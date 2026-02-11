دبي: استعرضت هوريبا، إحدى الجهات العالمية الرائدة في تقنيات الاختبار والقياس المتقدمة، أحدث حلولها أمام زوار «معرض الصحة العالمي للمختبرات» في دبي، الذي أُقيم خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ فبراير ٢٠٢٦ في مركز دبي التجاري العالمي، باعتباره منصة محورية تجمع المعنيين بالتشخيص الطبي، وتقديم الرعاية الصحية، وعلوم المختبرات، لمواكبة احتياجات التشخيص الحديثة على مستوى العالم.

وخلال دورة هذا العام، قدّمت هوريبا محفظة متكاملة من التقنيات التي تغطي مجالات أمراض الدم والإرقاء والكيمياء السريرية، مع إبراز خبراتها المتقاطعة عبر مناطق عدة، من خلال حلول ومنتجات مصدرها عمليات المجموعة في الهند وفرنسا واليابان. وقد لاقت هذه المنظومة اهتمامًا من المختبرات والمهنيين الباحثين عن دقة أعلى في النتائج، وسير عمل أكثر كفاءة، وحلول عملية تناسب بيئات مختبرية مختلفة.

ومن أبرز محطات المشاركة هذا العام، الحضور القوي للمعدات التي تُنتجها هوريبا في الهند، حيث حظيت الحلول المطوّرة والمصنّعة هناك باهتمام متواصل من المتخصصين في دولة الإمارات وأسواق دولية أخرى، بما يعكس تنامي دور التصنيع الهندي ضمن محفظة هوريبا العالمية في قطاع الرعاية الصحية.

حلول تشخيصية مُصنّعة في الهند

قدّمت المجموعة من الهند مجموعة من الأنظمة المصممة لدعم المختبرات الصغيرة والمتوسطة من حيث السرعة والدقة وسهولة التشغيل، وكان في مقدمتها يوميزن إم ٣٠٠، وهو محلّل آلي للفحوصات المناعية يعتمد على الوميض الكيميائي، ويوفر نتائج سريعة وموثوقة للفحوصات الروتينية.

كما استعرضت هوريبا يوميزن دي ٢٠، وهو نظام مجهر رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعرض إمكانات تحليل آلي لعينات الدم والبول، مع خصائص التصنيف المسبق وإتاحة الدعم عن بعد، لمساندة المختبرات في تحديات ضغط الوقت ونقص الكوادر. وشملت العروض أيضًا محللي يوميزن سي إيه ٤٠ ويوميزن سي إيه ٦٠ شبه الآليين، لدعم اختبارات الكيمياء، والقياس المناعي العكاري، واختبارات التخثر، مع أداء ثابت وتصميم مدمج.

وتعززت المحفظة بجهاز يوميزن إي ٦٠ لتحليل الشوارد، لتقديم اختبارات سريعة للصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والكالسيوم، إلى جانب الجهاز الذي تم تقديمه حديثًا ميكروسيمي لقياس بروتين سي التفاعلي، الذي يدعم تقييمًا سريعًا لمؤشرات الالتهاب ويرفع كفاءة الفحوصات قرب نقطة الرعاية بما يخدم القرار الطبي.

وقال الدكتور راجيف غوتام، رئيس «هوريبا الهند»:«يمثل معرض الصحة العالمي للمختبرات في دبي منصة مهمة لإظهار كيف تلبي الحلول المُصنّعة في الهند توقعات التشخيص عالميًا. ركزنا على تطوير أنظمة تجمع الجودة والموثوقية والأداء العملي، والاهتمام الكبير من الزوار الإقليميين والدوليين يعكس تنامي الثقة بدور الهند ضمن عمليات هوريبا العالمية في قطاع الرعاية الصحية».

حلول للمختبرات الروتينية والمختبرات ذات أحجام العمل المرتفعة

من فرنسا، قدمت هوريبا أنظمة مصممة لتقديم أداء ثابت وموثوق للمختبرات الروتينية والمختبرات ذات الأحجام الأعلى. وقد لفت نظام واي إتش ٥٠٠ سي آر بي المدمج الانتباه لقدرته على تقديم نتائج كمية سريعة لمؤشر بروتين سي التفاعلي، بما يدعم الكشف المبكر عن الحالات الالتهابية.

كما شملت الحلول المعروضة واي سي ٢٤٠ شبه الآلي للكيمياء، المصمم لتقديم مؤشرات الكيمياء الحيوية الأساسية بدقة ثابتة، وواي جي ٤٠٥ المكتبي الذي يدعم سير العمل اليومي، إضافة إلى واي جي ٨٠٠ عالي السعة، لتلبية احتياجات المختبرات المتوسطة إلى مرتفعة الأحمال عبر رفع القدرة الاستيعابية مع الحفاظ على جودة النتائج.

وقال أرنو براديل، رئيس قطاع التشخيص الطبي في قسم الأحياء والرعاية الصحية لدى «هوريبا»:«تكمن قوة هوريبا في طريقة تكامل فرقنا عبر المناطق المختلفة للاستجابة لاحتياجات المختبرات على أرض الواقع. وفي دبي، قدمنا محفظة تشخيصية موحدة تدعم المختبرات بمستويات مختلفة من النمو والنضج، مع الحفاظ على المعايير نفسها من الدقة والموثوقية».

حلول قياس دقيقة، وربط ذكي، وتكامل رقمي

من اليابان، عرضت هوريبا تقنيات تدعم دقة التحليل وتكامل الأنظمة داخل المختبرات. وجرى تقديم جهاز لاكوَا توين المحمول لقياس الأس الهيدروجيني، لتوفير قياسات سريعة وموثوقة في البيئات السريرية والميدانية. كما استعرضت هوريبا حل باناليست للفحوصات قرب نقطة الرعاية، مع إمكانات اختبار سريع للسكر التراكمي وسكر الدم، لدعم متابعة أشمل لمرضى السكري.

وتضمن العرض أيضًا وحدة آي إس إي لتحليل الشوارد بدقة وإتاحة دمجها مع أنظمة الكيمياء السريرية، إلى جانب منصة غيت لينك للربط الذكي، لدعم تكامل نظام معلومات المختبرات ونظام معلومات المستشفيات، بما يعزز تدفق البيانات وأتمتة المختبر.

وقال جون نيشيمورا، المدير العام لقسم تقنيات الأحياء والرعاية الصحية لدى «هوريبا اليابان»:«مع تحول سير العمل في المختبرات ليصبح أكثر ترابطًا واعتمادًا على البيانات، تزداد الحاجة إلى قياس أدق وتكامل أكثر سلاسة. الحلول التي عرضناها صُممت لتدعم المختبرات بتحليلات موثوقة وربط تقني يتواءم بسلاسة مع البنى القائمة».

ومع استمرار تطور احتياجات التشخيص عالميًا، تؤكد هوريبا التزامها بدعم المختبرات وشركاء المنظومة بحلول موثوقة قابلة للتوسع مستقبلًا، عبر الجمع بين خبرتها التحليلية الممتدة وقدرات التصنيع والهندسة الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الامتثال والقدرة التنافسية ودعم نمو مسؤول ومستدام للقطاع.

للمزيد من المعلومات عن نوتراون، يرجى زيارة: https://nutraone.ae/password

نبذة عن هوريبا

تأسست هوريبا عام ١٩٥٣، وطورت عبر عقود طيفًا واسعًا من تقنيات القياس والتحليل لتلبية احتياجات العملاء حول العالم، من خلال شركات ومواقع تابعة للمجموعة موزعة عبر ٢٨ دولة ومنطقة. وتتخذ الشركة من شعار «البهجة والمتعة» منهجًا مؤسسيًا، وتواصل تطوير تقنياتها الأساسية للمساهمة في معالجة تحديات الطاقة اليوم وفي المستقبل. وتُستخدم تقنيات هوريبا في مجالات متعددة تشمل الطاقة والبيئة، والأحياء والرعاية الصحية، والمواد وأشباه الموصلات.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

أمل صبحاش، تنفيذي حسابات أول

ميديا مانترا للاستشارات

amal.subhash@mediamantraconsulting.com

-انتهى-

#بياناتشركات