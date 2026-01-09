الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF)، المؤسسة العالمية غير الربحية والجهة المنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، عن إطلاق منظومة تمثيل المنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، والتي ستُقام لأول مرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك من خلال فتح باب التقديم لممثلي المنتخبات الوطنية.

ويُعد كأس المنتخبات إضافةً نوعية إلى جدول الرياضات الإلكترونية العالمي، إذ يقدم نموذجاً مبتكراً للمنتخبات الوطنية، ليكون بذلك الاستكمال الأمثل لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية المخصصة للأندية، حيث تمنح اللاعبين فرصة تاريخية للمنافسة تحت راية بلدانهم، وتتيح الفرصة للجماهير للتواصل مع نجومهم المفضلين في أجواءٍ تعزز قيم الانتماء الوطني.

وبموجب الهيكلية الجديدة، يقوم ممثلي المنتخبات الوطنية في كل دولة وإقليم بمهام التمثيل المُعتمد، حيث يتوجب عليهم إعداد وتجهيز النخب الوطنية للمنافسة في المحافل العالمية. وبالتعاون مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تتوسع مهام هذه الأطراف لتشمل الإشراف الكامل على جهود التنسيق، وتقديم الدعم الفني للمدربين في مختلف الألعاب، إضافة إلى تعزيز التواصل مع ناشري الألعاب والأندية لضمان تمثيلٍ يتسق مع معايير البطولة.

وإلى جانب المهام التنظيمية، سيلعب ممثلي المنتخبات الوطنية دوراً رئيسياً في بناء العلامة الوطنية للمنتخبات، عبر برامج تسويقية ومبادرات للتواصل المجتمعي تهدف إلى تحفيز الجماهير، بالإضافة إلى التعاون مع المبدعين الإعلاميين والمؤسسات العامة لتحفيز المجتمع المحلي وبناء قاعدة جماهيرية وطنية للمنتخبات.

ومع تولي ممثلي المنتخبات الوطنية مهام التنظيم والتمثيل الوطني، تظل نزاهة المنافسات ومعايير أهلية اللاعبين محكومةً بضوابط البطولة الصارمة وبروتوكولات الامتثال المعتمدة لدى ناشري الألعاب.

ويلتزم كل ممثل بتعيين مديرٍ للمنتخب الوطني، الذي سيتولى مهام المتحدث الرسمي والمسؤول الأول عن المنتخب الوطني. وسيكون بمثابة حلقة الوصل بين مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية والفريق المحلي، لضمان أعلى مستويات التنسيق وتنفيذ الأنشطة الوطنية، على أن يتم اعتماد هذا التعيين بصفة رسمية من قِبل المؤسسة.

ولتعزيز نمو الرياضات الإلكترونية بشكلٍ مستدامٍ على مستوى المنتخبات، ستقوم مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بإطلاق صندوق تطوير كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، مع الالتزام بتخصيص ما لا يقل عن 20 مليون دولار سنوياً، بدايةً من نسخة 2026. ويهدف الصندوق إلى إرساء ركائز الاستدامة لتمثيل المنتخبات من خلال تغطية تكاليف السفر واللوجستيات للمشاركة في البطولة، وتمكين الأنشطة الترويجية والتفاعلية مع الجماهير التي تعزز الحضور والوعي والمشاركة حول المنتخبات الوطنية خارج إطار المنافسة الرئيسية، بدعم من القدرات التجارية والتسويقية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة.

وتمتد جهود التمكين أيضاً لتشمل دعم المعسكرات التدريبية ومعسكرات الإعداد مع إتاحة وصول منظم للجماهير، والمباريات الاستعراضية والفعاليات التعريفية، وحفلات المشاهدة الرسمية، وجولات المنتخبات الوطنية، والمشاركات في كبرى فعاليات الألعاب الإلكترونية والرياضة.

وسيتم تزويد ممثلي المنتخبات الوطنية الذين يقع عليهم الاختيار بمزيدٍ من التفاصيل حول نطاق البرنامج ومعايير الأهلية وآليات التنفيذ ضمن إجراءات الانضمام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رالف رايخرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "نعمل في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على توفير بيئة داعمة لمساعدة الرياضات الإلكترونية على النمو وفق منهجية واضحة وموثوقة ومستدامة. وتشكل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية نقلة نوعية ضمن هذه المسيرة، ولهذا نفتح باب التقديم أمام ممثلي المنتخبات الوطنية للمساعدة على إرساء أسس التمثيل الوطني في الرياضات الإلكترونية، من خلال توفير أدوار واضحة، وهياكل حوكمة متناسقة، ومنظومة عمل تلبي احتياجات اللاعبين وناشري الألعاب والمشجعين على حد سواء."

ويحق التقديم لكل من المنظمات الرياضية الإلكترونية، والأندية، والوكالات، والمنظمات غير الحكومية، والاتحادات والجمعيات الوطنية للرياضات الإلكترونية والرياضة، والجهات الحكومية المعترف بها، والمبدعين الرقميين، والمحترفين ذوي الخبرة في الرياضات الإلكترونية والمرتبطين بشبكات وطنية قوية.

ويمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني: esportsnationscup.com لغاية 31 يناير 2026. وسيخضع كل طلب لعملية تقييم متعددة المراحل تشمل معايير الحوكمة، ومكانة المتقدم في منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، وقدرته التشغيلية، ونطاق الوصول المجتمعي، ومدى التوافق مع متطلبات ناشري الألعاب. ومن المقرر الإعلان عن الدفعة الأولى من ممثلي المنتخبات الوطنية المعتمدين مع مطلع العام الجاري.

وستنطلق النسخة الأولى من البطولة في شهر نوفمبر 2026 في الرياض، لتُتاح الفرصة من بعدها للدول والمدن العالمية لاستضافة هذا الحدث مستقبلاً كل عامين، ما يوفر هيكلية ثابتة للاعبين ومنظمات الرياضات الإلكترونية، ويعزز الاستثمار طويل الأمد في برامج المنتخبات الوطنية. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية خلال الأسابيع المُقبلة.

-انتهى-

