دبي: تسطّر دبي فصلاً جديداً في تاريخ المعارض العالمية، مع انطلاق "جلفود 2026"، الحدث السنوي الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات في الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026، ليكون بذلك أول معرض على الإطلاق يُقام بالتزامن عبر موقعين عملاقين هما مركز دبي التجاري العالمي الأيقوني، ومركز دبي للمعارض بحلّته الجديدة والموسّعة في مدينة إكسبو دبي. وفي عام استثنائي حافل بالأرقام القياسية، تأتي النسخة الأحدث من "جلفود" بطاقة استيعابية مضاعفة، مع نفاد كامل المساحات المخصصة للعرض في الموقعين، والتي تتجاوز 280,000 متر مربع، ليصبح أول حدث عالمي يكشف رسمياً عن توسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، والتي بلغت تكلفتها 2.7 مليار دولار أمريكي. ويُرسّخ هذا الإنجاز التاريخي مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لاستضافة الفعاليات التجارية الضخمة، كما يعيد رسم ملامح مستقبل تجارة الأغذية والمشروبات العالمية على نطاق غير مسبوق.

وفي هذا السياق، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لشركة كاون إنترناشونال، الجهة المنظمة لمعرض "جلفود": " يمثّل هذا الحدث لحظةً قياسية عالمية لجلفود ودبي وصناعة الأغذية والمشروبات العالمية. ففي عام واحد فقط، حققنا نمواً بنسبة 100%، ونجحنا في تنظيم أكبر حدث سنوي للأغذية والمشروبات في العالم بالتزامن عبر موقعين ضخمين ، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المعارض العالمية. ويتجاوز هذا الإنجاز مفهوم التوسّع إلى إحداث تأثير حقيقي ومستدام، إذ يعيد تعريف كيفية تخطيط وتصميم وتنفيذ الفعاليات فائقة الضخامة، ويؤكد أن هذا المستوى من الطموح ليس قابلاً للتحقيق فحسب، بل قادر أيضاً على إحداث تحوّل نوعي. ومن خلال مضاعفة حجم الأعمال والفرص في وقت قياسي، يرسّخ كلٌّ من "جلفود" ودبي مكانتهما اليوم بوصفهما المركز الأبرز بلا منازع لتجارة الأغذية العالمية الجديدة".

توسع استراتيجي يعزز قدرات التوريد

وفي ظل تسارع نمو سوق الأغذية والمشروبات العالمي نحو 11.37 تريليون دولار بحلول عام 2030، واستمرار بروز الشرق الأوسط كأسرع مركز للاستهلاك وإعادة التوزيع نمواً في العالم، يجمع "جلفود" العرض والطلب العالميين خلال خمسة أيام، مستقطباً أكثر من 8,500 عارض لتمثيل 1.5 مليون منتج من 195 دولة حول العالم.

وتسجل نسخة 2026 مشاركة 40% من العارضين لأول مرة، إلى جانب أكبر مشاركة وطنية حتى الآن من كبرى الدول المنتجة، بما في ذلك الهند ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما توسع مشاركة دول جديدة مثل لوكسمبورغ والمالديف ورواندا وسلوفاكيا والسويد وأوغندا من البصمة التجارية العالمية للمعرض، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع التجاري.

منظومة تجارية متكاملة في موقعين ضخمين

للمرة الأولى، يمتد "جلفود" إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ليرسخ مكانته في قطاعات الأغذية العالمية والأرز والبقوليات والحبوب ضمن ممر النمو المستقبلي لدبي ويعزز دور المدينة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة توزيع الأغذية.

وضمن مشهد السلع الأساسية، تم تأكيد الهند كشريك رسمي لـ "جلفود 2026"، ممثلة بهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة (APEDA)، حيث تقدّم أكبر حضور لها على الإطلاق في المعرض، بمشاركة أكثر من 600 عارض، من بينهم علامات تجارية رائدة مثل "أمول" و"راسنا".

وقال أبيشيك ديف، رئيس هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة (APEDA) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية: "نحن متحمسون للمشاركة في ’جلفود 2026‘ كدولة شريكة، لا سيما مع دخول المعرض فصلاً جديداً بتوسعه عبر مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو. وبصفتنا دولة شريكة، نلتزم بتعزيز حضور الهند في الأسواق العالمية، حيث يواصل ’جلفود‘ لعب دور حيوي في تسريع مسيرة نمو صادراتنا الزراعية".

ويمتد نطاق "جلفود" ليشمل إطلاق ثلاثة قطاعات رئيسية جديدة في مركز دبي للمعارض، وهي "جلفود فريش" (للمنتجات الطازجة)، و"جلفود للخدمات اللوجستية"، و"جلفود لتجارة البقالة"، مما يعكس الأهمية المتزايدة للمنتجات القابلة للتلف وكفاءة سلسلة التبريد ومرونة سلاسل التوريد العالمية. وتشمل المشاركات في هذه القطاعات نُخبة من رواد الصناعة مثل "موانئ دبي العالمية" و"ميرسك" و"إم إس سي"، و"فريش ديل مونتي" (FRESH DEL MONTE) و"إن آر تي سي"NRTC)) و"يوني فروتي" (Unifrutti).

وفي هذا السياق، قال محمد حمدان، رئيس قسم مبيعات المنطقة في الإمارات لدى شركة ميرسك: "تعتز ’ميرسك‘ بمشاركتها في معرض ’جلفود 2026‘ للمرة الأولى، والتفاعل مع الشركاء من منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتعزيز سلاسل التوريد من المزرعة إلى المائدة. وسنستعرض استراتيجيات لبناء شبكات مرنة ومتكيفة تضمن استمرارية الأعمال، إلى جانب الحلول اللوجستية المحلية؛ بدءاً من خبرات سلاسل التبريد وصولاً إلى إدارة سلاسل التوريد المتكاملة، والمصممة خصيصاً لمواكبة البيئة المعقدة اليوم".

وفي مركز دبي التجاري العالمي، سيستضيف"جلفود" قطاعات المشروبات، ومنتجات الألبان، والدهون والزيوت، واللحوم والدواجن، والعلامات التجارية الكبرى، والمأكولات البحرية. كما سيحتضن المركز "جلفود للشركات الناشئة"، بمشاركة أكثر من 250 رائد أعمال من أكثر من 30 دولة، مما يعكس تسارع الاستثمار والصفقات عبر تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الغذاء من الجيل التالي.

وقال فابيو ماريانو، نائب الرئيس لأسواق الحلال في "إم بي آر إف" (MBRF): "تُعد مشاركتنا في ’جلفود‘ استراتيجية، حيث تعكس ريادة ’إم بي آر إف‘ في إنتاج الأغذية الحلال والتوريد العالمي. ويوفر ’جلفود‘ فرصة فريدة لتعزيز الشراكات مع عملائنا الكرام حول العالم مع ترسيخ التزامنا بالجودة والسلامة والابتكار في الصناعة".

نخبة من كبار المشترين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم

سيقوم "جلفود 2026" بتفعيل منصة "بيج ديل هب" (The Big Deal Hub)، البرنامج التجاري الرائد لربط المشترين بالبائعين، حيث يسهم في جمع المشترين والعارضين عبر سلسلة قيمة الغذاء الكاملة. ويشمل المشاركون المؤكدون "سيبيرا كابيتال" و"باناميكس جروب" و"بريزيدنتي سوبر ماركت"، من خلال تفويضات شراء مستهدفة وتدبير الأعمال المتشابهة معاً بهدف إجراء الصفقات عالية القيمة.

وقال سيرجيو باز، الرئيس التنفيذي لشركة "لاتينو تريدينج إمبورتس": "تمنحنا منصة "بيج ديل هب" وصولاً مباشراً إلى مزيج واسع من الموردين المتوافقين مع متطلباتنا التجارية الإقليمية. ويوفر المعرض الموسع، وخاصة ’جلفود فريش‘ و’جلفود للخدمات اللوجستية‘، المرونة والخيارات التي نحتاجها لتقديم طلبات شراء أكبر ومتعددة الأسواق بثقة".

نبذة عن "جلفود"

تُعد دورة "جلفود 2026"، التي تُقام في الفترة من 26 إلى 30 يناير، النسخة الحادية والثلاثين من الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات وتعزيز ابتكاراتها. وبمشاركة أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة، وعلى مساحة تفوق 280,000 متر مربع موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ومركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي، واشتماله على خمسة قطاعات جديدة، يرسخ "جلفود 2026" مكانة دبي كمركزٍ عالمي لتجارة الأغذية واستشراف مستقبل القطاع. ولضمان تجربة سلسة، يمكن الوصول إلى دليل الزوار الشامل الذي يتضمن تفاصيل حول المواصلات والمواقف ومواقع القطاعات والتسجيل.

رابط التخطيط لزيارتك: Plan Your Trip to Gulfood 2025 – Travel & Stay Info

