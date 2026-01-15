لوريال تترجم التزاماتها العالمية في مجال الاستدامة إلى ممارسات إقليمية ذات أثر ملموس، تمتد من منتجات فاخرة قابلة لإعادة التعبئة إلى مبادرات فاعلة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها.

دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدي دوراً محورياً كمنصّة لاختبار وتوسيع نطاق حلول الجمال المستدام، ونماذج البيع المسؤولة، وسلاسل التوريد المتقدّمة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض مجموعة لوريال في الشرق الأوسط، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، أبرز الإنجازات التي حققتها في مسيرتها نحو إعادة رسم ملامح عالم الجمال المستدام. وتتقاطع هذه الجهود مع رؤية الإمارات 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث قدّمت المجموعة نموذجاً تطبيقياً يُبيّن كيف يتحوّل برنامجها العالمي للاستدامة "لوريال من أجل المستقبل" إلى مبادرات تنفيذية ذات أثر حقيقي، تنسجم مع خصوصية الأسواق المحلية وجميع عملياتها في المنطقة.

وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، تسلط لوريال الضوء على باقة من الإنجازات التي حققتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أربع ركائز استراتيجية متكاملة تشمل قيادة التحوّل المناخي، وحماية الطبيعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المجتمعات.

قيادة التحوّل المناخي

تعمل لوريال، بالتعاون مع شركاء محليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الحدّ من البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية واللوجستية وأنشطة البيع بالتجزئة. ويشمل ذلك انتقال مكتبها في دبي إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، مدعوماً بشهادة معيار الطاقة المتجددة الدولي، إلى جانب تشغيل مركبات كهربائية بالتعاون مع شركة مُحبي لوجستكس. كما شرعت الشركة في استخدام الوقود الحيوي لعمليات التوصيل العابرة للحدود بالشراكة مع أراميكس، في خطوة تعكس التزامها بخفض الأثر الكربوني لسلاسل التوريد على المستويين الإقليمي والدولي.

تعزيز الاقتصاد الدائري

وعلى مستوى دول الخليج العربي عموماً، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، تواصل لوريال توسيع نطاق إتاحة منتجات الجمال القابلة لإعادة التعبئة عبر مختلف فئاتها، من المكياج والعناية بالبشرة والشعر إلى العطور، في مقاربة تهدف إلى ترسيخ ثقافة إعادة ملء المنتجات وإعادة الاستخدام وتشجيع المستهلكين على اعتماد خيارات أكثر استدامة، بما يحدّ من الأثر البيئي على المدى الطويل. ويبرز الأثر البيئي لهذا التوجّه بوضوح في مثال عطر برادا بارادوكس القابل لإعادة التعبئة، حيث أسهم تصميمه في تقليل استخدام الزجاج بنسبة 44%، والبلاستيك بنسبة 67%، والمعادن بنسبة 100%، والكرتون بنسبة 61%.

وفي السياق ذاته، تُعدّ لوريال الشرق الأوسط عضواً فاعلاً في جمعية التغليف المستدام، حيث تتعاون مع شركاء القطاع لتطوير حلول تغليف مبتكرة وتسريع اعتمادها على نطاق واسع.

كما يقوم شركاء البيع بالتجزئة بدور محوري في هذه الجهود، من خلال مخططات استدامة مشتركة تهدف إلى زيادة توافر المنتجات القابلة لإعادة التعبئة وتعزيز الترويج لها. واليوم، باتت جميع مواد نقاط البيع التي تعتمدها لوريال مصمّمة وفق معايير صديقة للبيئة، بالتوازي مع تعاون مستمر مع المورّدين لقياس الأثر الكربوني لهذه المواد وتحسينه.

دعم المجتمعات

لا تقتصر التزامات لوريال في دولة الإمارات العربية المتحدة على البُعد البيئي فحسب، بل تمتدّ لتشمل الأثر الاجتماعي والاقتصادي. فمن خلال برنامج "التوريد الشامل"، دعمت لوريال أكثر من 100 مستفيد خلال عام 2025، إلى جانب مواصلة استثماراتها في التعليم والتمكين ومبادرات العناية بالصحة. ويشمل ذلك برنامج "لوريال – اليونسكو من أجل المرأة في العلم" على مستوى الشرق الأوسط، الذي دعم 23 باحثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إرساء شراكات طويلة الأمد تركّز على تعزيز المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية ودعم أمان المرأة.

وفي إطار التزام أوسع بالإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وقّعت لوريال الشرق الأوسط على تعهّد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة التابع لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لتؤكّد من جديد أنّ المساواة تمثّل أولوية استراتيجية وميزة أساسية تميّزها في آنٍ واحد. وتشير البيانات إلى أنّ النساء يشكّلن 56% من القوى العاملة في لوريال الشرق الأوسط، ويشغلن أكثر من نصف الأدوار القيادية، في انسجام واضح مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للمساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار، قالت روهيني بيهل، رئيسة قسم الاستدامة في لوريال في لمنطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يمكن تحقيقه عندما تستند جهود الاستدامة إلى طموح وطني واضح وتعاون حقيقي بين مختلف الأطراف. لقد تجاوزنا مرحلة الالتزام النظري، وانتقلنا إلى التنفيذ الملموس، حيث تُقاس الاستدامة اليوم بنتائج تتحقق على أرض الواقع لا بالنوايا. وفي دولة الإمارات، بدأنا نلمس أثراً واضحاً لهذه الخطوات على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ما يتيح لنا تحويل أهدافنا العالمية إلى نتائج محلية مستدامة."

وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، تشارك لوريال أيضاً في منتدى "شباب من أجل الاستدامة"، حيث تستعرض ركائزها الاستراتيجية في هذا المجال، بهدف إلهام الطلاب والمهنيين الشباب من خلال أمثلة واقعية عن الحلول المستدامة والوظائف المرتكزة على الاستدامة. كما تلقي روهيني بيهل الكلمة الافتتاحية التي تناولت تطوّر برنامج لوريال من أجل المستقبل، ودور الشباب والابتكار والمساءلة في تسريع الأثر الإيجابي. ويؤكّد حضور لوريال في أسبوع أبوظبي للاستدامة التحوّل المتنامي في مقاربة الاستدامة على مستوى المنطقة، حيث باتت تنطلق من طموحات وطنية واضحة، وتُفعَّل عبر شراكات استراتيجية، وتُقاس بنتائج تتحقق على أرض الواقع، لا بالنوايا.

نبذة عن لوريال الشرق الأوسط

تتربّع علامة لوريال على عرش علامات التجميل الرائدة عالمياً، وقد رسّخت مكانةً مرموقةً لها في منطقة الخليج منذ ستينيات القرن العشرين. بدأت العلامة بممارسة عملياتها رسمياً في المنطقة عام 1998 تحت اسم لوريال الشرق الأوسط، وتمتلك اليوم ثلاثة كيانات متوزّعة في منطقة الخليج العربي حيث تضمّ أكثر من 500 موظف من 54 جنسية مختلفة. أطلقت علامة لوريال لشرق الأوسط شركتيها الفرعيّتين لوريال السعودية عام 2012 ولوريال الإمارات عام 2015 لخدمة أسواقها الرئيسية. تتّخذ لوريال الشرق الأوسط من دبي مقراً رئيسياً لها، وتنضوي تحت رايتها 31 علامة تجارية لمستحضرات التجميل تتوزّع على أربعة أقسام: مستحضرات التجميل الاستهلاكية والاحترافية والفاخرة ومستحضرات العناية بالبشرة.

في العام 2025، تمّ الاعتراف بشركة لوريال كعلامة رائدة عالمياً في الحفاظ على البيئة بدرجة "أ أ أ" من قبل مشروع الكشف عن الكربون، للعام التاسع على التوالي. كما تمّ اختيار لوريال في العام نفسه كواحدة من أكثر الشركات الصديقة للبيئة في العالم World's Most Ethical Companies® من قبل معهد إيثيسفير للمرة السادسة عشر على التوالي.

-انتهى-

#بياناتشركات