ستتقاسم الشركات الأربع الفائزة: "HyveGeo" و"Permia Sensing" و"Flybox" و"Akorn Technology" مبلغًا قدره مليونا دولار أمريكي لاختبار فعالية حلولها وتطبيقها على نطاق واسع في دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختُتمت النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وهو مسابقة عالمية تهدف إلى تحديد وتوسيع نطاق أكثر الابتكارات الواعدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، مع الإعلان عن أربع شركات ناشئة فائزة:

الفئة: الإنتاج الغذائي الذكي القادر على التكيّف مع الظروف المناخية

تستخدم شركة "Permia Sensing" الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الصوتية الحيوية وتكنولوجيا التصوير الجوي بواسطة الطائرات المسيّرة لمراقبة صحة الأشجار. وتوفّر هذه التكنولوجيا، التي يجري استخدامها اليوم ضمن أكثر من 15 ألف هكتار من مزارع النخيل في سريلانكا، خدمة الكشف المبكر عن عوامل الإجهاد، مثل الجفاف وانتشار الآفات، بما يتيح للمزارعين زيادة إنتاجية المحاصيل والحدّ من الهدر. وتعتزم الشركة اليوم التعاون مع شركاء محليين للارتقاء بحلولها وتكييفها لتلبية احتياجات السوق الإماراتي وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

تعمل شركة "HyveGeo" على تحويل المخلّفات الزراعية إلى فحم حيوي غني بالكربون، ثم تخصيبه بالميكروبات لتوفير منتج عالي الأداء مغذٍ للتربة. ويلجأ المزارعون والمسؤولون عن تصميم المساحات الطبيعية في كافة أنحاء دولة الإمارات اليوم إلى اعتماد هذا النهج الدائري القائم على الاستفادة من الموارد الطبيعية، لتحويل التربة الصحراوية الجافّة إلى أراضٍ خصبة صالحة للزراعة. وبعد فوزها في مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء"، تطمح هذه الشركة إلى توسيع نطاق أبحاثها وإطلاق مشاريعها التجريبية في أسواق دول الجنوب العالمي.

الفئة: الحدّ من فقدان الطعام وهدره

تقوم شركة "Akorn Technology" بإنتاج غلاف طبيعي صالح للأكل للفواكه والخضراوات، يتضمّن بروتيناً نباتياً لإبطاء عملية نضج الثمار ومادة شمعية للحدّ من سرعة فقدان الرطوبة وزيتاً نباتياً للحفاظ على لون الثمار ولمعانها. ويجري فعلياً تطبيق هذا الحل اليوم في مصر وغانا لإطالة مدة صلاحية المنتجات الزراعية والحدّ من الفاقد بعد الحصاد، علماً أنه سيجري تطويره حالياً لتلبية احتياجات دولة الإمارات والمناطق ذات المناخ الجاف على مستوى المنطقة.

تستخدم شركة "Flybox" يرقات ذبابة الجندي الأسود لتحويل المخلّفات الزراعية إلى بروتين وسماد عالي الجودة، في ظلّ الحدّ من النفايات التي سينتهي بها المطاف في المكبّات والمطامر. ويجري اليوم تطبيق هذا الحلّ منخفض التكلفة، القائم على نقل اليرقات داخل حاويات شحن من دون الحاجة إلى أيّ شبكة كهرباء، في أوغندا وكينيا ونيجيريا. وستبدأ الشركة اليوم بتطبيقه في دولة الإمارات، حيث تعتزم التعاون مع شركاء محليين متخصّصين في إدارة النفايات لتوسيع نطاق تطبيق هذا الحلّ المبتكر.

وقد تلقّت مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" 1,215 طلب مشاركة من 113 دولة حول العالم، حيث تأهّلت عشر شركات ناشئة إلى المرحلة النهائية لطرح حلولها عبر تقديم عروض مباشرة أمام لجنة تحكيم دولية، تضمّ نخبة من أبرز روّاد القطاع والخبراء المتخصّصين في النُظُم الغذائية والاستدامة والاستثمار والتنمية الدولية. وبعد انتهاء التقييم الأولي، تمّ الإعلان عن الشركات الأربعة الفائزة خلال حفل توزيع الجوائز على خشبة المنصّة الرئيسية لأسبوع أبوظبي للاستدامة.

وفي هذه المناسبة، صرّحت ريما المقرّب، رئيس مجلس إدارة شركة "تمكين" والرئيس المشارك لـ "تحدي تكنولوجيا الغذاء"، قائلة:"تُعدّ النُظُم الغذائية الآمنة التي تمتاز بالمرونة والقدرة العالية على التكيّف من الركائز الأساسية لرؤية دولة الإمارات الطموحة المتمثلة في بناء مستقبل مزدهر. واليوم، ينضمّ الفائزون الجدد في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" في دولة الإمارات إلى مجتمعٍ متنامٍ من الفائزين السابقين، الذين نجحوا منذ مشاركتهم في هذه المسابقة العالمية الرائدة في الحصول على تمويل إضافي بقيمة تخطّت 48 مليون دولار أمريكي وإطلاق أكثر من 50 مشروعاً تجريبياً في دولة الإمارات وغيرها من الأسواق. ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة من مسيرتهم الواعدة، سيكون الدعم الذي تقدّمه شبكة شركائنا والمنظومة العالمية الحاضنة للابتكار في دولة الإمارات بمثابة منصّة رائدة لإطلاق حلولهم المبتكرة، بما يعزّز قدرتهم على الإسهام في إيجاد نُظُم غذائية أكثر مرونة واستدامة في دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي وكافة أنحاء العالم."

وسوف تتقاسم الفرق الأربعة الفائزة في مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" جائزة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، لتطبيق حلولها الرائدة على نطاق واسع في دولة الإمارات في ظلّ الحصول على الدعم العيني، بما في ذلك فرص تنفيذ مشاريعها التجريبية وسهولة استخدام مرافق الأبحاث والحصول على الإرشاد والتوجيه للدخول إلى الأسواق وفرص التواصل مع المستثمرين، من خلال شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين. وبناءً على ذلك، سوف يسعى الفائزون إلى تنفيذ حلولهم المبتكرة على نطاق واسع ضمن أسواق رئيسية في دول الجنوب العالمي، بما يسهم في تعزيز مرونة النُظُم الغذائية واستدامتها.

ومن جانبها، صرّحت فاطمة الملا، أخصائي أول في مجال التنمية بمكتب الشؤون الدولية في الديوان الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلة: "تلعب دولة الإمارات دوراً ريادياً في التنمية الدولية، حيث يشكّل الابتكار الزراعي ركيزة أساسية من ركائز التزامها الدولي في هذا الإطار. وتحظى الشركات الناشئة التي تفوز بمسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" بفرصة الانضمام إلى منظومة تنمية شاملة ومتكاملة، تجمع بامتياز بين التكنولوجيا الحديثة والسياسات الرائدة والخبرات العالمية لتسريع وتيرة تطوير الحلول وانتقالها من مرحلة التجارب الأولية إلى مرحلة تطبيقها على نطاق واسع. وبذلك، ننجح معاً في ترجمة الابتكار إلى مشاريع رائدة ذي أثر ملموس، من قلب دولة الإمارات إلى المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغيّر المناخي في كافة أنحاء العالم."

تجدر الإشارة إلى أنّ نسخة هذا العام من مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" هي من تنظيم مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة "تمكين"، بالتعاون مع "مؤسّسة غيتس" ومبادرة "نعمة" الوطنية للحدّ من فقد وهدر الطعام وشركة "سلال" الإماراتية. وتقدّم الشركات المتأهلة لنهائيات هذه النسخة من المسابقة مجموعة متنوّعة من المناهج المبتكرة للنُظُم الغذائية، بما في ذلك التقنيات المتقدّمة لحفظ المحاصيل ما بعد الحصاد، وتحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة، والزراعة الدقيقة، وكفاءة استخدام الموارد ضمن أنظمة الإنتاج الغذائي.

وقالت شيلي سوندبيرغ، نائب مدير النُظُم الغذائية المرنة والمنصفة في "مؤسّسة غيتس": "تلعب مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" دوراً بارزاً في التوصّل إلى حلول عملية يسهل الحصول عليها وتطبيقها على نطاق واسع، لتعزيز الأمن الغذائي لدى السكان الذين يعانون من تداعيات التغيّر المناخي والنقص في الخدمات. ونفخر في "مؤسّسة غيتس" بدعم المبادرات التي تسهم في ترجمة الابتكار إلى مشاريع تعود بأثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع، بما يعزّز قدرة النُظُم الغذائية على الحدّ من الهدر وتبنّي الممارسات المستدامة وزيادة فرص الحصول على الغذاء الصحي بطرقٍ آمنة وأسعارٍ معقولة. ويشكّل ذلك الركيزة الأساسية لإيجاد نُظُم أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التحديات المناخية والاقتصادية الناشئة."

وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات والأمين العام للجنة مبادرة «نعمة»: "سعدت جداً بتنوّع الحلول التي قدّمها الفائزون في نسخة هذا العام من تحدي تكنولوجيا الغذاء وجودتها العالية. وبصفتي عضواً في لجنة التحكيم، كان من الملهم حقاً أن ألمس التطوّر الملحوظ الذي تشهده الحلول المقترحة لتحديات فقد الغذاء وهدره عاماً بعد عام. ونفخر في مبادرة "نعمة" بدعمنا المستمر لمبادرات مبتكرة تسهم في ترجمة الأفكار الريادية إلى ابتكارات قابلة للتطبيق تعود بأثر مستدام على النُظُم الغذائية."

والجدير بالذكر أنّ مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" في دولة الإمارات تهدف إلى الوقوف على حلول تكنولوجيا الزراعة والنُظُم الغذائية وتطبيقها بشكل سريع، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الغذائي والحدّ من فقدان الطعام وهدره في المناطق ذات البيئة القاحلة والأكثر عرضةً لتداعيات التغيّر المناخي. وانطلاقاً من هدف هذه المسابقة المتمثل في استقطاب أبرز الابتكارات القائمة على التكنولوجيا وتطويرها في دولة الإمارات وتطبيقها عالمياً على نطاق واسع، يدعم "تحدي تكنولوجيا الغذاء" بشكل مباشر أهداف دولة الإمارات المرتبطة بالأمن الغذائي ويسهم في تعزيز مرونة النُظُم الغذائية العالمية.

نبذة عن "تحدي تكنولوجيا الغذاء"

يُعدّ "تحدي تكنولوجيا الغذاء" مسابقة عالمية تهدف إلى اختيار ودعم الحلول الرائدة القائمة على التكنولوجيا في مراحلها المبكرة، والتي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في أنظمة الغذاء ضمن المناطق الجافة والحارّة والتي تشهد تحديات متزايدة يوماً بعد يومٍ. والجدير بالذكر أنّ "تحدي تكنولوجيا الغذاء" هو من تنظيم مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة "تمكين"، بالشراكة مع مبادرة "نعمة" الوطنية للحدّ من فقد وهدر الطعام وشركة "سلال" الإماراتية الرائدة في مجال الأغذية الزراعية و"مؤسسة غيتس" ومبادرة كلينتون العالمية وغيرهم من الشركاء البارزين.

