أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة : اختتمت مجموعة «علي وأولاده»، إحدى أبرز المجموعات الاقتصادية المتنوعة في دولة الإمارات، مشاركتها الناجحة في "اصنع في الإمارات 2026"، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وسط تفاعل واسع من قبل الجهات الصناعية والمستثمرين.

واستقطب جناح المجموعة اهتماماً ملحوظاً من الزوار من مختلف القطاعات الصناعية، حيث شكّل منصة مهمة لتعزيز الحوار البنّاء مع المستثمرين والشركاء المحتملين من داخل الدولة وخارجها.

وعلى مدار أيام الحدث الأربعة، استعرضت مجموعة "علي وأولاده" قدراتها الصناعية المتقدمة من خلال شركاتها التابعة العاملة في قطاعات الطاقة، والهندسة البحرية، والمقاولات، والتصنيع، مؤكدة التزامها بدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة، بما يتماشى مع شعار الحدث "الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى"، والمبادرات الوطنية، بما في ذلك مبادرة الحياد المناخي 2050 ومشروع 300 مليار.

وقال سعيد علي الظاهري، المدير العام لقطاع العقارات والاستثمارات في مجموعة "علي وأولاده": "نفخر بمشاركتنا في هذه الحدث الوطني البارز، التي أتاح لنا تعزيز شراكاتنا، واستعراض قدراتنا، واستكشاف فرص جديدة تدعم رؤيتنا للنمو المستدام".

وشهدت الحلول التي قدمتها المجموعة اهتماماً لافتاً، لا سيما في مجالات تصنيع المعدات المتعلقة بحقول النفط، والهندسة البحرية، والبنية التحتية للطاقة، والمشاريع المدنية. كما استقبل جناح المجموعة زيارات رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة أعمال، ما يعكس دور مجموعة «علي وأولاده» كشريك رئيسي في دعم التنمية الصناعية في دولة الإمارات.

حول مجموعة علي وأولاده القابضة ذ.م.م:

تأسست مجموعة علي وأولاده القابضة في العام 1979 وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهي مجموعة عائلية متنوعة تمتلك إرثاً يزيد عن أربعة عقود من الأداء المتميز. تحت قيادة معالي علي بن خلفان المطوع الظاهري، لعبت المجموعة دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات عبر قطاعات رئيسية.

تتوزع عمليات المجموعة على ثلاث قطاعات أساسية: السيارات، والطاقة والصناعة، والعقارات والتجزئة والاستثمار، وجميعها تُساهم في دفع عجلة الابتكار وتقديم الجودة ودعم رؤية الإمارات للنمو المستدام والتقدم الوطني.

