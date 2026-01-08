يُقام الحدث في الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026 في مركز دبي للمعارض، حيث سيستقبل أكثر من 3,000 زائر ويعرض أكثر من 1,000 منتج ذي صلة بهذه الصناعات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يفتتح معرض فيسبا الشرق الأوسط فعالياته رسمياً يوم الثلاثاء المقبل في مركز دبي للمعارض، حيث يستضيف الحدث مجتمع الطباعة الرقمية والمنسوجات واللافتات والطباعة بالشاشة الحريرية الإقليمي والعالمي، على مدار ثلاثة أيام من استكشاف التكنولوجيا وتطوير المهارات واكتساب رؤى استراتيجية.

وتقام فعاليات الدورة الثالثة من المعرض في الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يناير 2026، حيث تجمع أكثر من 150 عارضاً وعلامة تجارية عالمية، إلى جانب برنامج شامل من الفعاليات المباشرة وجلسات المؤتمر المجانية المصممة لدعم النمو المستدام للأعمال في جميع أنحاء منظومة الطباعة المتخصصة.

وبهذه المناسبة قال بازيل قاسم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (فيسبا): "لقد تم تأسيس معرض فيسبا الشرق الأوسط انطلاقاً من الأولويات والضغوط الحقيقية التي تواجه صناعتنا اليوم، فالشركات العاملة في قطاعات الطباعة واللافتات والنسيج تواجه ارتفاع التكاليف، والتغير التكنولوجي المتسارع، والتوقعات المتزايدة فيما يتعلق بالاستدامة والمهارات".

وأضاف قائلاً: "يجمع هذا الحدث نقاش هذه الحوارات في مكان واحد، حيث يمزج بين الابتكار في قاعات العرض والتعليم العملي والعروض التوضيحية المباشرة وتبادل الخبرات بين الشركات، ما يتيح لها تطبيق هذه المعلومات مباشرةً في عملياتها".

كما يُقام معرض فيسبا الشرق الأوسط 2026 تحت شعار "قطاعك. مجتمعك"، وسيعرض أحدث المنتجات والعروض التوضيحية، مع برامج تعليمية متخصصة تتناول أهم التحديات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع، بدءًا من الاستدامة والذكاء الاصطناعي وصولًا إلى الأتمتة والإبداع والحرفية.

وقد أكد عدد من العارضين الرئيسيين مشاركتهم بالفعل في دورة عام 2026 من معرض فيسبا الشرق الأوسط، حيث تشمل قائمة العلامات التجارية التي تم تأكيد مشاركتها كلاً من: أرلون، إيه تي إنكس، براذر، كولور ديك، سي إس آي إكس للتجارة العامة، دايناغراف، إبسون، فليكس يوروبا، فلورا، آيكون ديجيتال، إنترون، ميماكي، موتوه، نوتك ديجيتال إنك، نازدَر، أورافول، بونغز، سوما، تراينغل، وزد إس كيه شتيك ماشينن.

هذا وتقام فعاليات معرض فيسبا الشرق الأوسط على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن برنامجاً يقدم جلسات يقودها خبراء تتناول نمو السوق الإقليمي، والتوسع الدولي، والتصميم الرقمي، والاستدامة، ومستقبل الإنتاج.

وسيشارك متحدثون من مختلف قطاعات سلسلة القيمة في الطباعة واللافتات والمنسوجات دراسات حالة واقعية واستراتيجيات عملية، مما يزود الحضور برؤى قابلة للتطبيق للحفاظ على قدرتهم التنافسية في سوق سريع التطور.

ومن بين أبرز المتحدثين: جورج سيمونيان، الأستاذ بجامعة بدر، الذي سيفتتح البرنامج بنظرة عامة على تطور سوق الطباعة الإقليمي خلال العقد الماضي، ممهداً الطريق للفرص المستقبلية. كما سيشارك جون بيلي، مؤسس شركة "بريسيجن بروكو"، رحلته من شركة طباعة محلية إلى شريك إنتاج دولي، مقدماً رؤى عملية حول التوسع والتعاون العالمي والحفاظ على هوية العلامة التجارية.

كما تعود مسابقة "وورلد راب ماسترز الشرق الأوسط"، أحد أبرز فعاليات المعرض المباشرة، بمشاركة نخبة من محترفي تغليف المركبات الموهوبين، يتنافسون في سلسلة من التحديات التقنية والإبداعية، حيث تشمل المسابقة تغليف المركبات وأفلام تغيير الألوان، وصولاً إلى الفينيل المطبوع وأفلام حماية الطلاء، حيث سيتم تقييم المتنافسين بناءً على الدقة والتشطيب والكفاءة، وسيحصل الفائز على مكان مرموق في نهائيات "وورلد راب ماسترز" في برشلونة في وقت لاحق من هذا العام.

وتكتمل المسابقة بعروض توضيحية حية وجلسات تدريبية يقدمها خبراء معترف بهم دوليًا، مما يوفر للزوار إرشادات عملية حول التقنيات المتقدمة والتفاصيل وتحسين سير العمل.

وانطلاقاً من تركيز القطاع المتزايد على الإنتاج المسؤول، توفر منصة "تسليط الضوء على الاستدامة" مساحة مخصصة لاستكشاف كيفية دمج الاستدامة في عمليات الطباعة واللافتات اليومية، ومن خلال محتوى مختار بعناية فائقة، وموارد عملية، وجلسات مؤتمر، يمكن للزوار التعرف على كيفية تبني مواد مستدامة، وتحسين الكفاءة، وإيصال مزايا الاستدامة البيئية إلى العملاء بشكل أفضل.

ويتعزز هذا التوجه بنتائج إحصاء الطباعة الجديد الصادر عن معرض فيسبا الشرق الأوسط، والذي يُظهر أنه في حين يُقرّ 92% من مُقدّمي خدمات الطباعة بأهمية الاستدامة، فإن 40% فقط يعتبرونها حاليًا أولوية أساسية لأعمالهم، ويعود ذلك غالبًا إلى ضغوط التكاليف وعدم اليقين بشأن عائد الاستثمار، ويسعى تقرير "تسليط الضوء على الاستدامة" إلى سدّ هذه الفجوة من خلال إبراز مسارات واقعية ومجدية تجاريًا لتحقيق التقدم.

في دورة عام 2026، سيتم إطلاق «عيادة فيسبا للذكاء الاصطناعي» لأول مرة، بدعم من شركة كوشيما للذكاء الاصطناعي وبقيادة مؤسّس الشركة كارلو بيبي، استجابةً مباشرةً لطلب القطاع على إرشادات أوضح وأكثر عملية حول الذكاء الاصطناعي.

وقد كشفت نتائج التعداد أن 39% من مزوّدي خدمات الطباعة لم يعتمدوا الذكاء الاصطناعي بعد، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى فجوات في المهارات ومحدودية الوعي.

وأضاف قاسم قائلاًك "إن معرض فيسبا الشرق الأوسط ليس مجرد معرض تجاري فحسب، بل هو ملتقى لتحديد ملامح مستقبل القطاع، فمن خلال الجمع بين التكنولوجيا والتعليم والمجتمع تحت سقف واحد، نخلق بيئةً مثالية تُمكّن الشركات من التعلّم والتكيّف والتعاون، وفي ظلّ هذه التغييرات الكبيرة، تزداد أهمية التكاتف بين مختلف قطاعات الصناعة".

الجدير بالذكر أن باب التسجيل بات مفتوحاً الآن لزوار معرض فيسبا الشرق الأوسط 2026، حيث يمكن لمتخصصي هذا المجال الآن الحصول على بطاقة دخول مجانية باستخدام رمز الترويج FMEM602 من خلال التسجيل على موقع المعرض الإلكتروني:

(www.fespamiddleeast.com)

نبذة عن فيسبا:

تأسس اتحاد فيسبا الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، في عام 1962، ويهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع الطباعة والتصوير الرقمي ومشاركة المعرفة حول أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم، ومساعدة العاملين في هذا المجال سريع النمو على تنمية أعمالهم والتعرف على أحدث التطورات.

وستستضيف دبي الدورة الثالثة لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026 في مركز دبي للمعارض، كما سيتم تنظيم المعرض في عدة مدن حول العالم بما في ذلك مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ومدينة إسطنبول في تركيا، ومدينة مكسيكو في المكسيك، وحلبة سباق سيلفرستون في المملكة المتحدة، وساو باولو في البرازيل، ومدينة برلين في ألمانيا.

نبذة عن برنامج فيسبا FESPA Profit for Purpose

هو برنامج دولي لإعادة الاستثمار يوظف العائدات من فعاليات ومعارض فيسبا (FESPA) لدعم قطاع الطباعة المتخصصة حول العالم لتحقيق نمو مستدام ومربح من خلال أربعة ركائز أساسية هي التعليم والإلهام والتوسع والاتصال. ويقدم البرنامج منتجات وخدمات عالية الجودة للطابعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أبحاث السوق والندوات والقمم والمؤتمرات والأدلة التعليمية والميزات، بالإضافة إلى دعم المشاريع الشعبية في الأسواق النامية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.fespa.com/en/about/profit-for-purpose

