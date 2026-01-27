تكشف "جي أم جي" النقاب عن منتجات جديدة مبتكرة، تشمل قطع ماتشا ناجتس من "فارم فريش"، وعلامة تجارية للحلويات تُدعى "جوي ميتس"

"جي أم جي" تصبح الشريك الإقليمي الحصري لمجموعة راستيلي للأغذية، وتدخل العلامات الأمريكية الرائدة في منتجات البروتين إلى الخليج

تضم مفاهيم "جي أم جي" لتجارة التجزئة الغذائية أكثر من 60 متجر، مع خطط لافتتاح متاجر جديدة، لتعزيز انتشارها في جميع أنحاء الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تشارك "جي أم جي"، الشركة العالمية الهادفة إلى تعزيز أساليب حياة صحية عبر تصنيع وبيع وتوزيع علامات عالمية ومحلية، في معرض "جلفود 2026"، الحدث العالمي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي. وتستعرض الشركة خلال مشاركتها قوة منظومتها الغذائية المتكاملة، وتسلط الضوء على استراتيجية 'من المزرعة إلى المائدة' الشاملة، مما يظهر مدى انسجام عملياتها عبر سلسلة القيمة الغذائية لديها، بدءاً من تطوير المنتجات وتصنيعها وحتى التوزيع والخدمات الغذائية والتجزئة واسعة النطاق.

وتعكس مشاركة "جي أم جي" مدى تطور رؤيتها "من المزرعة إلى المائدة" والإنجازات التي حققتها وتحولها إلى منصة غذائية متكاملة تتميز بالتحكم والمرونة والانتشار في مختلف الفئات. ومن خلال دمج التصنيع وبناء العلامات التجارية والتوزيع والتجزئة ضمن منظومة واحدة، يمكن للشركة تسريع عملية الابتكار وضمان جودة المنتجات وتوسيع نطاق انتشارها بنحو فعال، مع تعزيز القدرة على خدمة المستهلكين والشركاء وقطاع الأغذية ككل.

وتسلط "جي أم جي" في معرض جلفود 2026 الضوء على الابتكارات التي تحققها الشركة من خلال قدرتها على التطوير والتصنيع، حيث أطلقت منتج "ماتشا ناجتس" من "فارم فريش" كمنتج رئيسي يعكس خط إنتاجها القوي وتركيزها على المنتجات الصحية القابلة للتوسع. كما أدخلت المجموعة علامة "جوي ميتس"، وهي علامة تجارية محلية جديدة للحلويات تنتج حالياً ألواح الشوكولاتة ومن المقرر توسيع أعمالها لتشمل فئات أخرى مثل الآيس كريم وحلوى الجيلي.

وتواصل "جي أم جي" توسيع شبكة شركائها الدوليين والمحليين، من خلال عقد شراكات استراتيجية إقليمية مع مجموعة راستيلي للأغذية (الولايات المتحدة الأمريكية)، الشركة العائلية الأمريكية المتخصصة بمنتجات البروتين. وستشمل اتفاقيات التعاون علامات تجارية دولية مرموقة، منها "تي جي آي فرايديز®"، باتربول®، وراستيلي، التي ستنضم إلى محفظة "جي أم جي" المتنامية، مما يدعم توسعها في قنوات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية في الخليج. كما أصبحت "جي أم جي" موزعاً حصرياً لمنتجات شركة لحوم الأنجوس المعتمدة®، ما يعزز عروضها من اللحوم عالية الجودة. وبفضل بنيتها التحتية المتكاملة، وخبرتها في الشؤون التنظيمية، وفهمها العميق للأسواق الإقليمية، ستعمل "جي أم جي" على تطوير مجموعتها المتميزة من منتجات البروتين وتوسيع انتشارها في مختلف أنحاء دول الخليج، وبالتالي ترسيخ مكانتها كشريك موثوق به للعلامات التجارية العالمية المرموقة.

وبهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "تتمحور رؤية الشركة "من المزرعة إلى المائدة" حول بناء منظومة متكاملة تُمكّننا من تحقيق المزيد من الابتكارات بسرعة أكبر، والتوسع بذكاء، وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين. ومع توقع وصول سوق السلع الاستهلاكية في المنطقة إلى 650 مليار دولار بحلول عام 2030 [1]، فإننا نعمل على تلبية هذا الطلب من خلال تعزيز قدراتنا في مجالات التصنيع، وتطوير العلامات التجارية، والتوزيع، والتجزئة، مع إنشاء منصة غذائية متكاملة توفر خيارات متنوعة وجودة عالية وسهولة في الاستخدام، مما يُمكّن شركاءنا والأسواق التي نخدمها من تحقيق نمو طويل الأجل."

وإلى جانب ابتكار المنتجات، تواصل "جي أم جي" تعزيز شبكة توزيعها الإقليمية باعتبارها ركيزة أساسية لنموذجها المتكامل. وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في قطاعي الخدمات الغذائية والتجزئة، تعمل الشركة على توسيع محفظتها عبر صفقات توزيع جديدة، منها مع شركتي "بيكر" (رقائق البطاطس المخبوزة) وأوتفول (وجبة بالشوفان)، مما يعزز وصولها إلى مختلف فئات الأغذية الرئيسية.

أما في قسم السلع الاستهلاكية اليومية، فتُغطّي "جي أم جي" رحلة استهلاك الغذاء كاملةً، بدءاً من التصنيع وتطوير العلامات التجارية وصولاً إلى التوزيع والتواصل المباشر مع المستهلك. ويضمّ هذا محفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما في ذلك: فارم فريش، شيف تشويس، سابورا، RUH، السر، BEPERLY، وكواليتي فرست تشويس.

وبصفتها إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع تجارة التجزئة الغذائية، تُدير "جي أم جي" مفاهيم متاجر سوبر ماركت تشمل "أسواق"، "مونوبري"، و"جيان"، مع أكثر من 60 متجر في جميع أنحاء المنطقة ، وهو ما يعزز منظومة "جي أم جي" المتكاملة "من المزرعة إلى المائدة"، ويتيح للشركة التواصل مباشرةً مع المستهلكين والاستجابة بسرعة لكل تفضيل جديد لديهم.

للتعرف أكثر على ابتكارات الشركة، يمكن للزوار زيارة أجنحة الشركة A7-2، A7-40، في القاعة 7 بمركز دبي التجاري العالمي للتعرف على خدمات "جي أم جي" الغذائية المتكاملة، والاطلاع على المنتجات الجديدة، وتجربة مفاهيم البيع بالتجزئة التفاعلية خلال معرض "جفلود 2026".

نبذة عن جي أم جي

تعد "جي أم جي" شركة عالمية تهدف الى تعزيز أساليب الحياة الصحية عبر تصنيع وبيع وتوزيع علامات عالمية ومحلية في قطاعات الرياضة والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال والمنتجات المنزلية بالإضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية. وتتمحور رؤية المجموعة حول جعل العالم مكاناً أفضل عبر إلهام العملاء على مواصلة السعي لتحقيق النجاح. وتمتد استثمارات المجموعة عبر ستة أقسام هي: "جي أم جي للرياضة" (GMG Sports) و"جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" (GMG Everyday Goods) و"جي أم جي للرعاية الصحية والجمال" (GMG Health and Beauty) و"جي أم جي للعقارات" (GMG Properties) و"جي أم جي للخدمات اللوجستية" (GMG Logistics) و"جي أم جي للمنتجات المنزلية" (GMG Home).

تماشيًا مع رؤيتها "من المزرعة إلى المائدة"، تغطي "جي أم جي" جميع مراحل سلسلة الاستهلاك الغذائي من خلال مرافق حديثة ومتطورة في تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى توسيع شبكة بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وتوزيع العلامات التجارية العالمية الشهيرة. باشرت الشركة عملياتها في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة من خلال استحواذها على متاجر علامة "جيان" التجارية في أبريل 2022. وفي فبراير 2023، استحوذت "جي أم جي" على شركة "أسواق"، بما في ذلك شركاتها العاملة في تجارة التجزئة والتداول والعقارات، مما يجعل المجموعة واحدة من أكبر مشغلي مراكز التسوق المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت إدارة ملاكها عائلة باقر لأكثر من 47 عاماً، تعد "جي أم جي" شريكاً مفضلاً لمجموعة من أكثر العلامات التجارية شهرة ونجاحاً في العالم في قطاع العافية. وتزاول الشركة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وأطلقت أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في 21 بلداً تعمل فيها، بما في ذلك علامات تجارية محلية مثل "سن آند ساند سبورتس" و"دروب كيك" وصيدليات "سوبر كير" و"فارم فريش" و"كلاسيك"، وعلامات تجارية عالمية مثل "نايكي" و"كولومبيا" و"كونفيرس" و"تمبرلاند" و"فانس" و"ماما سيتا" و"ماكين".

