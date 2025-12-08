• الجائزة تعكس ثقة العملاء في جودة ما يقدمه البنك من خدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم بأسعار أكثر تنافسية

في تأكيد جديد على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المحلي والإقليمي، وتقديراً لأدائه الاستثنائي في تقديم حلول متقدمة ومبتكرة في سوق الصرف الأجنبي، حصد بنك الكويت الوطني، وللسنة الرابعة عشرة على التوالي، جائزة أفضل مزوّد لخدمات أسواق الصرف في الكويت لعام 2026 من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية، وذلك ضمن الدورة السادسة والعشرين من جوائز أفضل البنوك المزوّدة لخدمات أسواق الصرف في العالم، والتي تُمنح ضمن برنامج جوائز جوردون بلات لصرف العملات الأجنبية.

ومنحت «غلوبال فاينانس» هذه الجائزة لبنك الكويت الوطني استناداً إلى عدة معايير عالمية، وهي: حجم المعاملات في سوق الصرف، والحصة السوقية، ونطاق التغطية العالمية، وجودة خدمة العملاء، وتنافسية الأسعار، والتقنيات المبتكرة، حيث تميز البنك بشكل لافت في جميع هذه المعايير التي تعكس الكفاءة التشغيلية والريادة السوقية، مما يؤكد نجاح استراتيجيته في هذا القطاع الحيوي.

وبعد عملية تقييم شاملة ودقيقة أجرتها المجلة، واعتمدت على تحليل معمق لبيانات البنوك، وآراء نخبة من محللي الصناعة المصرفية، والمديرين التنفيذيين للشركات، والمتخصصين في التكنولوجيا المالية، أعلنت «غلوبال فاينانس» عن الفائزين بجوائز أفضل البنوك المزوّدة لخدمات أسواق الصرف لعام 2026 في 87 دولة ومنطقة عبر سبعة أقاليم عالمية وفي فئات دولية متعددة.

وأفادت المجلة بأنه في وقت يتسم بعدم اليقين الاقتصادي عالمياً والتقدم التكنولوجي السريع، أظهرت البنوك الفائزة بجائزة أفضل مزوّد لخدمات أسواق الصرف لعام 2026 خبرة ومرونة استثنائيتين، وقدرة على الابتكار في قطاع العملات الأجنبية، مواصلة تقديم القيمة والموثوقية لعملائها في جميع أنحاء العالم، ومؤكدة تفوقها في ظل بيئة العمل الديناميكية والصعبة.

ريادة وابتكار

ويعكس الفوز بهذه الجائزة المرموقة من مجلة «غلوبال فاينانس» الرائدة في عالم المال والأعمال، ريادة بنك الكويت الوطني في تقديم أفضل الخدمات بمجال صرف العملات الأجنبية، وقدرته على تطوير حلول مبتكرة تواكب التغيرات السريعة في الأسواق العالمية، ما يجعله الخيار الأول للعملاء في الكويت والمنطقة.

كما تدل الجائزة على ثقة العملاء في جودة ما يقدمه البنك من خدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم المختلفة بأسعار أكثر تنافسية، حيث يجني «الوطني» ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته التحتية، إلى جانب استثماراته في كوادره البشرية، التي تعد من أفضل الكفاءات المصرفية.

وتُعد مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، التي تأسست في عام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها، من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والإستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم. وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار وربحية البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات