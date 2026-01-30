دبي: أكّد اليوم الرابع من «جلفود 2026» أن التحوّل الحقيقي في منظومات الغذاء يرتكز على الحجم، والسياسات، والتجارة، جامعاً وزراء عالميين ومؤسسات حكومية وشركات رائدة عبر موقعين ضخمين، لتحويل الامتداد الدولي وإبرام الصفقات التجارية إلى تغيير عملي قابل للتنفيذ.

كما حظي المعرض بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي زار مركز دبي التجاري العالمي يوم الأربعاء.

الإعلان عن توسّع عالمي وشراكات استراتيجية في جلفود 2026

وتأكيداً على هذا الزخم، وقّعت "بُستانِكَ الإمارات" و«سبينيس/ويتروز» مذكرة تفاهم استراتيجية خلال "جلفود" لتطوير علامة تجارية خاصة لقطاع التجزئة ضمن مفهوم "كل بشكل أفضل" الجديد لـ بُستانِكَ، بما يسهم في تعزيز حلول غذائية أكثر صحة واستدامة واعتماداً على المصادر المحلية في دولة الإمارات. وقال توم هارفي، المدير العام لسبينس: "تمثّل مذكرة التفاهم التي وُقّعت اليوم مع "بُستانِكَ الإمارات" خطوة بالغة الأهمية في شراكة تشكّلت عبر اللقاء مع مؤسسات مثل "بُستانِكَ الإمارات" في فعاليات مثل جلفود، وهي تُمكّننا من مواصلة توسيع نطاق منتجاتنا، ليس فقط هنا في دولة الإمارات، بل إلى أسواق أخرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وما بعدها في السنوات المقبلة."

التوسع العالمي والشراكات والمشاركة الاستراتيجية

وأكّد إطلاق مجموعة سوليكو منشأتها الصّناعية المتطوّرة سوفود، والمجهّزة بأحدث الآلات والمُعدات الإنتاجية، باستثمارٍ ضخمٍ يصل إلى 130 مليون درهم إماراتي الأثرَ التجاري للفعالية، مُرسِّخاً استثماراً صناعياً رئيسياً في منظومة الغذاء بدولة الإمارات. من جانبه، قال السيد غلام علي سليماني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سوليكو" للصناعات الغذائية: "لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي بالاعتماد على التجارة وحدها، بل يقوم على القدرات التصنيعية، والتوطين، والاستثمار طويل الأمد. ومن خلال الإنتاج على نطاق واسع وبمرونة عالية داخل دولة الإمارات، نُسهم في دعم رؤية الدولة للأمن الغذائي، إلى جانب خدمة المنطقة الأوسع نطاقاً. وبعد 50 عاماً من العمل في مجال إنتاج الأغذية، نرى في ذلك مسؤولية بقدر ما هو استراتيجية. ويُعدّ معرض "جلفود" المنصة المثالية للالتقاء بالشركاء الذين يتشاركون معنا الرؤية نفسها ويسعون لبناء اقتصاد غذائي دائري".

السياسات العالمية والابتكار في صدارة المشهد

ومع اجتماع وزراء من مختلف دول العالم ضمن منتدياته الرئيسية، عزّز "جلفود" مكانته كمنصة موثوقة للحوار رفيع المستوى، تسهم في توجيه وتحويل مسار تطوّر منظومات الغذاء العالمية.

وقال تريفور جونز، وزير الزراعة والأغذية والأعمال الزراعية في أونتاريو: "ناقشنا خلال قمة الاقتصاد العالمي موضوعات حيوية شملت مستقبل الغذاء، والاستثمار في التكنولوجيا، والابتكار، والاستثمارات الاستراتيجية في تجارة الأغذية. تميزت الجلسة بتنوع المشاركين من أكاديميين ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين". وأضاف جونز: "إن تنظيم 'جلفود 2026' في موقعين مختلفين يُعد أمراً مثيراً للإعجاب، حيث يوفر فرصاً كبيرة للتعلم والتواصل مع الخبراء في منظومة الأغذية والمشروبات العالمية".

وبدوره، قال إيفان ماير، وزير الزراعة والتنمية الاقتصادية والسياحة في مقاطعة كيب الغربية: "أتاحت لي المشاركة في 'جلفود 2026' فرصة الانضمام إلى جلسة نقاشية حول الأمن الغذائي العالمي والاستدامة. وقد جاء هذا النقاش في وقته المناسب، لا سيما في ظل اتفاق مجموعة العشرين الأخير بشأن الأمن الغذائي".

وأضاف ماير: "في عالم تشكله التوترات السياسية وتغير التعريفات التجارية، يظل هدفنا توسيع أسواقنا. ويوفر 'جلفود' منصة عالمية أساسية لتحقيق ذلك، حيث نستعرض منتجاتنا وندعم رواد الأعمال. وتشارك شركات من جنوب أفريقيا وكيب الغربية ليس فقط للبحث عن مستوردين ومصدرين، بل لبناء شراكات مستدامة طويلة الأمد عبر سلسلة القيمة الزراعية".

العلامات التجارية الرائدة تقود الابتكار والزخم التجاري

كان الزخم التجاري في "جلفود"" واضحاً، إذ استقطب المعرض أبرز المشترين المؤثرين عالمياً، بالتزامن مع إعلان الشركات عن إطلاق مصانع جديدة، وتوسعات إنتاجية، واستثمارات كبرى أعادت رسم ملامح الأسواق.

وقالت لين جيت، نائب الرئيس الأول للمشتريات الوطنية في شركة "مترو إنك" الكندية: "نتولى في "مترو" إدارة متاجر متخصصة في الأغذية المتنوعة ثقافيا ومتاجر سوبرماركت تقليدية في مختلف أنحاء كندا، وتتمثل أولويتنا في بناء تشكيلة المنتجات المناسبة لكل مجتمع نخدمه، من خلال تحديد أبرز العلامات التجارية لمتاجرنا العامة، إلى جانب تعميق نطاق منتجاتنا في المتاجر المتخصصة. ويُعدّ "جلفود" منصة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، إذ يمثل فرصتنا السنوية الرئيسية، بصفتنا قادمين من أمريكا الشمالية، للالتقاء بالمورّدين وجهاً لوجه ومناقشة الأعمال القائمة والفرص الجديدة. كما يشكّل التوسع في المساحات بين مركز دبي للمعارض في إكسبو ومركز دبي التجاري العالمي قيمة مضافة حقيقية، ونثمّن كذلك منصة "بيج ديل هاب" التي أتاحت للمشترين إجراء حوارات استراتيجية مع الشركاء".

وفي هذا السياق، قال محمد سُراتوالا، مدير التصدير في شركةExports Pvt. Ltd، عن دور "جلفود" في توسّع الشركة قائلاً: "تعكس مسيرتنا في جلفود تطوّر شركتنا. بدأنا بمشاركة متواضعة على مساحة 8 أمتار مربعة، واليوم نعتز بالمشاركة بجناح تبلغ مساحته 80 متراً مربعاً — وهو إنجاز يجسّد نمو أعمالنا واتساع حضورنا العالمي على مرّ السنوات. لقد أسهم جلفود فعلياً في دعم توسّعنا، وتعزيز حضور علامتنا التجارية، وفتح آفاق جديدة أمامنا في أسواق مختلفة".

ويسلط الحدث هذا العام الضوء على قطاعات جديدة، تشمل الشركات الناشئة الرائدة والمأكولات البحرية، مما يؤكد دور "جلفود" كمركز للابتكار الغذائي.

من جانبه، قال كان يورداكول، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آنت سيستمز" (ANT Systems): "أطلقنا خلال 'جلفود 2026' تقنية 'نانوتيرن' (Nanotern™️)، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع عالمية لخزانات المياه الجوفية القابلة للتحلل الحيوي والخالية من المواد البلاستيكية الدقيقة".

وأضاف يورداكول: "يُعد 'جلفود' نقطة التقاء محورية لأمن الغذاء والزراعة والاستدامة، مما يمنحنا فرصة التواصل المباشر مع صناع القرار الذين يشكلون مستقبل الزراعة".

وفي هذا السياق، قال هاريس بانجات، المدير التنفيذي لشركة "ديب سي فود" (Deep Seafood Company): "نهدف خلال 'جلفود 2026' إلى الترويج لإمداداتنا من المأكولات البحرية، واستعراض علامتنا التجارية للبيع بالتجزئة 'أوشيانو' (Oceano) المتخصصة في المنتجات الجاهزة للأكل".

