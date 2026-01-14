أعلنت ساب، الشركة الرائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 22 يناير في العاصمة القطرية الدوحة.

تستعرض الشركة في ديمدكس مجموعة من الأنظمة المتطورة التي توفر تفوقًا تشغيليًا في البحر والجو والبر. وبفضل سجلها الحافل في الحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمعات، تواصل ساب التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع دولة قطر التي ترتكز على أكثر من عقد من التميز والابتكار.

وتسلط ساب الضوء في المعرض على طائرة غلوبال أي GlobalEye، أحدث نماذج طائرات الإنذار المبكر والتحكم متعددة المجالات على مستوى العالم، والتي تمثل حلاً استراتيجيًا في أوقات السلم والأزمات والصراعات. وتوفر غلوبال أي قدرات تقنية رائدة تمكنها من المراقبة الجوية والبحرية والبرية في وقت واحد ومن خلال نظام واحد. كما تتيح نقل البيانات والمعلومات بسرعة آنية ضمن مختلف المجالات، وتوفير صورة شاملة ودقيقة عن الوضع الحالي.

كما سوف تعرض الشركة أيضًا مجموعة أنظمتها المتقدمة من الرادارات المصممة لتنفيذ مهام متعددة الأدوار والمراقبة الجوية المتزامنة، بالإضافة إلى الحلول الدفاعية الجوية والبحرية من على السفن أو القواعد الأرضية.

وقال كارل يوهان برغولم، رئيس وحدة أنظمة وحلول المراقبة لدى ساب: ’’ يُعد السوق القطري سوقًا هامًا لشركة ساب. وتُعتبر مشاركتنا في معرض "ديمدكس" خطوة طبيعية نظرًا إلى دورنا المستمر في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية في المنطقة. تتوافق حلولنا المتقدمة مع رؤية قطر الوطنية حيث تساهم بشكل أساسي في تحقيق الأولويات الأمنية الاستراتيجية. نتطلع قدمًا إلى التعاون مع شركائنا ومختلف الأطراف المعنية لتقديم أحدث التقنيات في المجالات البحرية والجوية والبرية التي تدعم المتطلبات الدفاعية والأمنية لدولة قطر‘‘.

يمكن لزوار المعرض التعرف على أحدث حلول شركة ساب التي تساهم في أمن مستقبل الأفراد والمجتمعات ضمن جناح الشركة 312A في القاعة 4.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن شركة ساب:

تعد ساب شركة رائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، وتكمن مهمتها في تعزيز أمن الأفراد والمجتمعات. تتخطى ساب باستمرار حدود التكنولوجيا لصنع عالم أكثر أمانًا واستدامةً، وذلك بدعم موظفيها الذين يصل عددهم إلى 27,000. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة الأنظمة المتقدمة في مجال الطيران والأسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة الاستشعار وأنظمة ما تحت الماء. يقع المقر الرئيسي للشركة في السويد، وتتوزع عملياتها على جميع أنحاء العالم حيث تشكل جزءًا مهمًا من القدرة الدفاعية المحلية لدول عدة.