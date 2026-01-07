سيقدم المسرح العالمي، ومسرح المستقبل، ومسرح التجارب بحلتها الجديدة، معلومات غنية يقودها خبراء القطاع، إلى جانب الابتكار والنمو الشامل، بما يعزّز مكانة معرض سوق السفر العربي بوصفه الوجهة الرئيسة للتعلّم من خبراء الصناعة والمساهمة في رسم مستقبل السفر .

ستقود النقاشات نخبة من أبرز شركات أبحاث الأسواق والرؤى العالمية، بما في ذلك «توريزم إيكونوميكس» التابعة لـ«أكسفورد إيكونوميكس»، و«يورومونيتور»، و«جي إس آي كيو»، و«دراجون تريل»، و«فيديك»، و«المرأة في السفر » (Women in Travel CIC) ، والرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف سوق السفر العربي عن برنامجه الشامل لمؤتمر سوق السفر العربي 2026، مُحدداً أجندة متعددة المراحل ستُساهم في رسم ملامح مستقبل صناعة السفر والسياحة العالمية.

سيُعقد معرض سوق السفر العربي 2026 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو، وسيستضيف برنامجاً حافلاً بالمؤتمرات التي تُقدم رؤى عملية، ووجهات نظر مُستندة إلى البيانات، ونقاشات مُعمقة في مختلف قطاعات السفر الرئيسية، وتحت شعار: "السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، ستُعقد الجلسات على المسرح العالمي، ومسرح المستقبل، ومسرح التجارب التي تم تغيير اسمها حديثاً، والتي كانت تُعرف سابقاً بمسرح فعاليات الأعمال، ضمن فعاليات IBTM@ATM.

وخلال برنامج المؤتمر، سيشارك قادة الفكر العالميون المشهورون وصناع السياسات والمبتكرون والممارسون رؤى تدعم النمو العالمي المستدام، وترفع المعايير، وتعزز المرونة طويلة الأجل للسفر والسياحة في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "نسعى في سوق السفر العربي إلى الارتقاء بمستوى توجيهنا لقطاع السفر والسياحة العالمي. وقد تم إعداد برنامج مؤتمرنا لعام 2026 بعناية فائقة لتوفير توجيه استراتيجي من خلال رؤى مستنيرة يقودها خبراء القطاع، مما يضمن حصول صناع القرار على المعرفة اللازمة لاتخاذ قراراتهم بثقة".

وأضافت قائلة: "نطمح أن يكون مؤتمر سوق السفر العربي بمثابة منصة مثالية يتبادل فيها أبرز قادة الفكر خبراتهم لدعم النمو العالمي، وتحسين المعايير، وتعزيز مستقبل السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال تغطية جميع القطاعات الرئيسية في هذه الصناعة، وترسيخ أجندتنا على أسس البحث والابتكار وسيناريوهات الواقع العملي، نُمكّن هذا القطاع من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستدامة".

وبصفتها المنتدى الاستراتيجي الرئيسي لـ سوق السفر العربي، سيوفر المسرح العالمي نظرة شاملة على العوامل الرئيسية التي تُحدث تحولاً في قطاع السفر والسياحة الدولي. وستتضمن الجلسات سلسلة من حلقات النقاش والمقابلات والعروض التقديمية، حيث ستتناول القرارات والسياسات والاستثمارات التي تُشكل مستقبل هذا القطاع، كما سيتناول جدول الأعمال مواضيع محورية للنمو طويل الأجل والقدرة التنافسية، بما في ذلك سهولة الوصول والشمول، والاستدامة، والنقل والتنقل، والإقامة، والسياحة الفاخرة، وتسويق الوجهات، والتطوير والاستثمار، واتجاهات السفر العالمية الناشئة.

وقد تم تصميم «المسرح العالمي» لتقديم نتائج عملية إلى جانب رؤية شاملة، وستُسلط الضوء على الرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة في بيئة متزايدة التعقيد وسريعة التطور. وسيكون التركيز بشكل خاص على الجلسات القائمة على الأبحاث، مع عرض بيانات ورؤى جديدة على امتداد البرنامج من شركات من بينها «تورزم إيكونوميكس» التابعة لـ«أكسفورد إيكونوميكس»، و«يورومونيتور»، و«جي إس آي كيو».

وفي اليوم الأخير من المسرح العالمي، سيركز جدول الأعمال على منتدى المرأة في السفر، الذي يتم تقديمه بالشراكة مع منظمة المرأة في السفر، والذي سيوفر منصة مخصصة لمعالجة قضايا إمكانية الوصول والشمول والمساواة والقيادة في جميع أنحاء صناعة السفر والسياحة.

كما سيتناول جدول الأعمال كيفية تصميم الوجهات السياحية والشركات وصناع السياسات لتجارب سفر أكثر شمولاً، وإزالة العوائق أمام الفئات المهمشة، ودمج إمكانية الوصول في تخطيط السياحة وتطوير المنتجات. كما سيسلط المنتدى الضوء على أهمية القيادة والتمثيل المتنوعين في دفع عجلة الابتكار، وتحسين المعايير، ودعم النمو المستدام في جميع أنحاء القطاع.

انعكاساً للظهور الكامل لمعرض تكنولوجيا السفر هذا العام كمعرض مصاحب لسوق السفر العربي 2026، سيحتلّ "مسرح المستقبل" موقعاً مركزياً ضمن "مركز التكنولوجيا والابتكار"، وهي منطقة تفاعلية تعرض التقنيات التي تُحدث ثورة في عالم السفر. وعلى مدار أربعة أيام، ستسلط الضوء على آخر الاتجاهات والابتكارات التي تُعيد تعريف كيفية تخطيط الرحلات وتقديمها والاستمتاع بها.

ستتناول الجلسات، التي تقودها شركات مثل دراغون تريل وفيديك، الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والبيانات والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات التفاعلية، والروبوتات، ونماذج الأعمال المبتكرة، ومنصات السفر من الجيل التالي، مسلطةً الضوء على كيفية إعادة تشكيل الابتكار لمنظومة السفر بأكملها، كما ستُقام فعاليات "مسرح المستقبل" في مسرح مُصمم خصيصًا لهذا الغرض ويتسع لـ 250 مقعدًا، حيث ستوفر أجندة استشرافية تركز على الفرص والتكيف والابتكار المسؤول، مما يساعد الجهات المعنية في القطاع على فهم ما هو قادم وكيفية الاستعداد له.

وقد تم الإعلان عن إطلاق مسرح التجارب لعام 2026، والتي تمثل تطوراً هاماً عن منصة فعاليات الأعمال السابقة في فعالية IBTM@ATM، حيث سينصب التركيز على دفع عجلة النمو في فعاليات الأعمال، وسفر الشركات، والتصميم التجريبي، مع تسليط الضوء على المكانة المتنامية للشرق الأوسط كمركز عالمي للاجتماعات والفعاليات، بدعم من الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، التي تعود كشريك رسمي لفعاليات الأعمال.

هذا وسيتناول البرنامج موضوعات القيادة، وتكنولوجيا الفعاليات، والأساليب المبتكرة، ومستقبل الفعاليات المؤثرة والشاملة والمستدامة، إلى جانب استراتيجيات عملية للمخططين والوجهات والموردين العاملين في هذا القطاع سريع النمو.

سيتم التركيز هذا العام، في جميع مراحل البرنامج، على تجارب تفاعلية أكثر حميمية. وتشمل هذه التجارب حلقات نقاش حصرية، وإطلاق جلسات "غداء وتعلم"، وفرص لقاء المتحدثين، بالإضافة إلى شراكة مع شركة فوكس تكنولوجيز، والتي ستشهد استخدام أجهزة سماعات رأس تترجم الجلسات مباشرةً بشكل فوري، مما يشجع على حوار أعمق وتبادل المعرفة بين المشاركين.

واختتمت كورتيس حديثها قائلة: "بفضل نطاقنا الموسع، ومراحلنا المعاد تعريفها، وتركيزنا المتجدد على الإدماج والابتكار والرؤى القائمة على الأدلة، يؤكد برنامج مؤتمر سوق السفر العربي 2026 على مكانة الحدث كمنصة المعرفة الرائدة في المنطقة للسفر والسياحة".

