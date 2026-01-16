أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت "ريزولف إيه آي"، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لقطاع التجزئة، عن مشاركتها كراعٍ رسمي لفعالية "شوب توك لوكس2026"، التي تُعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2026 في فندق قصر الإمارات في أبوظبي. ويجمع الحدث نخبة من صناع القرار وقادة العلامات التجارية الفاخرة، إلى جانب خبراء التكنولوجيا والابتكار، لمناقشة أحدث التوجهات التي تعيد رسم ملامح تجارة التجزئة الفاخرة عالمياً.

وتأتي هذه المشاركة عقب الإطلاق الرسمي لريزولف إيه آي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها إحدى الأسواق المحورية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع التجزئة. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "بي دبليو سي" (PwC)، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، مع استحواذ دولة الإمارات على الحصة الأكبر من هذا التأثير بنسبة تقارب 14% من ناتجها المحلي الإجمالي؛ ما يبرز الإمكانات الكبيرة للقطاعات القائمة على البيانات، وفي مقدمتها قطاع التجزئة، لتعزيز جودة القرارات وتحسين تفاعل العملاء.

وتقدم منصة "ريزولف إيه آي" مجموعة متكاملة من حلول الذكاء الاصطناعي، تشمل التحليل الفوري لسلوك المستهلكين داخل المتاجر، وتتبع أنماط الشراء، وتخصيص تجارب العملاء، إلى جانب التنبؤ بالطلب، والتكامل السلس بين مختلف قنوات البيع. وتعتمد المنصة على مفهوم "التجارة الحوارية والوكيلة"، الذي يمكّن العلامات التجارية من التفاعل مع العملاء عبر حوارات ذكية ومخصصة في جميع مراحل رحلة الشراء، بدءاً من استكشاف المنتجات، مروراً باتخاذ القرار، ووصولاً إلى إتمام عملية الشراء بسهولة عبر القنوات الرقمية أو داخل المتاجر. وتكتسب هذه الحلول أهمية خاصة في قطاع السلع الفاخرة في الإمارات، مع تزايد الطلب على تجارب تسوق شخصية قائمة على البيانات.

ومنذ دخولها إلى أسواق الشرق الأوسط، حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في بناء شراكات استراتيجية مع علامات تجارية رائدة في قطاع التجزئة، إلى جانب توسيع منظومة شركائها، وتعزيز التعاون مع مزودي التكنولوجيا العالميين لدعم عمليات النشر والتكامل على نطاق واسع في بيئات التجزئة المعقدة.

وفي هذا السياق، قال كريسبن لاوري، الرئيس التنفيذي للنمو لدى "ريزولف إيه آي": "تُعد دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط من الأسواق التي يشهد فيها قطاع التجزئة توجهاً متسارعاً نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة تجارية ملموسة. ويشكل معرض شوب توك لوكس منصة مثالية للتواصل مع قادة تجارة التجزئة الفاخرة، واستعراض سبل دمج الذكاء والبيانات والتفاعل القائم على الذكاء الاصطناعي عبر رحلة العميل بأسلوب عملي ومستدام."

ومن المتوقع أن يستقطب معرض شوب توك لوكس 2026 نخبة من كبار التنفيذيين في قطاع التجزئة الفاخرة، مع تركيز النقاشات على تجربة العملاء والابتكار والتقنيات التي تشكل مستقبل التجارة الفاخرة. وتؤكد مشاركة "ريزولف إيه آي" التزامها بدعم تجار التجزئة في تبنّي الجيل القادم من حلول التحول الذكي، سواءً في قنوات التسوق المادية والرقمية.

لمحة عن ريزولف إيه آي:

تُعد ريزولف إيه آي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RZLV ) شركة عالمية رائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، متخصصة في تمكين المؤسسات من تعزيز تفاعلها مع العملاء، ورفع كفاءتها التشغيلية، ودعم نمو الإيرادات. وتقدم منصة "برين سويت" حزمة متكاملة من الأدوات الذكية والحلول المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، ودعم اتخاذ القرار، وتوفير تجارب رقمية سلسة وفعالة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.rezolve.com

-انتهى-

#بياناتشركات