أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك أحدي شركات مدن اختيار مجموعة ايدج ، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً كشريك استراتيجيي لمعرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2026 والمؤتمر المصاحب لهم .

وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ورئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة تنظم مجموعة أدنيك معرضي يومكس وسيمتكس بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي وبدعم مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة وبشراكة استراتيجية مع مجموعة ايدج وبالشراكة مع أبوظبي للتنقل وذلك بمركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026، حيث يواصل المعرضان دورهما كأكبر منصتين عالميتين متخصصتين في تكنولوجيا الأنظمة غير المأهولة والمستقلة والمحاكاة عبر المجالات الدفاعية والمدنية.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " تهدف الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ايدج، الرائدة إقليمياً في تكنولوجيا الدفاع، لتطوير واقع الصناعات الدفاعية الإماراتية حيث يسعى معرضي يومكس وسيمتكس ، لدفع عجلة نمو وابتكار القطاع الدفاعي وإحداث تأثير نوعي على قطاعي التكنولوجيا والدفاع إقليمياً وعالمياً. حيث يظهر معرضا يومكس وسيمتكس التزام مجموعة أدنيك بتعزيز مكانة أبوظبي في طليعة مشهد التكنولوجيا حول العالم، وترتقي مشاركة مجموعة ايدج بهاتين الفعاليتين وتحولهما إلى منصة عالمية لصانعي القرار والمبتكرين ومقدمي الحلول الأمنية".

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تجسّد شراكتنا المستمرة مع يومكس وسيمتكس التزام ايدج بعيد المدى بالأنظمة غير المأهولة والمستقلة كركيزة أساسية للقدرات الدفاعية في المستقبل. نستثمر بثبات في المجالات الجوية والبرية والبحرية لدمج الاستقلالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المرتكزة على قاعدة صناعية وطنية متينة والمعززة بشراكات عالمية موثوقة".

وتنعقد الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ايدج للمرة الرابعة، إذ تستعرض المجموعة محفظتها سريعة النمو من الأنظمة والحلول غير المأهولة المتقدمة عبر المجالات البرية والجوية. وتشمل الأنظمة غير المأهولة المعروضة طائرات مروحية وثابتة الجناحين مصممة لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والضربات الدقيقة، ومجموعة واسعة من أنظمة الدفع من باورتك، إلى جانب مركبة THeMIS البرية غير المأهولة ذات الأداء المثبت ميدانياً.

كما ستقوم ايدج بدور محوري في العروض التشغيلية الحية التي ستقام في تلال سويحان، والتي ستضم مركبات جوية غير مأهولة متوسطة الارتفاع وطويلة المدى وفعالة من حيث التكلفة، إلى جانب أنظمة متقدمة لمواجهة المركبات الجوية غير المأهولة، ما يبرز جاهزيتها التشغيلية وقابلية توسيع نطاق مهامها.

ومع المشاركة المتوقعة لشركات وخبراء عالميين رائدين في يومكس وسيمتكس، سيرعى المعرضان نقاشات فاعلة وتعاون قيّم. ستتاح للحاضرين فرصة التواصل واستكشاف الاتجاهات الناشئة والمساهمة في صياغة مستقبل الأنظمة غير المأهولة والمستقلة عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

وبصفتهما أكبر فعاليتين عالميتين متخصصتين في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب ، سيبرز يومكس وسيمتكس أحدث تطورات الطائرات المسيّرة والروبوتات والمكونات ذات الصلة عبر القطاعات الدفاعية والمدنية. وسيستقطب المعرضان رواد القطاع والمبتكرين والمهتمين من كل أنحاء العالم، ليوفرا منصة متميزة للتفاعل مع التكنولوجيا المتطورة وتبادل الرؤى حول أهم القضايا التي تشكل مستقبل القطاع.

انضموا إلى الرواد والمبتكرين وصانعي القرار العالميين في الدورة السابعة من يومكس أبوظبي، الفعالية الوحيدة في الشرق الأوسط المخصصة لتطوير الأنظمة غير المأهولة.

نبذة عن مدن القابضة

مدن هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. ولدى مدن التزام ثابت بتقديم فوائد مستدامة طويلة الأجل، وإرساء أسس الحياة الذكية والمتصلة.

نبذه عن مجموعة أدنيك

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لمتعامليها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها ، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهى شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

