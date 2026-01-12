سارة النعيمي: إن ريادة الأعمال هو فضول يُزرع مبكرًا ويتشكّل بالتجربة، وينمو عبر الاكتشاف وتنمية الثقة بالذات والقدرات.

الشارقة: أطلق مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 مبادرة "روّاد الشارقة الصغار"، وهي منطقة جديدة مصممة خصيصاً لتنمية المهارات الريادية لدى الأطفال من الفئة العمرية 7 إلى 12 عاماً، جاء إطلاقها انسجاماً مع رؤية المهرجان الهادفة إلى تمكين الأجيال الناشئة الطموحين في مختلف مراحل رحلتهم الريادية؛ بدءاً من توليد الأفكار الإبداعية وصولاً إلى قيادة الابتكار، حيث يفتح المهرجان باب التقديم أمام الأطفال الراغبين في الانضمام إلى الدفعة الأولى من هذه المنطقة الجديدة حتى تاريخ 18 يناير الجاري، عبر الرابط التالي: https://sharjahslittlefounders.com/ .

وتقدّم منطقة "رواد الشارقة الصغار" تجربة تعليمية عملية ومناسبة لأعمار المشاركين، تتيح لهم استكشاف مفاهيم ريادة الأعمال من خلال التعلّم التطبيقي، وتطوير الأفكار، والتدريب على العرض التقديمي في بيئة تفاعلية داعمة وممتعة.

مساحة تتيح للعقول الشابة استشكاف أفكارها

وفي تعليقها على إطلاق المنطقة الجديدة، قالت سعادة سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "إن ريادة الأعمال هو فضول يُزرع مبكرًا ويتشكّل بالتجربة، وينمو عبر الاكتشاف وتنمية الثقة بالذات والقدرات. ومن خلال منطقة "رواد الشارقة الصغار"، نوفّر للأطفال مساحة تتيح لهم التعبير عن أفكارهم، والتفاعل مع مفاهيم الابتكار والمبادرة بطريقة تُحفّز خيالهم، بما يفتح أمامهم آفاق التفكير الإبداعي. ويأتي ذلك في إطار رؤية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء العقول، وتنمية الإبداع، وترسيخ قيم المبادرة في سن مبكرة، وصولًا إلى إعداد جيل قادر على تحويل الأفكار إلى أثر مستدام".

أجنحة تفاعلية لعرض أفكار الرواد الصغار

وبعد تسجيل الأطفال في المنطقة من خلال نموذج التقديم الإلكتروني، ستقوم لجنة التحكيم باختيار أفضل 10 مشاركين للانضمام إلى ورشة تدريبية ضمن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، استعداداً لتقديم أفكارهم خلال مسابقة العروض النهائية للمبادرة. وسيُمنح كل مشارك خمس دقائق لعرض فكرته على المسرح، تليها خمس دقائق للإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم. وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 10,000 درهم إماراتي، وإقامة عائلية ترفيهية في إحدى وجهات شروق؛ إلى جانب حصول ثلاثة فائزين على كؤوس تقديرية، فيما سيحصل جميع المشاركين على شهادات مشاركة.

وخصص المهرجان لمنطقة "رواد الشارقة الصغار" 10 أجنحة مصممة بشكل تفاعلي جذاب، لعرض الأفكار الريادية، حيث يقوم فيها المشاركون بالتعريف بمشاريعهم خلال يومي المهرجان، وإبراز إمكاناتها التجارية.

وتأتي مبادرة منطقة "رواد الشارقة الصغار" ضمن 10 مناطق صممت بعناية في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، حيث تركز كل منطقة على مرحلة أو جانب من منظومة ريادة الأعمال، بما يعزز مكانة المهرجان بوصفه المنصة الأكثر شمولاً لرواد الأعمال والمبتكرين وصنّاع التغيير في المنطقة.

ويُقام مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في دورته التاسعة تحت شعار "حيث ننتمي" يومي 31 يناير و1 فبراير في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. ومن المتوقع أن يستقطب نحو 14,000 زائر، وأكثر من 300 شخصية من قادة الأعمال والمستثمرين المتحدثين الملهمين. ولمزيد من المعلومات وللتسجيل، يمكن زيارة الرابط: sharjahef.com .

-انتهى-

#بياناتحكومية