تعود "منطقة صُنع في الشارقة" ضمن النسخة التاسعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، الذي يُقام يومي 31 يناير و1 فبراير في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، لتؤكد مكانتها كمنصة استراتيجية تحتفي بالابتكار المحلي، وتسلّط الضوء على منتجات صُنعت في الشارقة ضمن منظومة ريادية محلية. وتشكّل هذه المنطقة مساحة مخصصة لاستعراض منتجات طوّرها مؤسسون داخل الإمارة، وتعكس قدرتهم على تحويل الأفكار إلى منتجات قائمة، بما يفتح آفاقًا للتواصل مع الشركاء والعملاء، ويعزّز حضور المنتجات المحلية في الأسواق، ويُسهم في دعم نموها ضمن المنظومة الاقتصادية.

وتأتي هذه المنطقة بدعم من بنك الشارقة ومجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث توفّر برنامجًا تفاعليًا يقوده المؤسسون، ويجمع بين التجارب العملية والتفاعل المباشر من خلال ورش عمل متخصصة تشمل ورشة الفخار بتقنية اللف، وورشة صنع تعليقات من طين البوليمر، وورشة "التراث في البكسلات" لصنع التعليقات المصغّرة، إلى جانب استعراض المنتجات، بما ينسجم مع توجه المهرجان في دعم الإنتاج المحلي وإبراز دور المؤسسين في بناء مشاريع ذات أثر اقتصادي.

ركيزة بناء منظومة ريادية مرنة

وفي تعليقها على منطقة "صُنع في الشارقة"، قالت سعادة سارة عبدالعزيز النعيمي، المدير التنفيذي لشراع: "تعكس منطقة "صُنع في الشارقة" رؤية الإمارة في تمكين روّاد الأعمال المحليين، من خلال توفير مساحة عملية تُبرز أعمالهم ومنتجاتهم، وتدعم حضورها في السوق. وتأتي هذه المنطقة كجزء من منظومة ريادية متكاملة تركز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي، بما يرسّخ دور المشاريع القائمة في بناء أثر اقتصادي ملموس يعكس نضج المشهد الريادي في الإمارة."

من الفكرة إلى التنفيذ

ومن جانبها، قالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيّدات أعمال الشارقة: "يعكس تعاوننا مع شراع التزامنا بدعم المشاريع التي تقودها السيدات، وتمكينهن من الإسهام بفاعلية في المشهد الاقتصادي للإمارة. ومن خلال هذا التعاون، يتمكّن المؤسسون من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ، وبناء شراكات فاعلة، والوصول إلى منصات تدعم النمو المستدام، بما يضمن دمج عضوات المجلس بشكل كامل في منظومة ريادة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات، وفي مسارات نموها المستقبلية".

من جهته، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة "يُعد مهرجان الشارقة لريادة الأعمال منصة فاعلة لصياغة مستقبل الابتكار، وريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي بنك الشارقة، نؤكد التزامنا بدعم المبادرات التي تمكن رواد الأعمال، وتعزز منظومة الأعمال، وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتعكس مشاركتنا في المهرجان إيماننا بأهمية الشراكات التي تحوّل الأفكار إلى أثر ملموس، وتُرسّخ مكانة الشارقة كمركز رائد لريادة الأعمال والابتكار المستقبلي."

منتجات استهلاكية وألعاب ثقافية

وضمن "منطقة صنع في الشارقة"، تبرز مساحة دعم المنتجات المحلية من إمارة الشارقة كمنصة مخصصة لاستعراض منتجات استهلاكية تعكس هوية الإمارة وتفاصيلها الثقافية، والتي طُوّرت بالشراكة بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وعدد من المؤسسين المحليين، لتجسّد مخرجات ملموسة لنهج شراع في بناء منظومة ريادية متكاملة.

ومن بين هذه الشراكات تعاون بين "شراع" و"راكس كافيه"، الذي أثمر، بالتعاون مع المؤسس علي البستكي، عن لعبة "الشارقة: اللعبة اللوحية" ثقافية تأخذ اللاعبين في رحلة إلى أسواق الشارقة عام 1978. ويشمل العرض أيضاً إصداراً محدوداً من "عطر الشارقة"، طُوّر بالتعاون مع الحنان للصناعات ضمن شراكتها مع شراع. كما تقدّم شراكة مركز "شراع" مع مقهى "توغا" في الشارقة تجربة قهوة خاصة، من خلال إطلاق "مزيج الشارقة" لأول مرة، وهو مزيج صُمّم خصيصًا لزوّار مهرجان الشارقة لريادة الأعمال.

منظومة إبداع متكاملة

وتتميز منطقة "صُنع في الشارقة" أيضاً بوابة الأحلام بقيادة علي البستكي، الذي يوفر مساحة تفاعلية للزوار لاستكشاف أفكارهم وتحويلها إلى رؤى أوضح باستخدام منهجية " D.R.E.A.M:" (احلم، طوّر، استكشف، صمّم، نفّذ)، عبر ورش عمل وإرشادات تعكس إيمان شراع بالقدرة الإنسانية على الإبداع الموجّه.

في حين تكشف علامة واجش "Waggish" الإماراتية التي تتخذ من الشارقة مقراً والمعروفة بتصاميمها العربية المعاصرة عن خط إنتاج حصري مستوحى من المهرجان، في حين يتعاون " Uncle Sam "، محل الآيس كريم المحلي، مع مقهى "إثر" "Ethr" لتقديم منتج "كؤوس العصيدة"، آيس كريم مستوحى من نكهات محلية، ويقدَّم بتغليف فني أعدته Waggish، ليجسد المشروع التعاوني وهويته الإبداعية.

وتقدم المنطقة أيضاً سلسلة من الورش المجانية المفتوحة للجمهور في مساحة مخصصة لذلك، بالتعاون مع "The Workshop"، تشمل ورشاً في تصميم المجسمات المصغرة، وتطريز "punch needle"، وغيرها من الأنشطة الإبداعية التي تشجع على التعلّم بالممارسة وتنمية المهارات الفنية والتواصل المجتمعي.

ويُنظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" تحت شعار "حيث ننتمي"، احتفاءً بالإبداع والتأثير وعالم الأعمال، مع توفير مساحة للتعلم الهادف وبناء العلاقات وتعزيز النمو. ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وتستعد لاستقبال أكثر من 14,000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مستثمرون ورواد أعمال طموحين وقادة المنظومة الريادية من المنطقة والعالم.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة الرابط: sharjahef.com.

