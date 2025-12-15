المنامة: أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن انضمام معالي الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، كمتحدث رئيسي في النسخة الرابعة من المنتدى، والتي ستقام يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

وسيلقي الدكتور محيي الدين الكلمة الافتتاحية تحت عنوان "في اقتصاد مناخي جديد"، مقدماً رؤية تحليلية معمّقة حول الابتكار وأنظمة الطاقة وتحول رأس المال. ومن خلال خبرته الممتدة في مجالات الاقتصاد والتمويل والتنمية المستدامة ، سيسلّط الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لاقتصادات المنطقة تعزيز النمو المستدام، وتحفيز تدفقات رأس المال، وتعزيز التنافسية في ظل المشهد العالمي المتغير.

الدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي العالمي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة مجموعة خبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية. يتمتع الدكتور محيي الدين بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجالي التمويل الدولي والتنمية، وقد شغل مناصب قيادية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى توليه منصب أول وزير للاستثمار في مصر. وشغل منصب رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وتُقام نسخة هذا العام تحت شعار "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحوّل في مجالي الطاقة والمناخ"، حيث يجتمع أكثر من 400 من القادة وصنّاع القرار والخبراء في مجالات الحكومة والتمويل والصناعة ومجالي الأكاديمي والتكنولوجي. وستتضمّن الجلسة الافتتاحية كلمة خاصة يلقيها معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول تقدم التعاون الإقليمي في أولويات المناخ والطاقة والتنافسية.

كما ستشهد النسخة الرابعة برنامجاً رفيع المستوى على مدى يومين، يتضمن جلسة رؤية وطنية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين لمناقشة سبل تعزيز التنافسية الوطنية والجاهزية المناخية واستدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

إضافة إلى ذلك، ستجمع الجلسات الحوارية نخبة من الدبلوماسيين وقادة الأعمال والخبراء الماليين والصناعيين والتقنيين، لمناقشة قضايا جوهرية تشمل: بناء نماذج أعمال متوافقة مع المناخ، توسيع نطاق تمويل التحول، تسريع الانتقال في قطاع الطاقة وإزالة الكربون الصناعي، دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، أسواق الكربون والتنوع البيولوجي، وتنمية رأس المال البشري للاقتصاد الأخضر.

وسيقدّم المنتدى مرة أخرى سلسلة من ورش العمل عالية الأثر بالشراكة مع كي بي إم جي في البحرين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومجموعة أنثيسِس (Anthesis Group)، والتي ستوفر أدوات عملية وخبرات متخصصة لدعم المؤسسات في دمج اعتبارات المناخ ضمن الاستراتيجية والحوكمة والتقارير والتشغيل وخطط التحول.

ويحظى منتدى الشرق الأوسط للاستدامة 2026 بدعم مجموعة من الشركاء، حيث ينضم كل من منصة صفاء وبنك البحرين والكويت كشركاء رئيسيين، فيما يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كشريك استراتيجي. كما تشمل قائمة شركاء المنتدى كلاً من شركة ألمنيوم البحرين(ألبا)، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن(أسري)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسرك)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم(جارمكو)، والغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، إضافة إلى إمباكت للتعلم والتطوير كشريك للتعلم، وعرب نيوز وصحيفة الأيام كشركاء إعلاميين، وذ باترفلاي إيفيكت كشريك للتسويق.

