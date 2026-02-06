الإعلان عن الفائزين في تحدي الجيل القادم لقطاع التجزئة

الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتم منتدى قادة التجزئة العالمي 2026 أعماله في الرياض بعد يومين من الحوارات رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية وصنّاع السياسات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لإعادة تقييم ديناميكيات القيمة والاستراتيجيات طويلة الأمد في مرحلة مفصلية لقطاعات التجزئة والاستهلاك ونمط الحياة على المستوى العالمي.

وركّزت مناقشات اليوم الثاني على كيفية إعادة القادة ضبط توجهاتهم في ظل التقلبات الاقتصادية والانضباط الرأسمالي والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. وأكد المتحدثون تزايد أهمية ملكية العلامة التجارية والإدارة طويلة الأمد ودقة قرارات الاستثمار، مع بروز إدارة المعروضات والتوطين وفهم سلوك المستهلك كمصادر حاسمة للميزة التنافسية، لا سيما في الأسواق سريعة التطور مثل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.

وقد شكّل محور التقنية والتأثير أحد المرتكزات الرئيسية لأجندة المنتدى، حيث ناقشت الجلسات انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى البنية التحتية الأساسية، وتأثيره في التنبؤ وإدارة المخاطر والتجارة الرقمية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية القائمة على الوكلاء الذكيين. كما سلط البرنامج الضوء على صعود العلامات التجارية الخليجية المحلية، وتطور اقتصاد صناع المحتوى، حيث باتت المصداقية والأصالة عنصرين أساسيين في بناء حضور العلامات التجارية وتوسّعها.

وحظي قطاع العقارات التجارية بحضور بارز ضمن جدول الأعمال، إذ بحث القادة كيفية تطور البيئات المادية مع تغيّر توقعات المستهلكين. وخلال جلسة "الفصل التالي للعقارات التجارية في قطاع التجزئة"، ناقش المشاركون أهمية تنويع مزيج العلامات التجارية بعناية وتعزيز المرونة واعتماد التصميم القائم على التجربة كعوامل أساسية للحفاظ على الأداء في أسواق تزداد تعقيداً.

وقال ماجد عبدالله الغثمي، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة رِد مولز: لم يعد قطاع التجزئة اليوم يُقاس بالمعاملات فقط، بل بمدى الصلة والتواصل، وبالقدرة على كسب ليس فقط حصة من إنفاق العملاء، بل حصة من وقتهم ومشاعرهم. ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة التجديد (TAJDEED) في الظهران مول؛ كمشروع تجديد استراتيجي يهدف إلى صناعة وجهة ينتمي إليها الناس، ويعودون إليها، ويختارون قضاء وقتهم فيها، بما يعزّز التجربة اليومية ويعمّق الارتباط العاطفي طويل المدى مع المجتمع.

وفي سياق متصل، انتقل التركيز إلى إدارة المعروضات في ظل تحولات الطلب واشتداد المنافسة، حيث استعرضت جلسة حوارية خاصة ملامح مبادرة مشتركة جديدة بين منتدى قادة التجزئة العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية، تناولت سبل تحسين تنوع المنتجات واستراتيجيات التسعير والانضباط في العروض الترويجية، إلى جانب مقارنة القدرات الإقليمية بالمعايير العالمية.

كما شهد المنتدى الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة "كيرين – جيل المستقبل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تأكيداً على التزام شركة كيرين وهيئة الأزياء السعودية بدعم الابتكار والاستدامة في قطاع الأزياء على مستوى المنطقة.

وأتيحت للفرق المتأهلة في تحدي الجيل القادم لقطاع التجزئة الذي تم تطويره بالتعاون مع تمارا، فرصة عرض حلولها أمام قادة القطاع المشاركين في المنتدى، حيث تم تكريم الفرق الثلاثة الأولى كل من فريق مرصاد، وفريق بايت بوكس، وفريق ريال بجوائز مالية، إلى جانب إتاحة فرص الإرشاد وبناء القدرات والتطوير المستقبلي.

وفي مساء الثالث من فبراير، تم تكريم قيادات تركت بصمة مؤثرة في السوق العالمية من خلال جوائز منتدى قادة التجزئة للإنجاز مدى الحياة، والتي تحتفي بالشخصيات التي أسهمت برؤيتها المبتكرة ونهجها الاستراتيجي في إعادة تشكيل قطاع التجزئة الحديث. وأقيم عشاء كبار الشخصيات ضمن فعاليات منتدى قادة التجزئة العالمي بمشاركة 150 ضيفاً مختاراً، بالشراكة مع شركة هامات القابضة.

وحصل على جوائز عام 2026 كل من ماركو بيتزاري، الرئيس التنفيذي السابق لدار غوتشي ورائد الأعمال والمستثمر، وإنجي شلهوب، مؤسسة ورئيسة مجموعة إتوال، حيث نالا على التوالي جائزة الإنجاز مدى الحياة للتميّز في تجارة التجزئة الفاخرة وجائزة الإنجاز مدى الحياة للريادة النسائية في قطاع التجزئة، وشاركا كمتحدثين ضمن أعمال المنتدى.

ومن خلال جمع قادة التجزئة العالميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، واصل منتدى قادة التجزئة العالمي 2026 ترسيخ مكانته كمنصة فاعلة للحوار المؤثر وصناعة القرار، ومعالجة التحولات التي تعيد تشكيل الأسواق العالمية والمحلية، مؤكداً التزامه بالتعاون والمبادرات الهادفة وصناعة مستقبل قطاع التجزئة.

نبذه عن منتدى دائرة قادة التجزئة:

يعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع أبرز قادة القطاع وصنّاع القرار والمبتكرين في مجال التجزئة والمستهلك لقيادة تغييرات إيجابية في الصناعة. ويشكّل المنتدى المرحلة التالية مسيرة دائرة قادة التجزئة التي امتدت لأكثر من اثني عشر عاماً، وسعت خلالها إلى ربط وتمكين صناع القرار في قطاعات التجزئة والقطاعات المرتبطة بالمستهلك. وبالإضافة إلى الاجتماع السنوي لقادة التجزئة في الرياض، ينظم المنتدى سلسلة من الفعاليات الدولية البارزة، بما في ذلك قمة الموضة في ميلانو وقمة الرؤساء التنفيذيين في نيويورك.

