الرياض، المملكة العربية السعودية: تشارك إستونيا في معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض، حيث ستقدّم قطاعها الدفاعي كشريك موثوق في تعزيز الأمن من خلال المرونة الرقمية، والأنظمة الذكية، والتقنيات الجاهزة للاستخدام الميداني والمصممة خصيصاً لبيئة التشغيل المعـقدة الحالية. وتُعدّ هذه المشاركة الثالثة على التوالي لإستونيا في المعرض، لتواصل حضورها ومشاركتها المثمرة منذ انطلاق فعاليات الحدث لأول مرة.

وبقيادة معالي هانو بيفكور، وزير الدفاع في جمهورية إستونيا، يضم الوفد الوطني المشارك نخبة من شركات الدفاع الإستونية المتخصصة في الدفاع السيبراني، والأنظمة الذاتية والذكية، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، واستدامة الطاقة، والبنية التحتية القابلة للانتشار السريع، والابتكارات ذات الاستخدام المزدوج. وتعكس مشاركة إستونيا تركيزاً مشتركاً مع المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج عموماً على بناء قدرات دفاعية سيادية من خلال شراكات طويلة الأمد، وتطوير التقنيات المتقدمة.

وتشتهر إستونيا عالمياً بريادتها في مجال الحوكمة الرقمية، حيث يتم تقديم جميع الخدمات العامة عبر الإنترنت، ولديها خبرة واسعة في تحويل المرونة الرقمية على المستوى الوطني إلى قدرات دفاعية قابلة للتنفيذ. وتستضيف إستونيا مركز التميز التعاوني للدفاع السيبراني التابع لحف شمال الأطلسي "الناتو"، والذي ينظم تدريبات مثل "الدروع المقفلة" - وهي أكبر محاكاة وأكثرها تعقيداً للدفاع السيبراني بالذخيرة الحية في العالم. وضمن أطر عمل حلف الناتو، لعبت إستونيا دوراً راسخاً في تعزيز الدفاع السيبراني والرقمي للحلفاء، ويتشكل قطاعها الدفاعي وفقاً لمتطلبات بيئات التشغيل الواقعية، بدلاً من التطوير النظري أو المختبري.

ويقول معالي هانو بيفكور، وزير الدفاع في جمهورية إستونيا: "أصبح المشهد الأمني ​​العالمي رقمياً ومترابطاً بشكل متزايد. نتيجة لذلك، بات الابتكار والتوافق التشغيلي والشراكات القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويوفر معرض الدفاع العالمي منصة قيّمة لاستعراض كيف يُطوّر قطاع الدفاع الإستوني، القائم على الابتكار، أنظمة الجيل القادم وتقنيات الاستخدام المزدوج التي تُعزز القدرات السيادية، وتُحقق قيمة طويلة الأمد للشركاء في جميع أنحاء العالم".

وتُغطي الشركات الإستونية المشاركة في معرض الدفاع العالمي مجالات واسعة، تشمل الأنظمة غير المأهولة وذاتية التشغيل، وأنظمة الاستشعار الجوية والبرية، والأمن السيبراني، ومنصات القيادة الرقمية، والبنية التحتية القابلة للانتشار السريع، كلها مصممة للتكامل مع البنى الدفاعية القائمة. وتشمل الشركات المشاركة: Defendec، وDefsecintel Solutions، وFrankenburg Technologies، وHEVI Optronics، وKrattWorks، وMaru Defence، وNortal، وSkeleton Technologies، وThreod Systems، و5.0 Robotics، إلى جانب رابطة الصناعات الدفاعية الإستونية.

وسيركز حضور إستونيا في المعرض على كيفية دعم البنى الرقمية الآمنة لفعالية الدفاع الحديث، مما يُتيح التشغيل الذاتي الموثوق، والوعي الظرفي، واتخاذ القرارات عبر أنظمة بالغة التعقيد. كما سيسلط الوفد الضوء على دور الابتكار ذي الاستخدام المزدوج في تسريع دورات التطوير، ودعم القدرات الدفاعية والصناعية على نطاق أوسع.

وخلال المعرض، سيتواصل الوفد الإستوني مع الجهات الحكومية المعنية، والمجموعات الدفاعية، والشركاء الصناعيين، وسيشارك في اجتماعات ومناقشات تُركز على التعاون الاستراتيجي، والتوطين، وفرص الشراكة التقنية.

يُقام معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير، ويجمع قادة الدفاع العالميين ورواد الصناعة وصناع السياسات لاستكشاف مستقبل الدفاع والأمن. وسيتواجد الوفد الإستوني في الجناح الوطني الإستوني: H1-F16.1.

نبذة عن وكالة التجارة الإستونية

تعمل وكالة التجارة الإستونية (Trade Estonia) تحت مظلة هيئة إستونيا لتنمية الأعمال (Enterprise Estonia)، وبصفتها هيئة حكومية، تساعد الشركات الإستونية على ترسيخ حضورها في الأسواق العالمية. ومن خلال التركيز على التقنيات المستقبلية والمشاريع الرائدة، تُتيح الوكالة للشركات الإستونية إمكانية الوصول إلى تحليلات السوق، واستراتيجيات التسويق، وتُهيئ لها الظروف اللازمة للعمل بنجاح على نطاق عالمي. ولا تقتصر جهود وكالة التجارة الإستونية على تعزيز تطوير مجالات عمل جديدة، وإقامة شراكات استراتيجية، بل تبادر بتسهيل الوصول إلى الشبكات الدولية، مما يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للشركات الإستونية.

-انتهى-

#بياناتشركات