية التركيز في بيئات واقعية".

وفي الوقت نفسه، يسلط توه الضوء على تصميم مكان العمل من خلال كيفية تأثير الإضاءة على السلوك البشري وإدراك المساحة، مؤكداً أن الإضاءة المصممة بشكل جيد يمكن أن تُحدث أثراً تجارياً ملموساً.

وفي هذا الإطار صرح توه قائلاً: "لا تقتصر الإضاءة على مجرد إنارة الغرفة، بل إنها تحدد الأحجام والحدود المكانية، مما يؤثر بدوره على شعور الأشخاص، وكيفية تفسيرهم لبيئتهم ومدى قدرتهم على أداء المهام المختلفة بفعالية".

وأضاف توه قائلاً: "يتطلب التعاقد مع مصمم إضاءة استثماراً، ومع ذلك فإن مصمم الإضاءة المحترف سيراعي جوانب مختلفة من التصميم، بما في ذلك تحسين الإدراك البشري والقيمة المُدركة للمساحة أو المنتجات، وهذا ما يؤدي بدوره إلى زيادة في الأداء والمبيعات والإيرادات".

يقدم مؤتمر "ثينك لايت" لهذا العام ثلاثة أنوع مميزة من الجلسات، وهي: التعمّق في التصميم"، و"رؤى المشاريع"، و"حوارات في عالم الاضاءة"، حيث صُممت كل جلسة لتزويد الحضور برؤى جديدة عن منهجيات التصميم الناشئة، والتطبيقات العملية، والتطورات العلمية المتعلقة بالإضاءة والتجربة الإنسانية.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "سيعرض مؤتمر "ثينك لايت" دراسات حالة واقعية من مشاريع إضاءة عالمية، مُبرزاً قوة الاضاءة في تشكيل المساحات والتجارب. وتوفر جلساتنا الجديدة في "ثينك لايت" رؤىً معمقة في هذا المجال، وفرصاً أوسع للإلهام والتعاون".

في دورته التاسعة عشرة، سيشهد معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» مشاركة أكثر من 450 عارضاً من أكثر من 30 دولة، حيث يُقام المعرض بموقع مشترك مع معرض إنترسك، ويُتوقع أن يجمع أكثر من 16,000 من رواد القطاع والمبتكرين والهيئات الحكومية حول العالم لاستكشاف أحدث المنتجات والحلول.

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يَجمع معرض معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج بين أبرز العلامات العالمية، وروّاد القطاع الإقليمي، والمبتكرين الواعدين في فعالية تمتد لثلاثة أيّام من 12 إلى 14 يناير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي. ويقدّم المعرض باقة واسعة من المنتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني، وقد شكّل منذ انطلاقه عام 2006 ركيزة أساسية في دعم نمو هذا القطاع وتطويره.

ويتميّز المعرض بحضور قوي لمنتجات وعلامات دولية، إلى جانب مجموعة من المؤتمرات التعليمية، وورش العمل المعتمدة، وبرنامج جوائز رائد يسلّط الضوء على أبرز إنجازات العاملين في المجال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2,500 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2024 أكثر من 775 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت:

www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2024-2025، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 7,450 عارضاً من أكثر من 68 دولة واستقبلت 249,500 زائراً من 164 دولة.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات