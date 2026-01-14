● ستكشف يو إكس إي عن حلول جديدة للتحكم في الوصول والامتثال الأمني.

● اختتمت فعاليات معرض إنترسك 2026 اليوم، 14 يناير، في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع منظمو معرض إنترسك 2026، شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، مذكرة تفاهم مع شركة يو إكس إي للحلول الأمنية، تمّ بموجبها تسمية شركة يو إكس إي كشريك المدن المستقبلية لمعرض إنترسك 2026، المعرض التجاري الرائد عالمياً في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.

وتؤكد الشراكة الاستراتيجية على دور معرض إنترسك كمركز عالمي لحلول الأمن والمرونة من الجيل التالي، مع تسليط الضوء على مساهمة شركة يو إكس إي المتزايدة في برامج الابتكار التي تقودها الحكومة والتي تشكل البيئات الحضرية الذكية والآمنة والمستعدة للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اختُتم اليوم، 14 يناير، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يستضيف نخبة من أبرز القادة العالميين في القطاع، وصنّاع السياسات، وروّاد التكنولوجيا في واحدة من أكثر دول العالم تقدّماً من الناحية التكنولوجية. وبصفتها شريك المدن المستقبلية، تؤدي يو إكس إي دوراً محورياً في تعزيز الحوار واستعراض حلول عملية تدعم تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية الآمنة، والعمليات المدعومة بالتقنيات الرقمية.

تُعرف شركة يو إكس إي للحلول الأمنية على نطاق واسع بتعاونها الوثيق مع الجهات الحكومية والتنظيمية، دعماً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء مدن آمنة ومرنة وقادرة على المنافسة عالمياً. وتُعدّ الشركة شريكاً استراتيجياً لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) وهيئة دبي الرقمية، مما يعكس مكانتها الموثوقة ضمن منظومة الأمن الوطني.

ومن بين مبادراتها الرائدة المدعومة حكومياً، تتولى يو إكس إي إدارة التنفيذ التقني لمشروع الأمن بدون مفاتيح، وهو برنامج ريادي يهدف إلى تنظيم وتعزيز معايير الأمن في قطاع تأجير بيوت العطلات في دبي، حيث يتماشى هذا المشروع مع الأهداف الحكومية الرامية إلى تعزيز الامتثال، وسلامة الزوار، والشفافية، من خلال تقنيات متقدمة للتحكم في الدخول والحلول الأمنية الرقمية.

وإلى جانب التنفيذ، تقدّم يو إكس إي خدمات استشارية وتدقيقية متخصصة، تشمل عمليات تدقيق أمنية تضمن امتثال شركات القطاع الخاص لمعايير مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية(سيرا) الصارمة، كما تحافظ الشركة على تواصل منتظم مع القيادات الحكومية العليا، بما في ذلك مكتب نائب القائد العام للشرطة والأمن العام في دبي، وذلك لمواءمة حلولها مع أهداف الابتكار الوطنية والأطر التنظيمية المتطورة.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير إدارة معرض إنترسك لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "يعكس تسمية شركة يو إكس إي كشريك لمدن المستقبل التزامنا المشترك بدعم الابتكار الذي تقوده الحكومات والنهوض بالحلول التي ستحدد ملامح مدن أكثر أمناً وذكاءً، إن خبرة يو إكس إي في مجالات التحكم في الوصول والامتثال والتواصل مع الجهات التنظيمية تجعلها شريكاً قوياً مع استمرار إنترسك في التطور لتصبح مركزاً عالمياً لتقنيات الأمن المستقبلية".

هذا وقد أعلنت شركة يو إكس إي، كجزء من تفعيل برنامج شركاء المدن المستقبلية، عن الإطلاق التجاري لمنصة نظام كيليس، وهي منصة آمنة وقابلة للتطوير للتحكم في الوصول، ومنصة الدخول بدون مفتاح أوديكس، هي مجموعة جديدة من خدمات التدقيق الأمني ​​الاحترافية والاستشارات المتعلقة بالحماية من الحرائق.

وبعد أن كان يُستخدم سابقاً ضمن مبادرات حكومية في قطاع تأجير بيوت العطلات، يُطلق نظام "كيليس" الآن للاستخدام التجاري في مختلف الشركات والمؤسسات، تُمكّن هذه المنصة المؤسسات من استبدال المفاتيح الميكانيكية التقليدية بنظم دخول رقمية حديثة بدون مفتاح، مصممة لتناسب التوسع والامتثال للوائح التنظيمية والكفاءة التشغيلية.

وستقدّم منصة أوديكس تقييمات متخصصة يقودها خبراء في مجالي الامتثال للأمن المادي والسلامة من الحرائق، بما يدعم الشركات في الوفاء بالمتطلبات التنظيمية، والحد من المخاطر، وتعزيز المرونة التشغيلية.

من جهته قال عبد الله السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة يو إكس إي للحلول الأمنية:

"لقد وضعت دولة الإمارات معياراً عالمياً لكيفية تكامل التكنولوجيا والتشريعات والأمن لتمكين مدن المستقبل، حيث توفّر شراكتنا مع إنترسك 2026 منصة مثالية لاستعراض كيف يمكن لحلول مثل كيليس و أوديكس دعم المبادرات الحكومية، إلى جانب مساعدة المؤسسات على تحديث نظم الدخول، وتعزيز الامتثال، والحد من المخاطر، حيث يجمع إنترسك المنظومة العالمية اللازمة لتحويل الابتكار إلى أثر ملموس على أرض الواقع".

