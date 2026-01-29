الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، الفعالية الأبرز في المملكة للاستثمار وإبرام الصفقات في قطاع الضيافة، عن القائمة الأولى من المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم في دورة عام 2026، التي ستعقد في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل.

وتستقطب قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية نخبة من المالكين والمطوّرين والمشغّلين والعلامات التجارية والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال في قطاع الضيافة.

وتعمل القمة على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مناطق المملكة من خلال التعاون الوثيق مع عدد من أبرز الشركاء مثل الراجحي كابيتال، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الخاص والفرص المتاحة في المدن الثانوية، إلى جانب المشاريع الكبيرة التي تتمتع بشراكات طويلة مع قمة مستقبل الضيافة منذ انطلاقها في المملكة العربية السعودية قبل أكثر من تسع سنوات. وفي هذا السياق، جرى تصميم فعاليات التواصل المخصصة للمستثمرين ضمن أعمال القمة، بما في ذلك "ركن المستثمرين" المخصص للاجتماعات المنتقاة والخاصة، لتحويل النقاشات إلى تكليفات استثمارية، وشراكات عملية، وصفقات مكتملة.

وتستضيف قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية 2026 نخبة من القيادات والشخصيات الدولية المرموقة من قطاعي الضيافة والسياحة، إلى جانب أكثر من 1100 مستثمر ومبتكر وصانع قرار عالمي، بهدف بحث آفاق تطوير القطاع والمساهمة في توجيه مساره المستقبلي في المملكة.

وتضم قائمة المتحدثين الذين أكدوا مشاركتهم:

خالد سعود أبو حيمد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للاستثمارات

سلطان بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمارات

جاومي تابيس إيبرن، المؤسس والرئيس المشارك لشركة آيينا هوسبيتاليتي

معين شرهان، الرئيس التنفيذي لشركة أسماء للضيافة

سرمد ذوق، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية

سامر صبرا، الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة في شركة جبل عمر للتطوير

د. سلطان التويم، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال

طارق القاضي، نائب رئيس الاستثمارات في شركة أصول المتكاملة العقارية

منيب حمود، مستشار المشاريع العملاقة في مجموعة النهلة

إيلي ميلكي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشرق الأوسط وقبرص واليونان لدى مجموعة فنادق راديسون

سبنسر كولز، الرئيس التنفيذي لشركة سوميت للتعليم

ديفيد تومسون، نائب الرئيس الأول للتطوير في مجموعة فيرست جروب للضيافة

د. أرادانا خوالا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أبتامايند

أنانت شارما، الرئيس التنفيذي لشركة ماتر أوف فورم

فيليب وولر، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إس تي آر

خلود المانع، مديرة التطوير في شركة إنيسمور

جو تابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيه تي بارتنرز

فيكتور أبو غانم، الرئيس التنفيذي لشركة ستوري هوسبيتاليتي

وتقام قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية تحت شعار "ملتقى الفرص الاستثمارية ورأس المال"، وتقدم برنامج حافل يضم عشرات العروض التقديمية، وحلقات النقاش، والمقابلات الفردية، عبر ستة مسارات رئيسية تشمل: الاستثمار والعقارات، والتكنولوجيا والابتكار، والمواهب والتعليم، والصحة ونمط الحياة، وقطاع الأطعمة والمشروبات والتجارب، إلى جانب منتدى مستقل مخصص للمساكن ذات العلامات التجارية.

وفي إطار تعزيز حضور القمة على مستوى القيادات التنفيذية والخبراء، كشفت شركة "ذا بنش"، المنظمة لقمة مستقبل الضيافة، عن تعيين خمسة سفراء لنسخة عام 2026، هم: ربيع فغالي، عضو مجلس إدارة شركة HAMA EMEA؛ وهيفاء الزهراني، رئيسة إدارة أصول الضيافة والشراكات في شركة ذاخر للتطوير؛ وفهد الفواز، عضو مجلس الإدارة وعضو لجان المجلس في شركات تبوك للاستثمار وجنان العقارية وجلف لايتنغ للتمويل؛ إضافة إلى خبير الضيافة تراب سليم؛ ومحمد النشوان، الرئيس التنفيذي لشركة هارت للاستشارات.

وفي هذا السياق، قال جوناثان وورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بنش" المنظمة للقمة:

"يشكّل الإعلان عن الدفعة الأولى من المتحدثين نقطة انطلاق لبناء برنامج يضم نخبة من القيادات المؤثرة في القطاع، على أن يتم تباعاً الكشف عن أسماء إضافية من الشخصيات الرفيعة المستوى مع اقتراب موعد انعقاد القمة. ويمثل سفراء نسخة عام 2026 ركيزة أساسية في دعم أعمال القمة وترسيخ مكانتها، عبر إسهاماتهم الفاعلة في توسيع شبكة العلاقات، وتعزيز حضور القمة على مستوى القيادات التنفيذية، ودفع مسارات التعاون والشراكة داخل القطاع".

وأضاف: "تعكس نتائج دورة القمة الماضية زخماً استثمارياً ملموساً، إذ أسفرت عن فرص أعمال بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، بمشاركة 1100 مندوب، وتسجيل 11 توقيعاً وإعلاناً على مستوى رفيع. ومع اقتراب استضافة معرض إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، تبرز أمام المستثمرين نافذة استراتيجية للمشاركة في مسار التحول الذي تشهده المملكة. وتواصل قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية أداء دورها في ربط الأطراف المعنية، وتفعيل الفرص الاستثمارية، والمساهمة في صياغة ملامح المرحلة المقبلة للمملكة".

للمزيد من المعلومات حول نسخة عام 2026 من قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.futurehospitality.com/

حول شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا مميزًا في تعزيز فرص النمو والتطوير في قطاعي الضيافة والسفر، حيث صممت منتديات ومؤتمرات مبتكرة تهدف إلى تمكين هذه الصناعات من تحقيق التواصل المثمر، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بتأسيس منصات لا تقتصر على المعاملات التقليدية بل تُلهم التعاون وتحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات ووزارات السياحة وجمعيات السفر العالمية والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وتشمل أبرز الأحداث التي نظمتها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمنتدى العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار في الضيافة في إفريقيا ومنتدى AviaDev. كل من هذه الفعاليات يمثل نقطة التقاء تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات، مما يجعل "ذا بينش" شريكًا استراتيجيًا في قيادة التحولات النوعية في هذا القطاع.

تتميز الفعاليات التي تنظمها شركة "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات التفاعلية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة للتصدي للتحديات واستثمار الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. تم تصميم كل فعالية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، حيث تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: thebench.com

حول قمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية

التاريخ: 20 – 22 أبريل 2026

المكان: فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض، المملكة العربية السعودية

الرعاة:

شركة الخزامى للاستثمار وفندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض بوصفهما راعيين مضيفين؛ وشركة طيبة للاستثمارات بوصفها الشريك المؤسِّس؛ وكل من أمسا للضيافة، وجناح مقاطعة تشونغتشينغ – الصين، وشركة جبل عمر للتطوير، ومجموعة فنادق راديسون، ومجموعة البحر الأحمر بوصفهم شركاء استراتيجيين؛ وتضم فئة الرعاة الرئيسيين كلاً من فنادق BWH، وكلوب ميد، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، وإيطاليا للضيافة، وروتانا، وستوري للضيافة، وشركة أسكوت المحدودة، وفندق ذا تورش الدوحة؛ أما فئة الرعاة فتشمل أكور، وأليف للضيافة، وغاري غرين ديزاين، وإتش وورلد إنترناشيونال، وIHCL، وJT + Partners، ونايت فرانك، وكوفيزي، وليغاسي هوتيلز القابضة، وفنادق ماينور، وكوو، وشركة سيرب القابضة، وسوميت للتعليم، وإس تي آر، ومجموعة فيرست للضيافة؛ وتشارك كل من AIRE، ودار للهندسة، وإيشيلونيت كونسيرج، وiReserved، وفنادق ميليا العالمية، وفنادق روف، وفنادق سفير ومنتجعاتها، وفنادق شذا، وسوفوس، ووايت ووتر بوصفهم جهات عارضة.

حول فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض

يقع فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض في قلب حي العليا الراقي، حيث يقدم نموذج متميز لفنون الضيافة العربية المعاصرة. ويضم الفندق 325 غرفة وجناح بتصميم أنيق، مع خدمة خادم شخصي على مدار الساعة، ومجموعة من خيارات الطعام الفاخرة، وسبا حائز على جوائز مخصص للسيدات فقط، إلى جانب مركز لياقة بدنية مزوّد بأحدث التجهيزات.

كما يوفر الفندق مرافق اجتماعات متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة 6,300 متر مربع، صُممت لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات بمختلف أحجامها وطبيعتها. ويحيط بالفندق كلٌ من برج الفيصلية و"مود مول" ومعالم بارزة أخرى في العاصمة، مما يجعله وجهة مميزة تجمع بين جاذبية الرياض العصرية وروح المملكة الأصيلة.

نبذة عن شركة الخزامى للاستثمار

تعد شركة الخزامى للاستثمار من الشركات البارزة في تطوير وإدارة العقارات التجارية الفاخرة في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة عام 1995، وتتبع نموذج أعمال متنوع يشمل ملكية واستثمار وإدارة أصول في قطاعات الضيافة والتجزئة، والقطاع التجاري، والأغذية والمشروبات، والقطاع السكني.

وخلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 25 عام، حصدت الشركة العديد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة "الشركة الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة في المملكة العربية السعودية" من جوائز السفر العالمية لعام 2019. وتدير الشركة اليوم خمسة فنادق ومنشآت ضيافة تشمل: فندق الفيصلية وأجنحة الفيصلية بالرياض، وفندق ومارينا البيلسان، وفندق وريزيدنس فيوز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وشقق البستان بالرياض. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: alkhozama.com

للاستفسارات الإعلامية:

آن بليكر، المديرة التنفيذية لشركة In2 للاستشارات

بريد إلكتروني: anne@in2consulting.com

هاتف: +971 4 455 8499

جوال: +971 56 6030886

-انتهى-

#بياناتشركات