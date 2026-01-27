تسليط الضوء على برامج البكالوريوس والدراسات العليا وبرامج مركز التعليم المستمر، بما في ذلك برنامج البكالوريوس الجديد في العلوم الإنسانية التطبيقية في الشؤون العامة والثقافية

أبوظبي، الإمارات – تستعد جامعة السوربون أبوظبي، الجامعة البحثية الرائدة متعددة التخصصات وإحدى الركائز الأساسية للتعاون الأكاديمي الفرنسي الإماراتي، لاستقبال الطلبة وعائلاتهم والمهتمين، وذلك خلال اليوم المفتوح لعام 2026 الذي سيُقام يوم 29 يناير من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساءً في حرمها الجامعي بجزيرة الريم. ويُعد اليوم المفتوح فرصة استثنائية للانضمام إلى نخبة إحدى أعرق الجامعات المصنّفة عالمياً.

وقد صُمّمت هذه الفعالية لتكون بوابة متكاملة إلى الحياة الجامعية، حيث توفر للزوّار تعريفاً شاملاً ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا، إضافةً إلى برامج مركز التعليم المستمر، وذلك في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، والقانون، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم والهندسة وإدارة الوثائق والمعلومات. كما تهدف الأنشطة المتنوعة التي تمتد على مدار اليوم إلى تعزيز التفاعل الهادف، من خلال إتاحة فرص استكشاف البرامج والتواصل الأكاديمي بما يتناسب مع مختلف المراحل والطموحات التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت جامعة السوربون أبوظبي مؤخراً برنامج البكالوريوس الجديد في العلوم الإنسانية التطبيقية في الشؤون العامة والثقافية، وهو برنامج متعدد التخصصات يهدف إلى إعداد مفكرين عالميين وقادة المستقبل في مجالات الاتصال والثقافة والشؤون العامة. ويجمع البرنامج بين الدراسات الإنسانية والإنسانيات الرقمية وعلوم الاتصال والعلوم السياسية، بما يزوّد الطلبة بالمهارات التحليلية والثقافية والرقمية اللازمة للتفاعل مع البيئات العالمية المعقدة في عالم اليوم. وسيحظى زوار اليوم المفتوح بفرصة استكشاف هذا البرنامج الجديد إلى جانب مجموعة البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها جامعة السوربون أبوظبي.

وتمنح الجامعة الفرنسية الإماراتية شهاداتها من جامعة السوربون وجامعة باريس سيتي، وهي معتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات، وتُقدَّم وفق نموذج أكاديمي راسخ مستمد من تقاليد السوربون العريقة، يجمع بين البحث العلمي، والتفكير النقدي، والمناهج متعددة التخصصات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كاميل أسولين، رئيس قسم الاتصالات والتوظيف والتسويق والشؤون العامة في جامعة السوربون أبوظبي: "يسرّنا الترحيب بالطلبة القادمين وعائلاتهم في فعاليات اليوم المفتوح، ومنحهم فرصة استكشاف حرم جامعة السوربون أبوظبي الممتد على مساحة 93,000 متر مربع، والذي يتميز بمرافق عالمية المستوى ومجتمع متنوع وحيوي. فمن خلال الجلسات التعليمية وورش العمل والأنشطة التفاعلية، يمكن للطلبة التفاعل بشكلٍ مباشر مع أعضاء الهيئة التدريسية، والاطلاع على برامجنا المرموقة عالمياً، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دراساتهم المستقبلية ومساراتهم المهنية. ونتطلع إلى استقبال دفعة جديدة من الطلبة الطامحين في أن يصبحوا قادة مميزين وباحثين مرموقين، والذين يشاركوننا الالتزام بالتميز الأكاديمي على مختلف الأصعدة".

وتستقبل فعاليات اليوم المفتوح جميع الزوّار من العائلات والمجموعات المدرسية والمهنيين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في دعوةٍ لاستكشاف نمط الحياة الحيوي في الحرم الجامعي. ويستمتع الزوّار ببرنامج غني يشمل أجنحة تعريفية لأعضاء الهيئة التدريسية، وفرق استقبال طلابية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات تعريف باللغة الفرنسية، وأنشطة رياضية، ومبادرات الاستدامة المنتشرة في أرجاء الحرم الجامعي.

كما تتيح الفعالية للزوّار فرصة استكشاف برامج البكالوريوس والدراسات العليا، والاطلاع على منح التميّز والجوائز القائمة على الجدارة الأكاديمية، واستكشاف فرص التبادل الطلابي مع الجامعات الشريكة، إلى جانب لقاء فرق القبول والمنح الدراسية.

وتشمل الفعالية جولات إرشادية في مرافق الحرم الجامعي، بما في ذلك السكن الطلابي، ومرافق الطعام، والمنشآت الرياضية. وتركز الفترة الصباحية على المدارس والعائلات، في حين تُخصَّص فترتا ما بعد الظهيرة والمساء لاستقبال المهنيين وأفراد المجتمع، في يوم متكامل يهدف إلى تعزيز التواصل مع الطلبة والأكاديميين والموظفين، واستكشاف فرص الدراسة في جامعة السوربون أبوظبي.

وسيحظى المتقدمون الأوائل الذين يشاركون في اليوم المفتوح بفرصة تأكيد قبولهم للعام الأكاديمي المقبل، والاستفادة من خصم التسجيل المبكر بنسبة 10%، فضلاً عن النظر في طلباتهم للحصول على منح دراسية قائمة على الجدارة الأكاديمية تصل إلى 100%، وذلك وفقاً للشروط والأحكام.

ومع اقتراب جامعة السوربون أبوظبي من الاحتفال بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، تؤكد فعالية اليوم المفتوح 2026 التزام الجامعة المستمر بالتميّز في التعليم، والبحث العلمي الفعال، والتبادل الثقافي البنّاء، بما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة في دولة الإمارات.

ويتاح الحجز لحضور فعالية اليوم المفتوح من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.sorbonne.ae/events/suad-open-day

نبذة عن جامعة السوربون أبوظبي

تأسست جامعة السوربون أبوظبي عام 2006 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتكون أول جامعة فرنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد فروع جامعة السوربون في باريس وهي مرخصة من دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي. وتستند الجامعة إلى أكثر من 768 عاماً من التميّز الأكاديمي الذي تتمتع به كل من جامعة السوربون وجامعة باريس سيتي، لتقدّم تجربة تعليمية وبحثية رفيعة المستوى في قلب العاصمة الإماراتية. وتطرح الجامعة أكثر من 20 برنامجاً لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات الفنون والعلوم الإنسانية، والقانون، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، والبيانات، والعلوم والهندسة، إلى جانب برامج الدكتوراه المصممة حسب الطلب. وتُمنح جميع الشهادات من جامعة السوربون وجامعة باريس سيتي، وهي معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في فرنسا، ومن مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضم جامعة السوربون أبوظبي أكبر مكتبة أكاديمية ناطقة باللغة الفرنسية في منطقة الخليج العربي، إلى جانب معهد جامعة السوربون أبوظبي للابتكار والبحث العلمي "سفير"، الذي يدعم البحث والابتكار عبر سبعة مراكز متخصصة في مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية، والعلوم البحرية، مع إتاحة الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 17 ألف باحث وشركاء بحثيين من القطاع الصناعي. وتُعد الجامعة مركزاً ثقافياً نابضاً بالحياة، كما تلتزم بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقد نالت جامعة السوربون أبوظبي لقب أفضل جامعة تعليمية في العلوم الإنسانية ضمن جوائز فوربس الشرق الأوسط للتعليم العالي لعام 2019، وخرّجت أكثر من 3,000 طالب وطالبة من أكثر من 90 جنسية. وفي تصنيف التايمز للتعليم العالي لتأثير الجامعات لعام 2025، حلّت الجامعة في المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات في مجال الاستهلاك والإنتاج المسؤولين. وعالمياً، تحتل جامعة السوربون المرتبة 43 في تصنيف شنغهاي للجامعات، والمرتبة السادسة عالمياً في تخصص الرياضيات، فيما جاءت جامعة باريس سيتي في المرتبة 60 عالمياً.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sorbonne.ae

