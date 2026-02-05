منح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، "جائزة الشيخ سعود العالمية لعلوم المواد" ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة"، التي عقدت في رأس الخيمة، وتعدّ من أبرز المنتديات العالمية لتبادل المعارف والابتكار في أبحاث العلوم المتقدمة.

وقال سموه: "إن مسيرة البروفيسور عمر ياغي، التي توّجت بنيله جائزة نوبل في الكيمياء، تمثّل مصدر فخر وإلهام لمنطقتنا والشباب العربي الطموح الساعي للإسهام بإيجابية في مسارات العلم والمعرفة. كما تذكّرنا إنجازاته بأن الموهبة والعزيمة والتعلّم قادرة على تجاوز الحدود والإسهام في بناء مستقبل أفضل."

وتحتفي الجائزة، التي تمّ منحها خلال اليوم الثاني من الورشة، بالإسهامات الرائدة والمتميّزة في مجال المواد المتقدمة وتطبيقاتها في مواجهة التحديات العالمية. وقد مُنحت الجائزة هذا العام إلى البروفيسور عمر ياغي، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، تقديراً لإنجازاته العلمية المؤثرة في كيمياء المواد، التي أسهمت في إعادة تشكيل هذا المجال، وفتحت آفاقاً جديدة في مجالات الطاقة النظيفة، واحتجاز الكربون، والتقنيات المستدامة.

تعكس الجائزة دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وإيمانه العميق بدور العلوم المتقدمة، وفي مقدمتها علوم المواد، كركيزة أساسية للتقدّم الإنساني وتحقيق التنمية المستدامة. كما تُبرز المكانة المتنامية لإمارة رأس الخيمة كمركز عالمي للفكر العلمي والابتكار والتعاون، من خلال احتضانها المستمر لـ "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" (IWAM)، التي ينظمها مركز رأس الخيمة للمواد المتقدمة.

وتُشكّل الجائزة ركناً رئيساً ضمن "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة"، وتُمنح كل عامين، تكريماً لأصحاب الإسهامات التي تترك أثراً مستداماً في تقدم علوم المواد وتطبيقاتها العملية. ومن خلال جمع الخبراء مع الجيل المقبل من الباحثين، تساهم "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" بتعزيز التعاون الدولي، وتلهم العلماء الشباب، وتدعم السعي العالمي نحو المعرفة من أجل بناء مستقبل مستدام وقادر على التكيف والصمود.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود قد ألقى الكلمة الافتتاحية في "ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة" (IWAM) ، أكد فيها إيمان إمارة رأس الخيمة بأن العلم والاستثمار القائم على المعرفة يشكّلان ركيزتين أساسيتين للتقدّم طويل الأمد. كما تعكس الاستضافة المستمرة للورشة استراتيجية مدروسة لتبني الابتكار وأبحاث المواد المتقدمة كعناصر أساسية للتنمية المستدامة في الإمارة وخارجها.

يذكر أن الورشة تعد منصة تجمع نخبة العلماء والباحثين والأكاديميين الرائدين عالمياً لاستكشاف دور المواد المتقدمة في التصدي للتحديات العالمية، مثل الاستدامة وكفاءة الطاقة والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات البيئية. ويعكس برنامج الورشة، الذي يتضمّن طيفاً واسعاً من المحاضرات والنقاشات والجلسات البحثية الأكاديمية، التزام إمارة رأس الخيمة طويل الأمد بدعم البحث العلمي والتعليم والابتكار.

-انتهى-

#بياناتحكومية