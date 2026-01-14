المنامة – أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم انضمام مجموعة بوسطن الاستشارية كشريك في نسخته الرابعة، المقرر انعقادها يومي27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

وتُقام النسخة الرابعة من المنتدى تحت شعار"تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحوّل في مجالي الطاقة والمناخ"، حيث يشهد الافتتاح كلمة خاصة يقدمها معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستقطب المنتدى أكثر من 400 من قادة الأعمال وصنّاع القرار الحكوميين وخبراء الاستدامة والمناخ من مختلف دول المنطقة والعالم. كما تتضمن أعمال المنتدى كلمة افتتاحية بعنوان “في اقتصاد مناخي جديد” يلقيها سعادة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

ويأتي انضمام مجموعة بوسطن الاستشارية شريكًا للمنتدى في إطار دورها الفاعل في دعم جهود إزالة الكربون، وتطوير استراتيجيات المناخ، وتعزيز مبادرات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وبالاستفادة من خبراتها العميقة وفهمها الواسع لخصوصية المنطقة، تعمل المجموعة عن كثب مع الحكومات والمؤسسات لتطوير وتنفيذ استراتيجيات تحوّلية تتماشى مع أهداف الحياد الكربوني، وتسهم في تسريع العمل المناخي وبناء اقتصادات منخفضة الكربون وأكثر قدرة على الصمود.

وفي تعليقه على الشراكة، قال جوزيبي بوناكورسي، المدير التنفيذي والشريك ،ورئيس قطاع "ممارسات المناخ والاستدامة" في مجموعة بوسطن الاستشارية في الشرق الأوسط: "بسر مجموعة بوسطن الاستشارية تجديد شراكتها مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في وقت تنتقل فيه المنطقة من مرحلة الطموح إلى مرحلة التنفيذ في مجالي المناخ وتحول الطاقة. ومع سعي المؤسسات إلى تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات والاستثمارات والتنفيذ، نواصل تركيزنا على دعم حلول عملية وقابلة للتوسع تسهم في تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة وتمكين النمو الاقتصادي المستدام في مختلف أنحاء المنطقة مع تركيز خاص على تعزيز الاستدامة في قطاعات حيوية مثل الطيران والنقل البحري".

ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، الجهة المؤسسة والمنظمة لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة،"يسرّنا الترحيب بمجموعة بوسطن الاستشارية كشريك في النسخة الرابعة من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة. وتمثل خبرات المجموعة في استراتيجيات المناخ والتحوّل المؤسسي إضافة نوعية لنقاشات المنتدى، لا سيما مع تركيزنا هذا العام على تعزيز التوافق والابتكار وتسريع التنفيذ لتحقيق نتائج ملموسة تدعم أولويات المناخ والطاقة في المنطقة".

وستشهد النسخة الرابعة من المنتدى برنامجًا معززًا يتضمن جلسة وطنية رفيعة المستوى حول الرؤية الوطنية، تجمع عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة سبل تعزيز القدرة التنافسية الوطنية بالتوازي مع التقدم نحو أهداف الحياد الصفري والاستدامة الشاملة. كما ستتناول الجلسات الأخرى موضوعات تشمل تمويل التحول، والتحول في قطاع الطاقة، وإزالة الكربون الصناعي، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، والدور المتنامي لأسواق الكربون والتنوع البيولوجي، وتطوير رأس المال البشري وبناء القدرات المؤسسية.

ويحظى منتدى الشرق الأوسط للاستدامة 2026 بدعم منصة صفاء وبنك البحرين والكويت كشركاء رئيسيين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك ABC، وبنك الخليج الدولي كشركاء استراتيجيين. كما تشمل قائمة شركاء المنتدى شركة ألمنيوم البحرين(Alba) ، وبنك البحرين الوطني(NBB)، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (ASRY)، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (BASREC)، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (GARMCO)، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، كشركاء منتدى. ويشارك تمكين، وحسن رضي وشركاه ، وشركة يونيتد إنتربرايزز كشركاء داعمين، فيما تضم قائمة شركاء التعلم جامعة ستراثكلايد وإمباكت للتعلّم والتطوير، إلى جانب عرب نيوز، والأيام، وOGN، وتريد أرابيا، وBFT ميديا، وذا باترفلاي إفكت كشركاء إعلاميين.

